Exclusivo: hallaron otro banco en EEUU que manejó fondos de la AFA y giró USD 3 millones a empresas fantasma

Hallaron otro banco en EEUU que manejó fondos de la AFA y giró USD 3 millones a empresas fantasma

La estructura financiera utilizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde Estados Unidos es más extensa de lo que se conocía hasta ahora. A los cuatro bancos ya identificados en investigaciones previas —Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus— se suma una nueva entidad: PNC Bank. Según documentación exclusiva a la que accedió Infobae, Tourprodenter, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette designada por decisión de Claudio “Chiqui” Tapia como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la Selección argentina, también operó en esa entidad de Pittsburgh para canalizar fondos vinculados a la AFA. La Justicia de EEUU y la de la Argentina ya tienen abiertas investigaciones sobre el destino que puede superar los 300 millones de dólares.

Registros bancarios obtenidos a través de órdenes judiciales en Estados Unidos revelan que, en menos de un año, por esa cuenta circularon USD 13.554.200,64. La cuenta en PNC Bank se fondeaba mediante transferencias de empresas asociadas a contratos internacionales —entre ellas STAR RIGHTS LIMITED, COTTI COFFEE INTERNATIONAL LIMITED, SOCIOS TECHNOLOGIES AG, WISE US y otras firmas del exterior— y a través de movimientos internos desde otras cuentas de la propia Tourprodenter.

Ese detalle resulta central en la investigación. Los documentos exhiben transferencias entre cuentas de la misma estructura sin que los registros permitan identificar con precisión el origen primario de los fondos. Parte del dinero que ingresaba al PNC Bank provenía de cuentas previas cuya trazabilidad no puede reconstruirse con los extractos disponibles y aportados en las actuaciones judiciales de referencia. El esquema indica la existencia de una red de cuentas interconectadas utilizadas para redistribuir recursos vinculados a contratos internacionales y hacer pagos de servicios.

Desde esa cuenta, el dinero era girado en lapsos breves —muchas veces dentro de las 24 a 72 horas posteriores al ingreso—. De un largo listado de decenas de empresas -que van de una financiera de Uruguay al pago de aviones privados y servicios varios- USD 3.171.800 se enviaron a cinco sociedades —Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer— que, tras quedar expuestas en investigaciones periodísticas, la mayoría fueron disueltas. Hasta ahora, se había confirmado que entre todas esas sociedades habían recibido en total 50 millones de dólares.

El descubrimiento amplía el mapa bancario utilizado para canalizar los contratos internacionales de la AFA y confirma que el esquema detectado en otras cuentas —ingresos concentrados, fragmentación inmediata y transferencias a sociedades sin actividad verificable— se repitió en esta nueva entidad financiera.

Chiqui Tapia y Javier Faroni

La arquitectura financiera

La cuenta del PNC Bank funcionaba como una pieza adicional dentro de una arquitectura financiera estructurada. A lo largo de menos del 2024, circularon por esa cuenta más de USD 13.500.000. El dinero ingresaba en transferencias de montos elevados desde empresas vinculadas a contratos internacionales. Datos aportados por la documentación exclusiva a la que accedió este medio muestran envíos de Star Rights por casi USD 2.900.000, Cotti Coffee International por USD 812.000, Assist Card Smalline por USD 480.000. También aparecen Smartsoft, Prestige One Luxury Real Estate, Socios Technologies, Sports Licensing, Wise US, Global FC, AW Capital (W88), Guardians of the Ball y Bill.com, entre otral. La mayoría de esos recursos son de patrocinios en China, Europa —sobre todo, en Malta— y Emiratos Árabes Unidos.

No todos los fondos provenían de terceros identificables. Parte de los ingresos se originaba en otras cuentas de Tourprodenter, cuyos datos completos no aparecen en los extractos evaluados. Los movimientos internos sugieren la existencia de una red financiera interconectada, donde el PNC Bank operaba como un nodo más dentro de un circuito mayor.

