Con una charla de Macri y Lacalle Pou, el PRO celebró los 20 años de la Fundación Pensar: dardos contra Milei y un llamado a “votar bien”

Macri escucha al ex presidente uruguayo en la cena del PRO

El titular del PRO y ex presidente, Mauricio Macri, encabezó anoche la celebración por los 20 años de la Fundación Pensar, que tuvo como acto central una charla con el ex primer mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, en la que abundaron las definiciones políticas, las reflexiones de Estado y críticas veladas a Javier Milei y al súbito aumento de aranceles que ordenó Donald Trump.

Si bien en la charla no hubo nombres propios, Macri lanzó dardos con un destinatario inconfundible: el actual jefe de Estado. Al respecto, cuestionó que la política exterior esté enfocada en la batalla cultural y que la urgencia se vaya consolidando como nueva normalidad. A su turno, Lacalle Pou apuntó -también sin menciones personales- contra el shock arancelario ejecutado desde Washington, que sacudió a la economía global.

Jorge Macri, Lacalle Pou, Silvia Lospennato, Macri y Vidal

Al encuentro asistieron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, la jefa de la campaña porteña y presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, dirigentes y funcionarios porteños, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, diputados, senadores, líderes provinciales del partido, integrantes de think tanks y empresarios de primera línea.

En uno de los salones de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, se llevó a cabo una recepción y luego la tradicional cena anual. Antes de la conversación de ambos ex presidentes, hablaron la vice del think tank amarillo y cabeza de la lista de candidatos a legisladores porteños, Silvia Lospennato, Vidal y Jorge Macri.

“La política tiene su momento electoral y está muy cerca. El 18 se vota en la Ciudad de Buenos Aires, ustedes lo saben. Voten bien, voten cuidando todo lo que hemos construido, voten teniendo en cuenta ese espíritu de superación”, afirmó en clave electoral el jefe de gobierno porteño, antes de la charla de Macri y Lacalle Pou.

El jefe de gobierno porteño fue uno de los oradores de la cena anual

La charla de los ex presidentes

En la conversación con Lacalle Pou, Mauricio Macri destacó que “los argentinos, contrariamente a lo que piensan algunos, eligieron bien (en referencia a Milei), porque entendieron que estábamos en una urgencia que demandaba un nivel de audacia y de velocidad necesarias para evitar lo que era la casi segura colisión con la hiperinflación y la destrucción masiva de la sociedad”.

Sin embargo, advirtió que “esa urgencia es difícil de evaluarla que se perpetúe en el tiempo, porque no puede ser una urgencia la nueva normalidad. La normalidad es tener un ritmo de cambio, porque siempre el mundo nos va a desafiar. Pero también tener una apertura al diálogo, convivencia y otro ritmo de comunicación”.

Para Macri, “la Argentina también necesita romper un sistema corporativo, casi un sistema mafioso, que la atrapó y no le permitió desarrollar la competencia interna ni externa. Pero también hay que construir los nuevos mecanismos para que el desarrollo llegue”.

A su turno, el ex mandatario oriental destacó como un requisito para el liderazgo y la actividad política “ser buena persona, tolerante y respetuosa”, además de tener idoneidad, “ser agente de unión y no de división”. ¿Fue una alusión tácita a Milei?

Agregó que durante su mandato trató de ejercer el poder con “prudencia, paciencia, equilibrio”, porque “hay que tener mucho cuidado; la responsabilidad y el liderazgo hay que asumirlo con mucha humildad”. Y completó: “La palabra de un líder, de un presidente, genera efectos. Y todos sabemos que en la vida es mucho más fácil destruir que construir. Construir lleva mucho tiempo y destruir es un momento y la responsabilidad de todo lo que una vez somos presidentes o queremos serlo es que cada vez que hacemos algo debemos pensar si sirve para construir y si no sirve, ni lo hago”.

Jaime Olivos

Macri había iniciado la charla preguntando sobre la opinión de Lacalle Pou respecto al régimen presidencial de Uruguay, de un mandato de cinco años sin posibilidad de reelección. “Personalmente, soy reeleccionista, pero estoy más solo que perro malo”, dijo el colega oriental y reconoció que en su país “hay un concepto muy arraigado de que nadie es más que nadie, que el presidente es uno más, al que le dimos una changa de cinco años”.

Luego, el líder del PRO le pidió que revelara con qué presidentes había tenido mejor sintonía: con el derechista Jair Bolsonaro o con el izquieridista Luiz Inacio Lula Da Silva, por Brasil; y por Argentina, con Alberto Fernández o Javier Milei. Fue una pregunta que guardaba, claramente, una intención política.

