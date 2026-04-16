Política

Milei reiteró su respaldo a Israel en la guerra frente a Irán y cuestionó a la comunidad internacional: “Son cobardes”

El Presidente se refirió al conflicto en Medio Oriente y defendió los liderazgos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. “Si usted si quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra”, afirmó

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El Presidente se refirió al conflicto en Medio Oriente y defendió los liderazgos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu

El presidente Javier Milei volvió a referirse al conflicto en Medio Oriente y reiteró su respaldo a Israel en la guerra frente a Irán. Todo se da antes del viaje que el mandatario tiene preparado para los próximos días, donde participará de los festejos por el Día de la Independencia del país hebreo.

En una entrevista con el Canal 14 de Israel, Milei sostuvo: “Si hay algo que caracteriza a Israel es que puede convivir con sus vecinos. No tiene problemas de convivencia. Sin embargo, el caso de Irán quiere el exterminio de Israel. Entonces, usted no puede tener una actitud pasiva, una actitud tibia al respecto. Claramente, Irán es una amenaza”.

Javier Milei reiteró su respaldo a Israel en medio de la guerra con Irán y cuestionó a la comunidad internacional
Javier Milei reiteró su respaldo a Israel en medio de la guerra con Irán y cuestionó a la comunidad internacional

En ese sentido, afirmó que el régimen iraní es "enemigo de Argentina" luego de los dos atentados en la Embajada de Israel y en la AMIA terroristas que sufrió el país durante la década de los noventa, que dejaron centenares de víctimas. “Estamos hablando de un país que trabajó con organizaciones terroristas para poner bombas en mi país. Y además, el peligro que representaba Irán desarrollando potencial nuclear, poniendo en riesgo a todo el planeta, sino que además exportaba el terrorismo por el mundo y además lo financiaba”, continuó.

“Claramente no es solamente un enemigo de Israel, es un enemigo de todo Occidente. Es decir, frente a alguien que lo quiere exterminar, usted no puede negociar, no puede tener una posición intermedia, no puede tener una posición gris, se lo va a llevar puesto”, enfatizó.

Las palabras de Milei llegaron mientras Estados Unidos e Israel negocian con el régimen iraní para cortar el conflicto armado y retomar las condiciones normales en el Estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el gobierno israelí acordó un alto al fuego con Libano que entrará en vigor en la tarde de este jueves.

Milei se reunió con Netanyahu en Estados Unidos
"Irán es una amenaza", dijo Milei en una entrevista con un canal israelí

Sin embargo, ante la pregunta sobre cómo el mandatario argentino veía a la comunidad internacionales, aseguró: “Son cobardes que tienen miedo de enfrentarlos. Si usted quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra. Si no entendemos eso y no estamos dispuestos a enfrentar a aquellos que quieren arruinar nuestra existencia, uno va a terminar siendo víctima de todas maneras. La persona que tiene miedo muere todos los días. En cambio, el que enfrenta la vida con coraje va a morirse una sola vez”.

Y añadió: “Nosotros hemos sido víctimas de eso, pero yo soy muy optimista con lo que está pasando en este momento. Debemos agradecer al Creador por tener líderes de la estatura de Netanyahu y de Donald Trump, decididos a poner fin a este flagelo sobre la humanidad. Los dos merecen mi total apoyo, porque es la forma de encarar y terminar de una vez por todas de estas personas que se encargan de sembrar el terror y el horror en el mundo”.

visita de Javier Milei al Muro de los Lamentos con Benjamín Netanyahu
Milei volverá a viajar a Israel y se reunirá por tercera vez con Netanyahu

En tanto, Mieli se refirió antes de su viaje a Israel para los festejos por el Día de la Independencia y donde será homenajeado por el presidente Isaac Herzog con la “Medalla de Honor Presidencial” por su “incansable apoyo internacional” a esa nación y su compromiso personal con “los familiares de las víctimas” desde los ataques Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Verdaderamente me sentí emocionado. Defiendo la causa de Israel, la causa del pueblo judío, porque es una causa justa. Y lo hago sin especulación política, sin especulación de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la posibilidad de alinear esta visión”.

Además de los reconocimientos, Milei se reunirá por tercera vez con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En tanto, se esperan avances con la mudanza de la embajada de Argentina a Jerusalén, mientras la representación diplomática a cargo de Axel Wahnish sigue en Tel Aviv.

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