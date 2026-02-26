Política

Detuvieron a un grupo de ambientalistas que saltó las rejas del Congreso para protestar contra la Ley de Glaciares

Son manifestantes de Greenpeace. Saltaron la explanada del Palacio Legislativo y colocaron un cartel contra el proyecto que impulsa el Gobierno

Guardar
Así fue la protesta de Greenpeace en el Congreso

Un grupo de activistas de Greenpeace fue detenido en la explanada del Congreso de la Nación, durante una manifestación contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639, que es la normativa vigente desde 2010.

La protesta duró pocos minutos. Los manifestantes posaron con el cartel que decía la siguiente leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”. Rápidamente, uniformados de la Policía Federal aprehendió a varios de los integrantes de la organización.

La sesión en la Cámara Alta está prevista para las 11 y el debate se centra en transferir a las provincias la facultad de determinar qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, con una mayor flexibilidad de criterios para explotar el recurso.

Ambientalistas que protestaban contra la
Ambientalistas que protestaban contra la Ley de Glaciares fueron detenidos por la policía en las escalinatas del Congreso. (Captura de video)

El proyecto oficialista argumenta que la reforma permitirá atraer inversiones significativas, especialmente en proyectos de cobre, al flexibilizar los criterios para definir áreas protegidas.

Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como las áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la redefinición de los espacios periglaciares, cuya descripción como zonas de alta montaña con suelos congelados y función de regulación hídrica es considerada demasiado amplia por sectores empresariales.

Desde el sector minero, se sostiene que la legislación vigente se traduce en una prohibición prácticamente total para nuevos emprendimientos.

Dos ambientalistas de Greenpeace fueron
Dos ambientalistas de Greenpeace fueron detenidos mientras protestaban frente al Congreso Nacional contra la ley de Glaciares, sosteniendo una pancarta amarilla con un mensaje. (Captura de video)

La iniciativa mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero hace hincapié en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio original de los recursos naturales por parte de las provincias. Según el nuevo texto, serán las jurisdicciones provinciales quienes definirán si un área específica es una reserva de agua dulce y tendrán la potestad de aprobar los estudios de impacto ambiental que presenten las empresas mineras.

La ley actual prohíbe toda actividad minera en glaciares por su ubicación. El proyecto de reforma introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable” para calificar las zonas protegidas, lo que modificaría sustancialmente el alcance de las restricciones existentes.

Para Greenpeace y otras decenas de ONG’s, “la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones”.

“La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa”, señalaron las organizaciones ambientalistas.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Ley de GlaciaresÚltimas noticiasGreenpeaceCongreso

Últimas Noticias

El gobierno de Kicillof apoyó a Tapia, avaló el cambio de domicilio de la AFA a Pilar y se metió en la pelea por la designación de veedores

El conflicto sobre el control administrativo y contable de la principal entidad del fútbol argentino escaló luego de que la autoridad provincial validara un domicilio descripto como baldío por inspectores federales

El gobierno de Kicillof apoyó

Designaron al nuevo titular de la Unidad Antimafia del Ministerio de Seguridad

El funcionario forma parte de la cartera desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, cuando fue nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo

Designaron al nuevo titular de

Con el aval del Senado, Milei se encamina a ser el primer presidente de la región en aprobar el acuerdo Mercosur-UE: qué implica

El oficialismo tiene los votos en la cámara alta para ratificar este jueves el acuerdo entre los bloques comerciales. La carrera con Uruguay y el mensaje simbólico

Con el aval del Senado,

La Libertad Avanza lanza su frente universitario y se prepara para competir por cargos en la UBA

Este sábado se realizará el primer encuentro de Universitarios por la Libertad (UPL), que tiene la venia de Karina Milei para impulsar la militancia libertaria en las casas de estudio. En abril se eligen autoridades en la Universidad de Buenos Aires

La Libertad Avanza lanza su

El detalle de los 66 proyectos que diseñó La Libertad Avanza para impulsar en la Legislatura porteña

Tras la elección de mayo, Manuel Adorni diagramó un paquete legislativo que le entregó a la titular de la bancada y referente porteña Pilar Ramirez

El detalle de los 66
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Cristiano Ronaldo se convirtió en el nuevo dueño de un club de fútbol en España

El Gobierno prohibió el ingreso a las canchas a un barrabrava de Belgrano por un enfrentamiento entre facciones

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

TELESHOW
Cuánto midió la primera gala

Cuánto midió la primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

INFOBAE AMÉRICA

Sequía en Uruguay: productores señalan

Sequía en Uruguay: productores señalan que los cultivos de maíz y soja tuvieron grandes pérdidas antes de las medidas

Estafa de Conexión Ganadera en Uruguay: qué dijo la hija de un imputado sobre sus giros por 16 millones de dólares al exterior

Fue una de las mentes maestras de Los Simpson, ganó millones y donó su fortuna para salvar animales

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, instó al régimen norcoreano a poner fin a “la guerra” y avanzar hacia la paz

EEUU e Irán se reúnen en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear del régimen