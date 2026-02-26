Política

Javier Milei apuesta a la nueva relación de poder con las provincias para lograr reformas clave en el corto plazo

En Casa Rosada son conscientes de que deben aprovechar el “veranito” en el Congreso y el buen vínculo del Presidente con los mandatarios locales para acelerar con su plan de Gobierno. Los proyectos en agenda, un posible viaje al interior y otros gestos que alimentan la buena sintonía

El jefe de Estado volverá a abrir las sesiones ordinarias en el Congreso (Luis ROBAYO / AFP)

El próximo domingo, el presidente Javier Milei abrirá un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y se volverá a ver de frente con diputados, senadores y gobernadores, todos actores clave para la aprobación de las reformas que tiene en carpeta para presentar a lo largo de este año.

Luego de una primera etapa en la que prevaleció el enfrentamiento, el jefe de Estado mantiene ahora una relación más cordial con los principales dirigentes de la oposición “dialoguista” y las autoridades nacionales se muestran más abiertas a la negociación para poder sacar distintos proyectos.

Así sucedió, por ejemplo, con la modernización laboral, que luego de varias modificaciones acordadas con el resto de los bloques parlamentarios, se encamina a ser totalmente sancionada este viernes.

La apertura al diálogo creció a partir de la designación de Diego Santilli en el Ministerio del Interior y el nombramiento de Patricia Bullrich como jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta.

Santilli y Bullrich compitieron en los últimos comicios (Luis ROBAYO / AFP)

De hecho, a lo largo de este jueves y viernes, ambos se internarán en el recinto para tratar de garantizar los votos para la mencionada iniciativa, y también para el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la ley de glaciares.

En tanto, a partir de las 20:00 del domingo, quien se presentará en el Congreso será el propio Milei, quien ya estaba preparando el discurso que dará ante legisladores, gobernadores y miembros del Poder Judicial.

Se espera que en el lugar esté el Gabinete completo, desde Manuel Adorni hasta los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), teniente general Carlos Presti (Defensa), Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Santilli (Interior) y Mariano Cuneo Libarona (Justicia).

Éste último sigue todavía en su cargo, por pedido del propio Milei, luego de que meses atras anticipara que tenía pensado dejar la gestión pública por cuestiones personales.

La cúpula libertaria todavía no eligió a su reemplazante, y aunque circularon algunos nombres -como el del fiscal Diego Luciani-, fuentes oficiales aclararon que son rumores falsos y que todavía no hay nadie en mente.

Además, también estarían en la apertura de sesiones varios gobernadores, con los que Milei retomó el vínculo hace tiempo y viene dando muestras de acercamiento.

Cuneo Libarona sigue en el cargo

Tal como adelantó Infobae, el jefe de Estado invitó a varios de ellos a que lo acompañen durante su participación en el Argentina Week, que se realizará en la ciudad de Nueva York del 9 al 12 de marzo próximos.

Los mandatarios locales fueron clave en la aprobación del Presupuesto y se espera que tengan un rol igual de importante en la sanción de los proyectos que todavía se están discutiendo en el Congreso.

Debido a la fragmentación de la oposición y el escenario político actual, en el que los partidos más tradicionales perdieron parte de su representación, los dirigentes no solamente tienen influencia en el Senado, sino también en varios de los bloques en Diputados.

Por este motivo, desde que juró en el cargo, Santilli dedicó gran parte de su agenda a recorrer el país y reunirse con los gobernadores, tanto con los más cercanos a la Casa Rosada, como con otros que suelen ser más críticos.

En tanto, el Presidente también decidió viajar por las provincias, aunque en un formato diferente, bajo el marco de un “Tour de la gratitud”, para agradecerle a la gente el apoyo que le dio a La Libertad Avanza en las últimas elecciones.

Milei seguirá recorriendo el país

En este contexto, Milei está planificando que su próxima visita sea a mediados de marzo, probablemente el 19, a Tucumán, tierras del peronista disidente Osvaldo Jaldo, que manifestó varias veces su respaldo a esta administración nacional.

De todas formas, el viaje todavía no está totalmente confirmado y el líder libertario ya tuvo que cancelar, por problemas de agenda, la recorrida que tenía previsto hacer por Mendoza, donde también gobierna alguien cercano al oficialismo, Alfredo Cornejo.

En el Poder Ejecutivo reconocen la importancia de mantener esta buena relación con los distintos sectores políticos y avanzar con las reformas pendientes antes de que las elecciones del 2027 dificulten los vínculos.

“Esperamos que la campaña no perjudique mucho las conversaciones en los próximos meses”, explicó un miembro de la mesa política nacional, ante la consulta sobre cuánto creen que va a durar este “veranito” legislativo.

Además de las inicitivas que ya se están tratando, Adorni tiene preparados otros 50 proyectos para presentar en estos meses, entre los cuales están la eliminación de las PASO, cambios en la ley de educación y un nuevo Código Penal.

“Diego (Santilli) está trabajando en las sesiones del jueves y viernes con los gobernadores: Ley de Glaciares, Régimen Penal Juvenil, Mercosur, entre otros temas”, precisó una fuente cercana al ministro.