Los registros bancarios demuestran que el dinero no permanecía en la cuenta, sino que era redistribuido en cuestión de horas o días. Las transferencias salientes repetían un patrón de fragmentación inmediata, múltiples destinatarios y saldos transitorios. El total de egresos prácticamente coincide con el total de ingresos, confirmando que la cuenta funcionó como canal de paso y no como instrumento de acumulación.

Entre los principales destinos figura una financiera con sede en Montevideo, que recibió USD 2.327.492 en siete transferencias. Junto a este actor regulado en Uruguay, los registros recuperados muestran los nombres de Soagu (USD 1.205.500 en siete transferencias), Marmasch (USD 764.800 en cuatro envíos), Delker (USD 675.000 en tres operaciones), Velpasalt (USD 273.000) y Mafer (USD 252.500). En conjunto, estas cinco sociedades recibieron USD 3.171.800, cerca de una cuarta parte del total operado.

La secuencia se repite: ingresos significativos seguidos por una cadena de giros en plazos breves, con montos que rondan los USD 100.000 o USD 200.000 y una estructura que responde a un mecanismo reiterado, no a pagos aislados.

La existencia de esta quinta cuenta amplía el número de entidades bancarias involucradas y confirma que el esquema de redistribución detectado en los otros bancos tampoco fue circunstancial. El patrón vuelve a aparecer: contratos internacionales canalizados hacia una cuenta en Estados Unidos, movimientos internos entre cuentas propias y fragmentación hacia una combinación de destinatarios que incluye una financiera regional y sociedades posteriormente disueltas.

Sociedades fantasma: estructuras, perfiles y disolución

Las sociedades presentes en los extractos del PNC Bank no son nuevas en la estructura investigada. Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer figuran como destinatarias de transferencias de los otros cuatro bancos que aparecieron en la primera revelación de los movimientos de la “caja de la AFA”. Documentación societaria exclusiva obtenida para este artículo muestra que estas mismas empresas también operaron como receptoras de fondos en esta quinta cuenta bancaria.

Después de diciembre pasado, a partir de las primeras investigaciones sobre el circuito financiero de Tourprodenter y los contratos internacionales de la AFA, varias de esas empresas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad formal. Los movimientos bancarios ahora revelados corresponden a un periodo anterior al escándalo, lo que refuerza el análisis sobre cómo y por qué estas sociedades concentraron millones de dólares antes de desaparecer del registro comercial.

Los registros societarios verificables exhiben patrones: domicilios repetidos en edificios donde funcionan decenas de compañías, agentes registrales en común y constituciones recientes respecto al momento en que comenzaron a recibir transferencias. Los responsables formales de esas sociedades carecen de patrimonio conocido o trayectoria empresarial acorde a operaciones millonarias vinculadas con contratos internacionales de la Selección argentina.

El contraste emerge en los registros: fondos de acuerdos comerciales internacionales de alto valor terminaron en sociedades que, tras el escándalo, desaparecen del mapa societario. Una cuenta bancaria cuya existencia no formaba parte del relevamiento inicial aparece en el centro del flujo.

La aparición del PNC Bank como quinta entidad involucrada refuerza una característica del esquema: la dispersión bancaria. El dinero relacionado a los contratos internacionales circuló por al menos cinco entidades financieras en Estados Unidos. Ese nivel de fragmentación dificulta la reconstrucción integral del circuito y evidencia una arquitectura orientada a que el flujo completo no pueda observarse desde un solo punto.

Es que buena parte de los fondos se transfería entre cuentas de la propia estructura antes de salir hacia terceros. Esos movimientos internos impiden reconstruir con precisión el punto inicial de varios fondos y añaden una capa de opacidad.

La suma de estos elementos —quinto banco, red de cuentas interconectadas, fragmentación y transferencias a sociedades luego disueltas— expone un mecanismo que, en menos de un año, movió más de USD 13.500.000 y derivó más de USD 3.000.000 hacia compañías cuya estructura y continuidad no se sostuvieron tras ser investigadas. Es un nuevo caso que se suma a los cerca de 300 millones que se movieron de Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

La investigación preliminar en tribunales de Estados Unidos busca determinar el alcance completo de esa arquitectura financiera. La nueva documentación revela que el circuito no se limitaba a las cuentas previamente identificadas: existía una más, con el mismo patrón operativo.

