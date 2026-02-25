Política

El Gobierno comienza un fino equilibrio para mantener el vínculo con los aliados sin descuidar su plan electoral

Los últimos movimientos legislativos favorecieron a La Libertad Avanza y en Casa Rosada se entusiasman. Sin embargo, no pueden ceder terreno de cara a 2027. Mauricio Macri impulsa un encuentro del PRO al que fue invitado Diego Santilli

El oficialismo logró varios triunfos
El oficialismo logró varios triunfos en el Congreso (Tomas CUESTA / AFP)

En el Gobierno celebran las rupturas que se están produciendo en el Congreso y que favorecen a La Libertad Avanza en el inicio de un año en el que esperan avanzar con varias reformas, pero también buscarán cuidar su autonomía y ambición electoral, con la idea de que la campaña afecte lo menos posible el buen vínculo con sus aliados parlamentarios.

“En el Senado quedamos a uno solo de tener los dos tercios, decime vos si no tenemos que estar contentos”, resumió a Infobae un integrante de la mesa política nacional, que el lunes se reunió para definir los pasos a seguir.

Si bien el oficialismo está concentrado en lo que pueda ocurrir el jueves y viernes, cuando se van a votar varios proyectos que integran el temario de las sesiones extraordinarias, ya comenzaron a pensar además en lo que será el escenario a partir de marzo.

Patricia Bullrich, jefa del bloque
Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

El primer día de ese mes, el presidente Javier Milei se dirigirá al recinto para encabezar la apertura del periodo legislativo ordinario y luego se trasladará a la Quinta de Olivos, donde invitará una cena para los integrantes de los bloques libertarios de ambas Cámaras.

En principio, y a diferencia de lo que ocurrió en otras situaciones similares, no fueron convocados al agasajo los referentes de los espacios “dialoguistas”, como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID -de Oscar Zago- y los provinciales, entre otros.

En Balcarce 50 señalan que el objetivo de este encuentro es para afianzar el vínculo de los “puros” y no para agradecer el acompañamiento, como ocurrió el año pasado con las comidas en la residencia presidencial antes de que se pusieran en juego los vetos al aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad.

Por otra parte, también el contexto es diferente, porque en aquel momento Milei dependía mucho más del respaldo de los otros partidos, mientras que ahora cuenta con una bancada más grande luego de haber ganado las elecciones.

De todas formas, en la cúpula del Poder Ejecutivo planean mantener el buen vínculo con los aliados y seguir negociando con ellos para aprobar con más facilidad los proyectos que tienen en carpeta.

Milei recibirá a los senadores
Milei recibirá a los senadores y diputados en la Quinta de Olivos

En este sentido, ya se muestran preocupados por los comicios que, aunque serán recién el año que viene, podrían empantanar las relaciones antes: “Esperamos que la campaña no perjudique mucho las conversaciones en los próximos meses”, reconoció un miembro del Gabinete.

De hecho, ya generó un principio de conflicto la decisión de Mauricio Macri de anticipar que el PRO va a presentar un candidato propio para Presidente en el 2027, que competiría contra Milei.

El ex mandatario nacional, que intenta mantener vivo el espacio que fundó hace ya más de dos décadas, está organizando un encuentro de dirigentes de todo el país para el próximo 10 de marzo, en Parque Norte.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes del sector amarillo, a esa reunión fue invitado también Diego Santilli, en su calidad de miembro del Consejo del partido, cargo al que nunca renunció, a pesar de haber asumido como ministro del Interior de la gestión libertaria.

Si decide ir, se encontrará con su ex compañero de banca, Cristian Ritondo, otro dirigente cercano al oficialismo, pero que sigue siendo parte de la oposición, por lo que no fue invitado a la cena en Olivos.

Santilli junto a Ritondo, ya
Santilli junto a Ritondo, ya en su rol de ministro del Interior

De hecho, en la provincia de Buenos Aires, donde el diputado tiene su mayor peso, La Libertad Avanza le sigue recriminando que haya apoyado la sanción del presupuesto presentado por el gobernador Axel Kicillof, que generó polémica meses atrás.

El referente del PRO sostuvo que solamente les pidió a sus legisladores que voten a favor “la parte que permite refinanciar deuda anterior a mejores tasas, es decir, hacer el rollover, que es lo que beneficia al distrito".

“Pero se rechazó el resto del articulado, ya que no explicaron el destino de los fondos que deberían haber ido a inversión, que es donde el distrito está con mayores problemas”, argumentó.

Sin embargo, en el armado libertario remarcan que, a partir de ese hecho, se decidió que “cada espacio se va a maneja según sus convicciones en el territorio y a nivel legislativo”.

“Es decir, en la provincia, nosotros apuntamos a ir con candidatos propios en las próximas elecciones”, resumió una fuente cercana a Sebastián Pareja, titular del partido a nivel bonaerense.

Macri convocó a una reunión
Macri convocó a una reunión del PRO

En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, bastión del PRO, el contexto es parecido y ambas fuerzas se enfrentarían el año que viene, como sucedió en los comicios locales, en los que Manuel Adorni derrotó a Silvia Lospennato.

Después de un periodo en el que hubo una fuerte tensión, actualmente los representantes porteños de La Libertad Avanza tienen “un correcto vinculo institucional” con el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

De todas formas, y aunque aclaran que “falta un montón” para ese tipo de decisión, en este territorio también se busca que haya “un candidato violeta”.

“Nuestra preocupación ahora es el jueves y el viernes (cuando se van a votar en el Congreso diferentes proyectos, como el nuevo régimen penal juvenil y la reforma laboral), después vamos a estar atentos al domingo (por la apertura de sesiones). Todo lo que vaya a pasar más adelante, ya se verá”, cerró un integrate de la mesa política nacional.

