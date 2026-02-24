Política

Más movimientos en el Senado: el PRO, peronistas disidentes y provinciales se rearmaron en un interbloque

La flamante bancada dialoguista se llama “Impulso País”. Son siete votos importantes en la Cámara alta para la agenda del Gobierno, si es que lo empiezan a moverse juntos. Buscan superar en un futuro a la UCR, que tiene 10 integrantes, e influir cuando aterricen pliegos judiciales

Guardar
Los integrantes del flamante interbloque
Los integrantes del flamante interbloque "Impulso País" de la Cámara alta. Son siete senadores entre los tres del PRO, dos Provincias Unidas y dos silvestres provinciales

Con la sesión preparatoria consumada y autoridades ya electas en el Senado, las bancadas del PRO, los peronistas disidentes de Provincias Unidas y dos silvestres provinciales se rearmaron esta tarde en un nuevo interbloque dialoguista. Se llama “Impulso País” y si los siete integrantes empiezan a moverse juntos en el recinto, serán importantes para la agenda del Gobierno libertario.

Los tres integrantes del PRO son Martín Goerling (Misiones, jefe de dicho espacio), Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa). En tanto, en Provincias Unidas se encuentran Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba).

En tanto, del lado de silvestres provinciales aparecen la tucumana Beatriz Ávila, que posó con varias camisetas y ahora se lleva bien con el gobernador y exkirchnerista Osvaldo Jaldo, y la chubutense filo radical Edith Terenzi. La última y Cristina mantienen un vínculo fluido con el mandatario provincia, Ignacio Torres.

La jugada parece más bien tardía, aunque no menor. No debe olvidarse que, en la actualidad, los diez senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) y los dialoguistas de Impulso País suman 17 votos trascendentales para un Gobierno que, a través de la muñeca de Patricia Bullrich, se convirtió en un Pac-Man en la Cámara alta, ya sea en comisiones o para la repartija de cargos del mediodía de hoy.

Bajo este panorama, el aglutinamiento del nuevo interbloque -han votado diferente durante la gestión mileísta- tiende a ir por el tercer lugar en cuanto a número en el Senado. Es decir, pasar a la UCR -o romperla, con ayuda de infiltrados en el centenario partido-, que celebró como un oro olímpico lo ocurrido horas atrás en el recinto. Autoridades confirmadas, cargo en la Auditoría General de la Nación (AGN) para Luis Naidenoff -jugoso sueldo y contratos por doquier- y peso propio para negociar con Bullrich ante cada proyecto delicado.

La nota presentada por los
La nota presentada por los senadores de "Impulso País". El titular del espacio será el peronista disidente Carlos Espínola

Otro ítem a considerar: se viene un festín de pliegos judiciales a analizar por la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. No es negocio hacerlo por separado, sobre todo, ante Bullrich y los hermanos Milei. Detrás del interbloque aparecen los perfumes del expresidente Mauricio Macri y del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Un par de legisladores dijo a Infobae que nació de ellos y no de arriba, más allá del aval final del exmandatario para el caso del PRO.

Desde otro despacho confirmaron a este medio la idea de “sumar volumen” ante los recientes premios y plateas preferenciales que la UCR recibió de Balcarce 50. Ante la consulta sobre el desafío de confirmar con hechos la jugada consumada esta tarde -leyes votadas en conjunto-, desde “Impulso País” resaltaron que, en principio, el reacomodamiento es “administrativo”. El recinto es lo que de verdad manda.

Las novelas de grupos que arman y se desarman ya derivaron en varios papelones. El más fresco es el de los ahora supuestos “justicialistas” de Convicción Federal. Eran cinco: Fernando Salino (San Luis) y Fernando Rejal (La Rioja) se quedaron con el cristinismo; los pícaros Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), se fueron. Después se oyen discursos grandilocuentes en las sesiones sobre principios, confianza y consenso.