Quiénes están detrás de las sociedades fantasma

Detrás de los nombres en los extractos bancarios del PNC Bank no figuran sólo conglomerados empresariales ni firmas consolidadas del negocio internacional. Las sociedades que recibieron más de USD 3.000.000 desde esta quinta cuenta comparten estructuras opacas, escasa actividad visible y titulares sin antecedentes económicos acordes a los montos transferidos.

Según una reconstrucción que reveló semanas atrás el diario La Nación, Soagu Services LLC aparece vinculada con Javier Alejandro Ojeda Jara, residente en Bariloche. Trabajaba en relación de dependencia en una farmacia, tenía deudas en el sistema financiero argentino y fue preadjudicatario de vivienda social. A los montos de los otros bancos se le suma que la sociedad recibió transferencias desde el banco de Pittsburgh por USD 1.205.500 en siete giros.

Marmasch LLC estaba registrada a nombre de Mariela Marisa Schmalz, también de Bariloche. Según consta en registros públicos revelados por ese matutino, trabajaba como empleada en un local de decoración y presentaba antecedentes judiciales por deudas, además de estar vinculada con Ojeda Jara. En la cuenta del PNC Bank, Marmasch recibió USD 764.800 en cuatro transferencias.

En cuanto a Velpasalt, se vinculó a Roberto Salice, señalado como administrador y titular, con antecedentes de quiebra y actuaciones judiciales. Velpasalt recibió USD 273.000 en 2024 antes de la disolución tras el escándalo.

Mafer Trading fue asociada a Matías E. Fernández. El patrón de denominación (“Mafer”) replica el de Marmasch —siglas de nombre y apellido del titular formal—. Fernández tiene antecedentes laborales y registrales alejados de cualquier firma receptora de sumas importantes. En PNC Bank, Mafer recibió USD 252.500.

Delker, por su parte, forma parte de un conjunto de sociedades “gemelas” creadas simultáneamente, con domicilio y estructura similar. El director era Sandro Máximo Salas Sevilla, asentado en una “oficina virtual” en Doral, Florida, sin operaciones reales identificadas. Delker recibió USD 675.000 en tres transferencias durante 2024.

La sede de la AFA

La documentación societaria muestra titulares con perfiles económicos limitados y sin antecedentes empresariales relevantes. Estas no son empresas con presencia en el mercado de derechos deportivos, sino sociedades de baja visibilidad pública que concentraron millones de dólares provenientes de contratos internacionales de la AFA.

El circuito de transferencias: Bariloche, Miami y la disolución tras el escándalo

En 2024, mientras por la cuenta en PNC Bank circulaban más de USD 13.500.000 asociados a contratos internacionales de la AFA, Soagu recibió siete transferencias por USD 1.205.500, Marmasch USD 764.800 y Delker USD 675.000. Todas estas sociedades respondían a titulares de bajo perfil y sin antecedentes comerciales significativos.

La secuencia verificada: esas sociedades recibieron transferencias millonarias de una cuenta operada por Tourprodenter en PNC Bank. Para diciembre de 2025, cuando el circuito financiero salió a la luz, varias de estas estructuras estaban disueltas. Estas empresas aparecen en varios bancos utilizados por la estructura administradora de contratos internacionales de la AFA. La cuenta de PNC Bank evidencia que el patrón repetido no fue circunstancial ni exclusivo de un banco.

Mientras tanto, parte de los fondos provenía de empresas vinculadas a contratos internacionales y parte ingresaba desde otras cuentas de Tourprodenter no identificadas. Ese entrecruzamiento interno impide reconstruir el origen exacto de algunos movimientos y sugiere una red financiera más amplia.

El volumen total registrado en esta quinta cuenta —USD 13.554.200,64— representa sólo una fracción del universo administrado por Tourprodenter, que gestionó más de USD 260 millones en contratos internacionales de la AFA.

