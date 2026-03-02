Javier Milei habló sobre el caso AFA: “Con cada cosa que hacen se ensucian más”

Javier Milei recordó una pelea de Muhammad Alí para referirse al caso de la AFA

Luego de la ceremonia de apertura de la 144° Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei hizo algunas declaraciones por fuera del recinto en las que se refirió al regreso de Nahuel Gallo, el gendarme secuestrado más de un año por el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, y la causa que investiga a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

En diálogo con LN+, el mandatario hizo alusión a la pelea de 1974 entre Muhammad Ali vs. George Foreman, conocida como “The Rumble in the Jungle”, para vincularla a la situación actual de la AFA y de su titular, Claudio “Chiqui” Tapia.

“Es Ali-Foreman. Foreman se noqueó solo”, planteó el mandatario refiriéndose al golpe en el octavo asalto, dándole a Alí el título mundial de peso pesado. Ante la consulta de la periodista Cristina Pérez sobre si se refería a que Tapia terminaría en una situación similar, Milei respondió: “Lo que yo veo es que cada cosa que hacen se ensucian más”.

Las declaraciones de Milei surgen tras conocerse que un nuevo banco en Estados Unidos gestionó más de USD 13 millones vinculados a la AFA, con transferencias de USD 3 millones a empresas fantasma. La Justicia estadounidense y argentina trabajan para esclarecer el destino final, que podría superar los USD 300 millones.

La investigación judicial que analiza los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos reveló la aparición de una nueva entidad bancaria en el esquema de gestión de fondos: PNC Bank.

Según documentos exclusivos obtenidos por Infobae, la empresa Tourprodenter, bajo las órdenes de Claudio Tapia, canalizó a través de este banco cifras superiores a los USD 13 millones en menos de un año, repitiendo un circuito de ingresos y transferencias ya observado en otras entidades.

La documentación a la que accedió este medio indica que desde esta cuenta en PNC Bank se emitieron pagos de USD 3.171.800 hacia cinco sociedades identificadas como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer. Estas empresas, tras quedar expuestas en investigaciones periodísticas, fueron disueltas en su mayoría. La magnitud de las operaciones ha colocado al sistema en el centro de las miradas judiciales por la falta de trazabilidad del origen de los fondos.

Sede de la AFA, en Buenos Aires

A la lista de bancos involucrados en la gestión de recursos internacionales de la AFA —que ya sumaba cuatro entidades tales como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus— se incorporó la mencionada entidad, con sede en Pittsburgh. Esta ampliación del mapa financiero fue corroborada por registros obtenidos a través de procedimientos de discovery llevados adelante en el contexto de una demanda del empresario Guillermo Tofoni. Los extractos configuran un entramado donde Tourprodenter actuó como agente exclusivo de cobro de los contratos de la Selección argentina por decisión de Tapia.

Entre las empresas que enviaron dinero a la cuenta de PNC Bank figuran Star Rights Limited, Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies Ag y Wise Us, junto a otras firmas extranjeras. Además, existieron transferencias entre distintas cuentas de la misma Tourprodenter, lo que dificultó la reconstrucción precisa del origen primario de los fondos.

El detonante de la pesquisa fue la denuncia del empresario Guillermo Tofoni, agente FIFA y experimentado organizador de compromisos internacionales. Tofoni se presentó ante autoridades estadounidenses tras la ruptura unilateral del contrato suscripto con Tapia para la organización de amistosos de la Selección.

Hasta el momento, las investigaciones confirmaron que el total girado entre todas las empresas sospechadas supera los USD 50 millones, lo que agranda el volumen bajo escrutinio judicial en ambos países.

Anteriormente la Justicia le había rechazado una solicitud para viajar a Venezuela hasta el 3 de marzo, con el fin de participar de la inauguración del inicio de obras de un centro nacional de alto rendimiento en ese país.