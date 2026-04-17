Política

El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas estadounidenses para ejercicios militares

La decisión publicada en el Boletín Oficial busca la capacitación militar y la interoperabilidad con unidades extranjeras, incluyendo ejercicios combinados que emplearán infraestructura y medios de ambos países en territorio nacional

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El presidente Javier Milei firmó un decreto en el Boletín Oficial para autorizar la entrada de fuerzas estadounidenses al territorio nacional
El presidente Javier Milei firmó un decreto en el Boletín Oficial para autorizar la entrada de fuerzas estadounidenses al territorio nacional

El Poder Ejecutivo autorizó la entrada de tropas de Estados Unidos al territorio nacional para el desarrollo del ejercicio militar “Daga Atlántica”, que comenzará el 21 de abril y concluirá el 12 de junio de 2026. También aprobaro el despliegue de fuerzas locales para el ejercicio naval “PASSEX”, que se desarrollará en la Zona Económica Exclusiva entre el 26 y el 30 de abril.

El decreto fue publicado el 17 de abril en el Boletín Oficial y fue firmado por el presidente Javier Milei y el Gabinete de ministros. Estos ejercicios, según la normativa oficial, fortalecen la imagen internacional de la Argentina como un socio confiable en materia de estabilidad regional y seguridad global.

La extensión del conflicto bélico en Medio Oriente obligó a posponer los ejercicios militares cojuntos con Estados Unidos, que se iban a realizar a principios de abril. La nueva programación apunta a mantener el compromiso bilateral de defensa mientras ambos países ajustan sus recursos ante un contexto internacional cada vez más complejo.

De acuerdo con lo dispuesto, el ejercicio Daga Atlántica reunirá a fuerzas argentinas y estadounidenses en áreas jurisdiccionales terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, con actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, las actividades de “PASSEX” contarán con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada de los Estados Unidos de América, que navegarán por la Zona Económica Exclusiva argentina durante cinco días. Las fuerzas locales desplegarán personal y medios para ejercicios conjuntos de adiestramiento naval, en cumplimiento de acuerdos bilaterales previos.

Miembros de las fuerzas especiales de la Armada Argentina participan en el ejercicio naval conjunto 'Tridente' con la Marina de Estados Unidos de América, fortaleciendo la interoperabilidad y capacidades defensivas (Estado Mayor Conjunto)
Miembros de las fuerzas especiales de la Armada Argentina participan en el ejercicio naval conjunto 'Tridente' con la Marina de Estados Unidos de América, fortaleciendo la interoperabilidad y capacidades defensivas (Estado Mayor Conjunto) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos ejercicios buscan ampliar la interoperabilidad y la integración doctrinal, así como estandarizar procedimientos, fortalecer la defensa de áreas estratégicas y habilitar a las Fuerzas Armadas argentinas para participar en futuras operaciones multinacionales.

El proyecto de ley para permitir estos ejercicios ya había sido enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento, pero hasta la fecha de emisión del decreto no había recibido dictamen en la Cámara de Diputados. Esta demora llevó a recurrir al mecanismo excepcional del decreto de necesidad y urgencia, previsto en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y regulado por la Ley 26.122.

Frente a esto, el Gobierno argumentó que la falta de participación “afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos”, al privar a las fuerzas argentinas de la transferencia de conocimientos. El decreto destaca que la experiencia de las fuerzas especiales de EEUU en contextos reales de combate se considera “un recurso invaluable”.

En palabras del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, dirigido por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, estas prácticas buscan “incrementar la preparación militar y fortalecer la defensa regional a través de entrenamientos conjuntos, intercambios de expertos en la materia y el implemento de prácticas operacionales compartidas”.

Durante la coyuntura internacional de mayor inestabilidad, el Gobierno ratificó su “alineamiento estratégico sin ambigüedades” junto a la administración de Donald Trump, quien anunció en los últimos días un alto al fuego en Irán. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso que la relación bilateral se sustenta en “coincidencias políticas y en una complementariedad económica cada vez más relevante”.

Quirno subrayó ante el auditorio que la visión común incluye el respeto a la libertad, la preponderancia del sector privado y la búsqueda de “cadenas de valor seguras en el hemisferio”. Además, enumeró una serie de áreas estratégicas contempladas en la agenda conjunta: minerales críticos, energía e inversiones figuran entre los principales acuerdos y mecanismos de cooperación.

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