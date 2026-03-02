Javier Milei lanzó guiños a las alianzas legislativas y destacó la composición “reformista” del Congreso (Jaime Olivos)

Lejos quedó la determinación del presidente Javier Milei de inaugurar el año legislativo de espaladas al Congreso como lo hizo en 2023. Dos años más tarde, desde el mismo lugar, el mandatario se dedicó a polarizar solo con el peronismo y lanzó guiños al esquema de alianzas legislativas trazadas por el Gobierno Nacional en los últimos años, lo que le permitió anotarse el paquete de reformas enviadas durante el período de sesiones extraordinarias del verano.

“Nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta. Desde hace 100 años nuestro país carga con falsos consensos y fórmulas que nos llevaron a ser de un país próspero a uno pobre", vociferó el mandatario desde el corazón de la Cámara de Diputados, ante la Asamblea Legislativa, durante su habitual discurso con el que inauguró formalmente el año legislativo.

En más de dos horas de exposición, luego de ser recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien saludó formalmente, y un puñado de legisladores propios y aliados que se acercaron, entre los que destacó la senadora salteña Flavia Royón, el libertario realizó un repaso de la gestión, describió en detalle el Estado que recibió del gobierno de Alberto Fernández y confrontó con dureza contra el peronismo durante gran parte de la sesión, lo que dio lugar a la validación y el aplauso de varios aliados.

En primera fila, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, siguió de cerca cada una de las palabras del mandatario rodeada de los propios y escoltados, algunas sillas por detrás, de las bancadas socias que ayudaron a sancionar el temario complejo diseñado para el receso de verano.

Los senadores estuvieron en primera fila

Entre aplausos y sonrisas, los senadores y diputados del PRO, a excepción de Alejandro Finocchiaro, ausente por complicaciones de salud, una gran porción de la Unión Cívica Radical y algunos representantes de fuerzas federales quedaron en medio del fuego cruzado entre el mandatario y la bancada peronista a la que tildó de “ignorante” y “delincuente”.

“Quiero darle las gracias a la Cámara de Senadores y a la de Diputados por el enorme trabajo que hicieron. Tanto los que nos acompañaron como los que sabotean y quieren hundir al país porque soy Presidente de los 47,5 millones de argentinos”, subrayó ante la Asamblea Legislativa, luego de que el oficialismo se anotara la aprobación de la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil, el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y la media sanción de la Ley de Glaciares.

Casi sin mención directa, en la administración libertaria postulan que tras la elección de octubre lograron consolidar un número de al menos 40 votos en el Senado, en la sumatoria de los 20 propios y los 20 socios de distintos espacios, y alrededor de 117 en Diputados entre los que destacan los 95 violetas, los 12 del PRO y representantes de los bloques regionales. El grueso de ellos se nuclean por estas hora en la quinta de Olivos para culminar la jornada con una cena conjunta que organizó el libertario a modo de festejo.

Si bien los equipos de protocolo y ceremonial del Senado y la Casa Rosada cursaron invitaciones a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, solo dio el presente un grupo reducido de nueve que se mostraron visiblemente en sintonía cuando el mandatario afirmó que la creación del RIGI dio lugar a la creación de 60 mil puestos de trabajo y reclamó además en la necesidad de avanzar en la sanción definitiva de las modificaciones de la Ley de Glaciares.

El grupo de gobernadores que dijo presente

En la transmisión se los vio a Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y a los primeros mandatarios provinciales aliados como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). También a Martín Llaryora (Córdoba), a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), a Claudio Poggi (San Luis), a Elías Miguel Suárez (Santiago del Estero) y a Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Pese a la inasistencia de varios, las terminales de Casa Rosada han logrado alcazar entendimientos claves con representantes provinciales peronistas como Raúl Jalil (Catamarca), quien debió ausentarse a raíz de la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, al que recibirá en su regreso al país, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sánez (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilnek (Río Negro). Este selecto grupo se cuidó de votar en sintonía, pero aportó el número de legisladores necesarios que habilitó el debate de proyectos claves del Ejecutivo.

“Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo en la historia argentina. Estamos ante un cambio de época que puede resumirse en un concepto contral: la moral como política de Estado”, planteó el libertario desde el atril en el que habló durante más de dos horas bajo la mirada atenta de la Vicepresidenta y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

De manera sorpresiva, el único gobernador mencionado con nombre y apellido fue el opositor Ricardo Quintela, a quien tildó de “golpista”, a raíz de sus dichos sobre los augurios futuristas de la administración libertaria luego de que vaticinara que no llegaría a diciembre de 2027. “Hoy tenemos el Congreso más reformista de la historia y la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político que quieran llevar adelante los agentes del antiguo regimen”, vociferó.

Milei saludando a Patricia Bullrich

En más de una oportunidad, el Presidente celebró la composición “reformista” de ámbas cámaras, y aprovechó para clarificar que cada ministerio enviará al menos 10 proyectos que se tratarán a lo largo del año. Además, prometió examinar “la organización jurídica e institucional” con intención de “construir una arquitectura nueva”.

En un mensaje a propios y aliados, pidió “legislar a la altura de la grandeza argentina”, y vaticinó nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales para el diseño de lo que definió como “la Nueva Argentina”. “Los invito a pensar en sus nombres grabados en piedra, como aquella generación que cambió el destino de nuestra patria”, concluyó.