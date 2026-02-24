Fuerte respuesta de Dalma y Gianinna contra Macri tras sus dichos sobre Maradona: “No sabés leer y fuiste presidente”

El ex presidente recordó su etapa al en el club con el histórico 10

Mauricio Macri recordó la conflictiva relación que mantuvo con Diego Maradona durante el tiempo que compartieron durante su época como presidente de Boca Juniors y la segunda etapa del histórico 10 en el club. El ex primer mandatario se refirió a que la conducta del célebre futbolista lo llevó a tomar decisiones incómodas para preservar la disciplina y el éxito deportivo del Xeneize.

En uno de los momentos más reveladores de la entrevista, quien dirigió la entidad xeneize desde 1995 hasta 2007, reconoció una frase pronunciada por Pelusa, según Macri, que fue un reflejo de la autopercepción del astro y su imagen en el mundo: “Maradona me dijo: ‘Vos no entendés que yo estoy entre Dios y los hombres’”. Según el pensamiento del ex Presidente de Argentina en su charla con el podcast La Fábrica, esto marcó la dificultad de gestionar la convivencia con la estrella del fútbol, cuyas actitudes resultaban una consecuencia inevitable del culto que lo rodeaba.

Macri describió como “traumática” su convivencia con el histórico número 10, quien, a su juicio, atravesaba una situación personal sumamente delicada y recordó una etapa difícil en el campo de juego. “Erró cinco penales consecutivos. Estaba tan mal en sus adicciones que no podía patear ni un penal”, relató Macri al recordar los últimos meses de Maradona en el club. El dirigente aseguró que, ante la solicitud del propio Maradona de asumir el cargo de entrenador tras la salida de Héctor Bambino Veira durante 1998, tuvo que negarse pues consideraba que el ex jugador “no estaba en condiciones” de afrontar esa responsabilidad.

Después de que los fragmentos de la charla se hicieran virales, Dalma y Gianinna salieron en defensa de la figura de su padre, que murió el 25 de noviembre del 2020. En sus redes, las hijas de Diego apuntaron contra Macri tras sus dichos.

“Me pregunto cuánto puede doler un apodo para que tantos años después y teniendo en cuenta que la persona no está para defenderse, en cada oportunidad que tenga siga hablando horrible”, fue el primer comentario de Dalma, en referencia a la ocasión en la que Maradona rotuló al ex presidente de Boca como “el Cartonero Baéz”, el personaje que denunció ver cómo el ex campeón mundial de boxeo Carlos Monzón asesinó a su pareja Alicia Muñiz durante el verano de 1988 en Mar del Plata.

“Yo a diferencia de él y por respeto a sus hijas, no le voy a contestar! Material tengo de sobra, aunque creo que mi papá ya lo dijo todo. No va a ser el primero ni el último que habla mal de mi papá ahora y cuando lo tenía en frente se le fruncía el culo! Obvio que cada uno puede opinar de lo que quiera pero me da bastante risa de parte de quien viene!”, agregó.

Por último, Dalma escribió: “Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo, más lo respeto y más orgullo me da ser su hija”.

La respuesta de Dalma y Gianinna Maradona a Macri

Como era de esperarse, Gianinna también apuntó contra el ex presidente de la Nación. “No sabés leer y fuiste presidente Mauricio Macri. Después llama a mi mamá para pedir perdón. Andate a cagar, tenés que volver a nacer. Vos le tomas la leche al gato... Fin”, sintetizó en su cuenta de Instagram. Giannina retomó una recordada frase que lanzó su padre en el 2016, meses después de que Macri asumiera el cargo de Presidente de la Nación Argentina: “Voy a decir una sola cosa: yo tengo 2° año Comercial y leo mejor que Macri. Rianse muchachos, ¡no sabe leer y es presidente de la nación”.

Acto seguido, Giannina completó su descargo en redes: “Les pido mil disculpas a sus hijos por mis dichos pero siento y pienso igual que mi papá. La gente que no tuvo los huevos bien ubicados para decirle a mi papá lo que sentía en la cara o lo que le parecía, ya está, tiempo vencido mostró. Mi papá ya está en el cielo, y puede que desde allá te haga saber lo que piensa, rey”.

En diálogo con La Fábrica Podcast, Macri aseguró que le negó la posibilidad de ser DT de Boca a Maradona: “Me matarán, pero voy a hacer lo correcto. Que es traer a alguien que pudiera estar a la altura del desafío. El tiempo me dio la razón”. Además, subrayó que aunque “moría” por Diego y sentía gran admiración por su figura, estaba obligado a sostener otro perfil: “Eso se logra con reglas. El vestuario, los dos ídolos, que eran Guillermo y Palermo, estaban todos los días para entrenar”.

Al recordar el episodio en el que debió rechazar la posibilidad de Maradona como técnico, Macri argumentó que el ex futbolista debía primero “hacerse cargo de su problemita y resolverlo” antes de asumir tal desafío. En esa línea, destacó que la llegada de Carlos Bianchi marcó el comienzo de la etapa más exitosa en la historia de Boca. El ex presidente atribuyó a la disciplina y el profesionalismo de figuras como Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo el éxito alcanzado en esos años, enfatizando que la adhesión irrestricta a las normas internas resultó fundamental para obtener 17 campeonatos, además de posicionar al club como uno de los mejores del mundo durante su mandato.

LA RESPUESTA DE DALMA Y GIANINNA:

"Me pregunto cuánto puede doler un apodo", destacó Dalma Maradona como parte de su respuesta a Mauricio Macri

Dalma Maradona: "Obvio que cada uno puede opinar de lo que quiera, pero me da bastante risa de parte de quién viene"

"Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo", remarcó Dalma

Gianinna Maradona retomó una recordada frase de su padre y firmó: "No sabes leer y fuiste presidente"

Un fragmento de la respuesta de Gianinna Maradona a Macri

"Les pido mil disculpas a sus hijos por mis dichos, pero siento y pienso igual que mi papá", firmó Gianinna