Con este hallazgo, se amplía el mapa bancario y confirma que la estructura funcionó fragmentada en múltiples entidades en Estados Unidos, con transferencias a sociedades disueltas formando parte de la operatoria antes de la exposición pública.

En el centro del entramado está Tourprodenter, la sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette, elegida por Tapia como agente exclusivo del cobro de contratos internacionales. Esa decisión concentró en una estructura privada la administración de cientos de millones de dólares. La documentación judicial demuestra que parte de ese flujo transitó por una cuenta hasta ahora no identificada en la investigación.

El rol de Tourprodenter y la dispersión bancaria

La decisión de concentrar los contratos internacionales de la Selección argentina en una estructura privada fue política. Claudio “Chiqui” Tapia designó a Tourprodenter como agente exclusivo de cobro, entregando a una empresa privada la administración de montos que aun no se pudieron determinar por acuerdos globales de patrocinio y sponsors y alianzas estratégicas. Es que la potencia comercial de la Selección de Lionel Messi, después de la consagración en Qatar 2022, creció de manera exponencial.

Tourprodenter no corresponde a una multinacional especializada en derechos deportivos, sino a una sociedad vinculada a Faroni y Gillette. Desde que recibió el mandato, concentró la facturación internacional de la AFA, cobrando pagos de patrocinadores y operadores comerciales en cuentas propias en Estados Unidos y redistribuyendo los fondos según contratos y obligaciones. Por el convenio que firmó Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, la empresa de Faroni se quedaba con 40%, 10 por iento en materia de logística.

Mientras la investigación en Estados Unidos busca el alcance del circuito, la documentación sumada aporta una pieza clave: el dinero de los contratos de la Selección no sólo pasó por cuatro entidades financieras. Hubo una quinta, y en esa cuenta, durante 2024, se repitió el patrón de transferencias a sociedades disueltas.

Otros destinos de los fondos: logística, viajes y servicios corporativos

Además de las transferencias hacia sociedades posteriormente disueltas, la cuenta de PNC Bank registra pagos a empresas con actividad económica identificable, principalmente en logística, aviación, viajes y servicios corporativos.

El bloque más significativo corresponde a operaciones logísticas y de transporte internacional. Aero Logistics Investments concentró USD 920.000 en cuatro transferencias; Interlog LLC recibió USD 790.500 en tres envíos; y PLS Logistic LLC acumuló USD 753.506 en cuatro operaciones. Se trata de compañías de transporte multimodal, gestión de carga y logística internacional, áreas vinculadas a desplazamiento de delegaciones y operaciones comerciales.

Glaccess LLC recibió USD 718.700 en cuatro giros, dedicándose a producción y logística para espectáculos y eventos internacionales. Southern Consulting LLC y New Horizon Solution and Management, con USD 583.000 y USD 469.000 respectivamente, aparecen en vínculos con consultoría financiera o tecnológica. Porto Consulting Group, BA Design Group y Pacific Investment Advisor superan los USD 760.000 en conjunto.

En el área de viajes y aviación, Entertainment Travel Group recibió USD 261.666,90 en cuatro transferencias. World Fuel Services, proveedor global de combustible, acumuló USD 164.202,46, mientras que Gestair S.A.U. recibió USD 28.913,67. Se suman pagos a Precision Jet Avionics, Atlantic Jet North y Aircraft Parts & Spares Inc.

El resto de las transferencias corresponde a servicios complementarios o pagos individuales. Innovation Sound System recibió USD 35.830; Sport Business Invest, USD 200.000; Tronador Import Export y Bruno Trading and Logistics superaron los USD 389.000 en conjunto. También figuran pagos menores a personas físicas y proveedores específicos de handling o asistencia aeroportuaria.

En conjunto, este bloque revela que una porción relevante del dinero canalizado por el PNC Bank se destinó a gastos operativos reales y comprobables. La coexistencia de estos pagos con las transferencias hacia sociedades disueltas configura un esquema particularmente complejo: un entramado donde desembolsos propios de la logística internacional del fútbol conviven con transferencias a empresas cuya finalidad aún no tiene explicación pública.