Lacalle Pou contó que con los brasileños pudo llegar a acuerdos, al igual que con Milei, pero no tanto con el anterior presidente argentino, con quien tuvo diferencias por las miradas contrapuestas respecto del Mercosur. “A mí no me importaba ni me importa si coinciden o no conmigo ideológicamente”, dijo.

Fue el pie para que Macri reiterara una crítica que viene planteando públicamente respecto a la gestión libertaria: “La política exterior tiene que estar al servicio de mejorar la calidad de vida de tu gente, no al servicio de una batalla cultural o una discusión ideológica”, afirmó.

Posteriormente, el ex presidente argentino le preguntó respecto al posicionamiento que tuvo durante su gestión con respecto a Estados Unidos y China, dos gigantes que dominan la escena geopolítica y que demandan alineamientos que pueden condicionar los intercambios comerciales y, por consiguiente, favorecer o ralentizar el crecimiento económico.

Lacalle Pou, sin mencionar a Donald Trump, dijo: “Ahora estamos viendo el más feroz proteccionismo que jamás hubiéramos imaginado. Espero que Argentina, por la filosofía imperante, se oponga radicalmente a un mundo cada vez más cerrado y a un mundo que negocia de una manera bastante compleja”.

“Estoy preocupado y más me preocupa que aplaudan esa cosa. La coherencia y la previsibilidad es una conducta reiterada, avisada y practicada, no es un fondo blanco”, afirmó el ex presidente de Uruguay y sumó: “La confianza cotiza en bolsa. En un mundo tan turbulento, si no hay previsibilidad y no hay confianza, por arriba no camina la esperanza”.

Sobre el final, y ante una pregunta de Macri sobre el anticuerpo que tiene Uruguay para evitar contagiarse del populismo -una “exportación argentina”, según la definición del líder del PRO- Lacalle Pou afirmó: “Nosotros tenemos los partidos políticos más viejos del mundo. Para mí, el sostén de la democracia son los partidos, no los movimientos. A mí me preocupan los movimientos. Quiero partidos, porque son algo colectivo, la esencia de la actividad política. Los partidos marcan, ponen límites”, aseguró.

“En Uruguay, por suerte, los outsiders rápidamente se convierten en insiders. Que no quiere decir que se transformen ni que el sistema los ablande ni nada, pero son gente que canaliza su enojo a través de la democracia. Y si en Uruguay la sangre no llega al río, básicamente, es porque los uruguayos no bancarían que los políticos dejaran que la sangre llegue al río”, concluyó.

Los discursos de Vidal y Lospennato

María Eugenia Vidal presentó la tercera generación del PRO

En su doble rol de presidenta de Pensar y jefa de la campaña porteña, María Eugenia Vidal habló sobre los orígenes del think tank que cumplió dos décadas y que sirvió de semillero y centro de formación para el partido amarillo. Presentó a la tercera generación del PRO y mencionó al menos cuatro veces a Macri como principal referencia del espacio.

En ese sentido, dijo que en la fundación el objetivo es formar líderes que entiendan y estén capacitados en macro y microeconomía, en acceso a nuevas tecnologías, en las problemáticas internacionales y en gestión de políticas públicas. Pero resaltó que “para nosotros no hay hacer sin equipo, no hay líderes individuales ni mesiánicos, porque ya tuvimos muchas experiencias fracasadas de eso“.

Y como Jorge Macri, Vidal habló de la cuestión electoral: “Es importante entender en qué momento está la Argentina. Este último año logramos más tranquilidad, más estabilidad, bajar la inflación y esa pobreza que duele tanto, pero lo que queda por delante es muchísimo y depende no solo de un gobierno, sino de una generación comprometida y millones de argentinos, que cuando van a las urnas tienen que pensar bien su futuro y para eso pensar bien su voto, que no sea un voto impulsivo, que sea un voto reflexivo, que haga todo el camino para pensar qué es lo mejor para la Argentina”.

Silvia Lospennato es la principal apuesta electoral del PRO (fotos Jaime Olivos)

En tanto, Lospennato destacó que Pensar “no es una fundación que simplemente elabora programas y políticas públicas en el Estado, nuestra obsesión es encontrar las soluciones para abordar los problemas que tiene el sector privado, que en realidad es el que genera crecimiento y bienestar”.

“Durante muchos años trabajamos en planes y programas y cuando nos tocó llegar a los gobiernos, el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, el gobierno de varias provincias que gobernamos ahora en Chubut, de Entre Ríos, decenas de municipios, llegamos preparados porque eso creemos que es respetar a los ciudadanos”, afirmó.

Finalmente, la también candidata a diputada porteña por la lista del PRO destacó que “ningún cambio resiste en el tiempo si no hay instituciones que lo sostengan. Y esas instituciones son reglas de juego y personas que puedan cumplir con esas expectativas y estas reglas”.