Uno por uno: así votaron los senadores para que la reforma laboral se convierta en ley

Al borde de finalizar el período de sesiones extraordinarias, el Senado aprobó la reforma laboral este viernes por la noche. Luego de que el proyecto volviera a la cámara de origen, el oficialismo obtuvo la aprobación de 42 votos senadores, mientras que 28 se manifestaron en contra y dos se abstuvieron.
Con esta decisión, la iniciativa quedó lista para que el Poder Ejecutivo oficialice su promulgación por medio del Boletín Oficial. Una comunicación que estaría prevista para realizarse el próximo lunes, con motivo del inicio del fin de semana.
Pese a las quejas planteadas por la oposición, que criticó en el recinto la supuesta falta de claridad producto de las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados, la votación siguió su curso y logró darle al Gobierno otra victoria crucial.
Finalmente, el tablero de la Cámara Alta demostró que el oficialismo logró mantener el apoyo inicial de sus senadores y aliados. No obstante, no ocurrió lo mismo con el sector opositor que, durante el primer round, había obtenido un total de 30 votos en contra.
En esta oportunidad, los dos integrantes del bloque Moveré por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, decidieron abstenerse. No obstante, dejaron en claro su rechazo como espacio momentos antes de que iniciara la votación.
Quiénes votaron a favor
- Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).
- Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).
- Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
- Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).
- Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).
- Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).
- Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca).
- Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
- Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).
- Flavio Sergio Fama (UCR - Catamarca).
- Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).
- Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe).
- Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).
- Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).
- Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).
- Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Mariana Juri (UCR - Mendoza).
- Carolina Losada (UCR - Santa Fe).
Quiénes votaron en contra
- Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires).
- Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).
- Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).
- Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).
- Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).
- Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).
- Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).
- Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza).
- María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).
- María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).
- María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).
- Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).
- Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa).
- Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).
- Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).
- Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).
- María Florencia López (Justicialista - La Rioja).
- Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).
- Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).
- José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).
- Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
- José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).
- Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).
- Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).
- Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).
- Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).
- Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).
- Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).
Quiénes se abstuvieron
- José Carambia (Moveré por Santa Cruz).
- Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz).