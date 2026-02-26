La hoja de ruta de la reactivación del PRO y las dudas que persisten sobre el rol de Mauricio Macri

Mauricio Macri, a principios de este año, durante una clase en Italia

Mauricio Macri volverá a reunir a toda la estructura del PRO el próximo 10 de marzo, cuando encabece en Parque Norte la convención nacional del partido, un encuentro al que están invitados gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), jefes de bloques parlamentarios, intendentes y los principales dirigentes del espacio. Será el puntapié inicial de una renovada agenda federal para poner en funcionamiento la estructura de un partido que en el último año quedó a la sombra del fortalecimiento de La Libertad Avanza.

La convocatoria era un paso esperado. Y el discurso del expresidente, una hoja de ruta sobre cómo se va a intentar reposicionar el PRO en torno a su relación con el gobierno de Javier Milei, alineado de manera visible en el Congreso, algo que quedó expuesto en las últimas votaciones, y para volver a ser competitivo en 2027. Pero responde, sobre todo, al malestar de varios dirigentes, que reclaman un liderazgo “más activo” y “menos ambiguo”.

Mauricio Macri y Luis Lacalle Pou, durante la cena anual de la Fundación Fundación en 2025 (Jaime Olivos)

Para un sector del PRO, la administración libertaria lleva adelante un proceso de “destrucción necesario” del entramado kirchnerista, por ejemplo en cuestiones como regulaciones del Estado y en las reformas que estos días se están discutiendo en el Congreso pero, sostienen, “en dos, en cuatro o en seis años va a ser necesario un proceso de construcción. Ahí es donde hay que estar”. “No estamos hablando de una candidatura, sino de tener una visión de futuro”, señaló a Infobae un importante dirigente partidario.

El cronograma sigue en abril. El 13 tendrá lugar la cena anual de la Fundación Pensar, la histórica usina de ideas y proyectos del PRO que preside María Eugenia Vidal. La exdiputada y exgobernadora bonaerense, enfocada desde principios de año en su consultora privada y en la docencia universitaria, está cargo de los detalles y, según supo Infobae, hay un importante invitado extranjero. El año pasado, cuando el think tank amarillo cumplió 20 años de existencia, participó el expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Vidal, quienes la conocen, busca tener un rol de coordinación nacional en todo este proceso de reestructuración.

Nadie conoce los planes personales a futuro de Mauricio Macri. Hay dirigentes que anhelan una candidatura. En varias oportunidades, el expresidente hizo referencia a lo “destructivo” que es la política para las relaciones familiares, y que quiere ayudar a construir nuevos liderazgos. “Pero ahora está separado, es otro escenario”, mencionó a este medio un dirigente que habla seguido con el expresidente. Hay otros que mencionan la posibilidad de competir nuevamente en Boca Juniors. Con la designación de Fernando De Andreis como nuevo secretario general del PRO, un hombre de su extrema confianza, sigue de cerca la actividad partidaria.

El presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia

También mira con especial atención las investigaciones que apuntan contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En las últimas horas, el partido amarillo difundió una crítica de Andrés Ibarra sobre la adhesión de Boca al paro convocado por los clubes de la AFA. Ibarra fue ministro de Modernización durante la gestión de Cambiemos en Casa Rosada; como De Andreis, tiene línea directa con Macri, a quien conoce desde la época en la que trabajaba en las empresas familiares y, luego, en diversos roles dentro de Boca.

“El comunicado que acaba de sacar Boca es la triste demostración de un sometimiento político que nada tiene que ver con los intereses que deben defender las autoridades actuales del club. Esos intereses son los que debiesen corresponder a la defensa del club y sus socios. Y justamente si hubo hechos ilícitos por parte de AFA, Tapia o Toviggino que debe evaluar la justicia, los mismos irían en perjuicio directo del club y sus socios. Por lo tanto, una vez más esta dirigencia hace política barata y de sometimiento sin tener en cuenta que por encima de todo deben defender a Boca”, sostuvo Ibarra.

Por otro lado, la mayoría coincide, eso sí, en lo desafortunada que resultó una frase de Macri en su última entrevista pública, en La Fábrica Podcast donde, al referirse al cierre de la planta de Fate y a su percepción sobre la pobreza en Argentina, aseguró: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace cien años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público y a la educación pública, en los lugares donde las cosas funcionan”. “Se relajó y no se dio cuenta lo que estaba diciendo”, lamentaron en su entorno. Otro comentario, sobre su relación con Diego Maradona, le valió una fuerte réplica por parte de sus hijas, Dalma y Gianinna.

Antes de la convención nacional, Macri confirmó su participación en la edición 2026 del Foro PescAR, el encuentro nacional de la industria pesquera que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo en Puerto Madryn, organizado por la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP). Será momento de una foto con el gobernador “Nacho” Torres.

La exdiputada María Eugenia Vidal (Jaime Olivos)

Vidal y una crítica a LLA por la corrupción

Por otro lado, Vidal publicó esta semana una fuerte crítica al gobierno libertario en materia de transparencia, al mencionar que durante el segundo año de Milei, la Argentina retrocedió 5 lugares en el ranking global que mide la corrupción. “Cuando uno administra recursos públicos, hay que explicar siempre. Ante la ciudadanía y ante la Justicia. Cuando esa explicación no está, se despiertan las dudas. Y con las dudas, la desconfianza. Eso es lo que ha pasado desde que estalló el año pasado el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Nadie ha explicado nada, lo único que escuchamos es que hubo una operación, pero lo cierto es que la Justicia determinó que había razones suficientes para procesar al ex director ejecutivo del organismo, que era un funcionario cercano al presidente y otros funcionarios importantes del gobierno”, sostuvo la exdiputada.

Y agregó: “¿Sabremos algún día la verdad de lo que pasó? Ojalá no tengamos que esperar lo que esperamos en otras causas. Como en Vialidad, que se denunció por primera vez en 2008 y que tuvo una condena… en 2022. O la Causa Cuadernos, que se abrió en 2018 y hoy finalmente está avanzando".