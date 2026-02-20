Crimen y Justicia

Tres agentes heridos tras una explosión en la Escuela de Gendarmería: investigan un paquete sospechoso

Ocurrió este viernes al mediodía. Los servicios de emergencia intervienen en el lugar

La escuela de Gendarmería Nacional
La escuela de Gendarmería Nacional Argentina en CABA

Una explosión en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina activó un amplio operativo de seguridad en el edificio ubicado en Avenida Paseo Colón 533, Ciudad de Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el incidente ocurrió cerca de las 13.49, cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que permanecía resguardada en el piso 11 desde hacía cuatro meses.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, al abrir el paquete se produjo una detonación que afectó a tres integrantes de la fuerza. Dos de los efectivos sufrieron quemaduras y fueron trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Argerich, mientras que un tercero recibió asistencia en el lugar y una cuarta víctima debió ser asistida con oxígeno. Las autoridades precisaron que los heridos están fuera de peligro.

El hecho motivó la intervención del Departamento de Explosivos (DEP), que llevó adelante el perímetro preventivo y la evacuación parcial del edificio. Fuentes oficiales confirmaron que la encomienda había sido recibida cuatro meses antes y estaba bajo resguardo hasta que fue abierta.

Hasta el momento, no se reportaron otros lesionados y las fuerzas de seguridad continuaban trabajando en el lugar para determinar el origen y las características del artefacto involucrado.

Fuentes del caso indicaron a este medio que en el lugar interviene Policía de la Ciudad, SAME y Bomberos de la Ciudad. También hay personal de la Brigada especial federal de rescate de la Policía Federal Argentina en el edificio, que trabajan en el subsuelo y revisan que no haya más explosivos.

Según señalaron, además del paquete que detonó había otras dos encomiendas para abrir que, tras la explosión, se decidió no abrir.

Noticia en desarrollo