En un escueto comunicado, “Impulso País” señala: “El objetivo es coordinar una agenda legislativa que priorice el desarrollo regional, el trabajo y la búsqueda de consensos racionales en el Congreso. Se constituye como una herramienta al servicio del crecimiento de las provincias y el fortalecimiento de las instituciones nacionales”.

“Con esta nueva conformación, Impulso País se posiciona como un actor clave en la búsqueda de consensos racionales que permitan superar el estancamiento y proyectar a la Argentina hacia un futuro de desarrollo sostenible”, finaliza la bancada, que tendrá a Espínola como titular.

Temas Relacionados

SenadoImpuslo PaísPROProvincias UnidasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei convocará a una cena con diputados y senadores luego de su discurso en la Asamblea Legislativa

Tras la inauguración de sesiones ordinarias, el mandatario reunirá a los bloques oficialistas. Se espera la asistencia de miembros del Gabinete

Javier Milei convocará a una

Concejos Deliberantes: un informe reveló estructuras sobredimensionadas y gastos injustificados

La investigación de la Fundación Libertad expuso desigualdades en la cantidad de empleados y el uso del presupuesto en los concejos deliberantes. En Infobae a la Tarde, Rosendo Grobo alertó sobre la falta de transparencia y el uso político de estas estructuras

Concejos Deliberantes: un informe reveló

Con las paritarias trabadas, el gobierno de Kicillof tensó con la Nación y recordó que le debe $22,2 billones

Docentes anunciaron un paro para el inicio de clases. Judiciales también llevarán adelante una medida de fuerza. Estatales piden una convocatoria “urgente”. “Los recursos de la Provincia están históricamente deprimidos”, dijo el ministro de Economía bonaerense

Con las paritarias trabadas, el

Milei cambia el temario del Senado y quiere ser el primer presidente en aprobar el acuerdo con la Unión Europea

El bloque oficialista reorganizó la agenda legislativa luego de que Uruguay avanzara con la ratificación del pacto comercial

Milei cambia el temario del

Patricia Bullrich: “Es ridículo que pare el fútbol”

La senadora nacional habló sobre el paro convocado en el fútbol argentino por la AFA en coincidencia con las fechas en las que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia es citado por la Justicia a declarar

Patricia Bullrich: “Es ridículo que
DEPORTES
A la espera de San

A la espera de San Lorenzo-Instituto, Platense iguala con Defensa y Justicia por la séptima fecha del Torneo Apertura

La frase con la que Marcelo Gallardo explicó en la intimidad por qué decidió irse de River Plate

Jack Doohan dio detalles de las amenazas de muerte que recibió antes de ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine en la F1

El Campeonato Mundial de Motocross tendrá su fecha inaugural en Bariloche

El Atlético Madrid de Simeone goleó 4-1 al Brujas y se clasificó a los octavos de final de la Champions League

TELESHOW
Cómo vivió Alejandro, el hijo

Cómo vivió Alejandro, el hijo de Locomotora Oliveras, su despedida de En el Barro 2: “Fue algo duro de ver”

La presentación oficial de Timoteo: el tierno posteo de Reina Reech con su nieto

El osado look de Sol Pérez para el estreno de Gran Hermano Generación Dorada: tela metalizada, apliques y joyas

Valentina Cervantes compartió la reacción de Benjamín tras un berrinche y enterneció a sus seguidores

Eduardo Carrera, el escandaloso participante de Gran Hermano 2003 que busca revancha en Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Tensión entre el Gobierno del

Tensión entre el Gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente

Incendio en Le Constellation: 58 personas siguen hospitalizadas tras la tragedia en el bar suizo

Sector industrial panameño entra a 2026 con optimismo y retos de competitividad

Trump prometió enviar un buque hospital a Groenlandia y desató un choque diplomático

La fiscalía de Brasil sostiene la culpabilidad de los hermanos Brazao en el crimen de Marielle Franco