Más movimientos en el Senado: el PRO, peronistas disidentes y provinciales se rearmaron en un interbloque

Los integrantes del flamante interbloque "Impulso País" de la Cámara alta. Son siete senadores entre los tres del PRO, dos Provincias Unidas y dos silvestres provinciales

Con la sesión preparatoria consumada y autoridades ya electas en el Senado, las bancadas del PRO, los peronistas disidentes de Provincias Unidas y dos silvestres provinciales se rearmaron esta tarde en un nuevo interbloque dialoguista. Se llama “Impulso País” y si los siete integrantes empiezan a moverse juntos en el recinto, serán importantes para la agenda del Gobierno libertario.

Los tres integrantes del PRO son Martín Goerling (Misiones, jefe de dicho espacio), Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa). En tanto, en Provincias Unidas se encuentran Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba).

En tanto, del lado de silvestres provinciales aparecen la tucumana Beatriz Ávila, que posó con varias camisetas y ahora se lleva bien con el gobernador y exkirchnerista Osvaldo Jaldo, y la chubutense filo radical Edith Terenzi. La última y Cristina mantienen un vínculo fluido con el mandatario provincia, Ignacio Torres.

La jugada parece más bien tardía, aunque no menor. No debe olvidarse que, en la actualidad, los diez senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) y los dialoguistas de Impulso País suman 17 votos trascendentales para un Gobierno que, a través de la muñeca de Patricia Bullrich, se convirtió en un Pac-Man en la Cámara alta, ya sea en comisiones o para la repartija de cargos del mediodía de hoy.

Bajo este panorama, el aglutinamiento del nuevo interbloque -han votado diferente durante la gestión mileísta- tiende a ir por el tercer lugar en cuanto a número en el Senado. Es decir, pasar a la UCR -o romperla, con ayuda de infiltrados en el centenario partido-, que celebró como un oro olímpico lo ocurrido horas atrás en el recinto. Autoridades confirmadas, cargo en la Auditoría General de la Nación (AGN) para Luis Naidenoff -jugoso sueldo y contratos por doquier- y peso propio para negociar con Bullrich ante cada proyecto delicado.

La nota presentada por los senadores de "Impulso País". El titular del espacio será el peronista disidente Carlos Espínola

Otro ítem a considerar: se viene un festín de pliegos judiciales a analizar por la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. No es negocio hacerlo por separado, sobre todo, ante Bullrich y los hermanos Milei. Detrás del interbloque aparecen los perfumes del expresidente Mauricio Macri y del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Un par de legisladores dijo a Infobae que nació de ellos y no de arriba, más allá del aval final del exmandatario para el caso del PRO.

Desde otro despacho confirmaron a este medio la idea de “sumar volumen” ante los recientes premios y plateas preferenciales que la UCR recibió de Balcarce 50. Ante la consulta sobre el desafío de confirmar con hechos la jugada consumada esta tarde -leyes votadas en conjunto-, desde “Impulso País” resaltaron que, en principio, el reacomodamiento es “administrativo”. El recinto es lo que de verdad manda.

Las novelas de grupos que arman y se desarman ya derivaron en varios papelones. El más fresco es el de los ahora supuestos “justicialistas” de Convicción Federal. Eran cinco: Fernando Salino (San Luis) y Fernando Rejal (La Rioja) se quedaron con el cristinismo; los pícaros Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), se fueron. Después se oyen discursos grandilocuentes en las sesiones sobre principios, confianza y consenso.

En un escueto comunicado, “Impulso País” señala: “El objetivo es coordinar una agenda legislativa que priorice el desarrollo regional, el trabajo y la búsqueda de consensos racionales en el Congreso. Se constituye como una herramienta al servicio del crecimiento de las provincias y el fortalecimiento de las instituciones nacionales”.

“Con esta nueva conformación, Impulso País se posiciona como un actor clave en la búsqueda de consensos racionales que permitan superar el estancamiento y proyectar a la Argentina hacia un futuro de desarrollo sostenible”, finaliza la bancada, que tendrá a Espínola como titular.