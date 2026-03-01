Kicillof llega a la apertura de sesiones con la interna del PJ reactivada y buscando instalar un mensaje federal

Axel Kicillof hablará el lunes ante la Legislatura (Aglaplata)

“La Cámpora traspasó todo límite de convivencia”. La frase emana desde el entorno del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y llega luego de lo que fue, días atrás, la designación de autoridades en el Senado bonaerense. Hace referencia a la estrategia del kirchnerismo de respaldar al senador Mario Ishii como vicepresidente primero del cuerpo por sobre la voluntad del propio Kicillof de ubicar en ese lugar a alguien referenciado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Esa negociación legislativa, pero de impacto político dentro del peronismo, desarticuló la tregua alcanzada por la conducción del PJ bonaerense. En ese contexto y con la intención de dejar atrás ese entuerto para avanzar hacia la construcción de la alternativa política anunciada para enfrentar a Milei en 2027, Kicillof hablará ante la asamblea legislativa para dejar abierto el 154° período de sesiones ordinarias.

Será este lunes a las 18, luego del mensaje de Milei ante el Congreso que está estipulado para el domingo a partir de las 21. Kicillof llegará con el contenido del discurso presidencial rebotando. Para esta ocasión habrá una novedad en el recinto bonaerense: en vez de hablar desde el sillón que habitualmente le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados y desde donde habló en las cinco apertura de sesiones anteriores, lo hará parado y desde un atril que se montó especialmente en el centro del estrado. Como un atril presidencial.

Ya desde la tarde, La Plata será un desfiladero de dirigentes del oficialismo bonaerense. También algunos referentes de la oposición al gobierno de Kicillof. Otra particularidad es que, a priori, la jornada solo se reducirá el acto institucional y no habrá -como sucedió el año pasado- un acto posterior ante militancia y organizaciones sociales. Es posible que haya alguna convocatoria sectorial de respaldo en las inmediaciones del edificio de la Cámara de Diputados en pleno centro de la capital bonaerense; pero no está diseñado un acto posterior. Kicillof sí saludará a quiénes se acerquen.

Se espera la presencia de los intendentes del oficialismo (Aglaplata)

Otro rasgo distintivo de la apertura de sesiones bonaerense de este año es que será el primero en seis años en el que el mandatario lo transitará con un conflicto gremial activo. Para este lunes, docentes, estatales y judiciales llevarán adelante un paro por 24 horas. Lo más significativo es que las clases no empezarán en tiempo y forma en las escuelas públicas. Si bien algunos gremios como SUTEBA -el gremio de mayor representación y de sintonía fina con Kicillof- responsabiliza al gobierno nacional de la situación; tal como lo marcó la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que también harán retenciones de tarea este lunes; la paritaria bonaerense no está cerrada y los gremios rechazaron el último ofrecimiento del Ejecutivo provincial: un aumento del 3%.

Además de una mejora salarial, ATE, por ejemplo, reclama recategorizaciones excepcionales para todos los trabajadores estatales y el pase a planta permanente de quienes hayan ingresado hasta diciembre de 2025. También exige la continuidad del proceso de pase a planta de los beneficiarios de becas de contingencia y la inclusión de quienes actualmente perciben becas de capacitación. Según los gremios, estas medidas permitirían regularizar la situación laboral de numerosos empleados que cumplen funciones en distintas áreas de la provincia de Buenos Aires.

Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires. El gremio de estatales para en PBA pero responsabiliza a Milei de la medida

Kicillof hará hincapié en “la asfixia” de parte del gobierno nacional para con su administración y el resto de las provincias. Días atrás, su ministro de Economía, Pablo López, “actualizó” los fondos adeudados en diversos conceptos que llegan a un total de $22,2 billones.

Allí, hará un guiño más federal y con perspectiva al 2027 cuando haya elecciones nacionales. Kicillof cuestionará la política de carácter centralista en la administración de recursos que se aplica desde Casa Rosada. En este contexto, agradecerá a la Legislatura la aprobación del proyecto de ley a fines del año pasado que significó la autorización para salir a tomar deuda.

En lo que respecta propiamente a un mensaje a la Legislatura, no se descarta que el mandatario eleve una referencia tácita a lo que fue la designación de Mario Ishii como vicepresidente primero de la Cámara alta. Puede, allí, haber una respuesta o posicionamiento más claro al respecto. Por estas horas lo definirá.

Máximo Kirchner en una apertura de sesiones de Kicillof (Aglaplata)

Este viernes, el gobernador llevó adelante una intensa agenda por municipios de la Quinta sección electoral y cerró las llamadas conferencias de verano. Allí se dedicó a confrontar con las políticas económicas de Javier Milei. “Basta de mentir. No es que no hay plata, es que se la ponen al sector financiero, se la perdonan a los grandes inversores y se las cobran a las Pymes y se las sacan a la gente: eso es lo que está pasando”.

También planteó que “en el país que quiere Milei sobran millones y millones de argentinos. No es el país que queremos ni la Argentina con la que soñamos, no tiene nada que ver. No es el único camino para la Argentina, no es lo que había que hacer, que estábamos condenados nada de eso. Aplicaron el mismo programa económico que Martínez de Hoz, que el neoliberalismo, que Mauricio Macri”.

“Lo que tenemos por delante está dificil. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, de todos los sectores políticos. No es tan dificil Milei hablar con alguien que piensa distinto. El tema es si no estás dispuesto a escuchar lo que tienen para decirte”, agregó. Es parte de la narrativa más federal que empezará a desplegar el mandatario y de la que, se espera, haya señales este lunes. “A partir del 2027 tiene que haber un gobierno que piense en la gente”, dijo desde Mar Chiquita el viernes último; casi como su fuera un precandidato.