El comunicado del Gobierno tras la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería

La explosión dejó dos gendarmes heridos y generó la evacuación de 320 personas en el edificio y en la zona lindera de Paseo Colón (Jaime Olivos)

Una detonación registrada en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina alteró la jornada de este viernes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que generó alarma y una rápida respuesta de los organismos de seguridad. La explosión, ocurrida a las 13:49 horas en el piso once del edificio situado en Avenida Paseo Colón 533, tuvo lugar mientras integrantes de la fuerza manipulaban una encomienda que permanecía almacenada desde hacía meses en la institución, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional.

La situación derivó en lesiones para dos efectivos, quienes fueron trasladados al Hospital Argerich por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Ambos se encuentran fuera de peligro, según precisaron fuentes oficiales, mientras un tercer agente continúa en recuperación y evoluciona favorablemente.

El hecho impactó de inmediato en la rutina del edificio y las inmediaciones, donde se dispuso la evacuación preventiva de 320 personas: 120 pertenecientes a la sede de Paseo Colón 533 y 200 al inmueble contiguo, ubicado en Paseo Colón 525.

La División Unidad de Investigación Antiterrorista y la Brigada especial federal de rescate lideraron las tareas periciales en la sede de Gendarmería Nacional Argentina (Jaime Olivos)

El operativo de seguridad se desplegó a lo largo de la cuadra, con la intervención de bomberos, personal policial y equipos de emergencia. La zona quedó bajo custodia mientras expertos de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina iniciaron las tareas periciales. Este cuerpo especializado, reconocido como el más calificado en el país para el análisis y desactivación de artefactos explosivos, se abocó a la recolección de pruebas y al estudio del dispositivo que originó la explosión.

De acuerdo con la información oficial, la encomienda que detonó fue recibida hace aproximadamente cuatro meses antes del incidente y permanecía bajo resguardo en las instalaciones de la escuela.

Fuentes que intervinieron en el lugar confirmaron a Infobae que el paquete contenía un artefacto explosivo, lo que orienta la investigación hacia la hipótesis de un ataque dirigido. El comunicado oficial remarcó que la causa quedó a cargo del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, quien coordina el análisis judicial y la labor de las fuerzas intervinientes.

El Juzgado Federal a cargo del Dr. Marcelo Martínez De Giorgi investiga el hecho como posible ataque dirigido en la Escuela Superior de Gendarmería (Jaime Olivos)

El Ministerio de Seguridad Nacional comunicó que “continúa trabajando junto a la Justicia y las Fuerzas intervinientes para esclarecer el hecho”.

Fuentes oficiales señalaron que se reforzaron los controles de ingreso y los protocolos de manipulación de paquetería en todas las dependencias vinculadas al Ministerio y otras fuerzas federales, como medida preventiva tras el incidente.

El procedimiento incluyó la evacuación ordenada de todos los ocupantes del edificio afectado y del lindero, así como la restricción del acceso a la vía pública en el perímetro inmediato. El SAME, junto a la Policía de la Ciudad, dispuso ambulancias y asistencia médica en el lugar para atender a los lesionados y brindar contención al personal.

En el subsuelo del edificio trabajó un equipo de la Brigada especial federal de rescate de la Policía Federal Argentina, encargado de inspeccionar el área para descartar la presencia de otros explosivos.

Personal especializado descartó la presencia de explosivos en dos encomiendas adicionales, que fueron aseguradas para su análisis forense (Jaime Olivos)

Junto al paquete que estalló, había otros dos más que fueron recibidos. Minutos antes de las 15, el personal especializado descartó que las otras dos encomiendas representaran un peligro. Estas cajas, que no abrieron por precaución tras la detonación del primer paquete, quedaron bajo custodia para su análisis.

Las primeras pericias realizadas por la DUIA se concentraron en identificar la composición y el mecanismo del explosivo. Este equipo técnico cuenta con experiencia específica en intervenciones de alto riesgo, análisis de dispositivos y desactivación de materiales peligrosos.

La investigación, además, busca determinar la procedencia del envío, la autoría y el posible móvil detrás del hecho, así como establecer si existieron antecedentes de amenazas o hechos similares en la dependencia.