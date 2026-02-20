Con el aval de Diputados, el Gobierno se encamina a sancionar la reforma laboral y a cumplir con la prioridad de extraorinarias

Parte de la mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siguió la votación de la reforma laboral desde el palco de la Cámara de Diputados

En otra extensa jornada, el Gobierno Nacional se anotó un nuevo triunfo legislativo con la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados que deberá regresar al Senado para ser sancionada tras la eliminación del artículo que modificaba las licencias médicas para su sanción definitiva. Se trata del proyecto que encabeza la lista de prioridades de la administración libertaria, y que se suma al Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, tratadas durante el período de sesiones extraordinarias que culminará el próximo sábado 28 de febrero y que incluye otras normas en el temario.

Con el presidente Javier Milei en Washington, pero atento a gran parte del desenlace en el Congreso, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, supervisó la negociación que desplegaron los funcionarios y legisladores a cargo de conquistar las voluntades necesarias para la sanción de la ley que se impuso en la Cámara Baja por 135 votos afirmativos contra 115 rechazos.

“La clave estuvo en la eliminación del artículo 44. Generó ruido porque no lo mandó en el Ejecutivo. Lo incorporaron en el Senado. No sé que pasó ahí, pero la ley siempre estuvo consensuada desde que salió. Además, estamos todos en sintonía”, admitió ante Infobae un integrante de la mesa chica, involucrado en las conversaciones con los sectores aliados.

Para la ocasión, el oficialismo dio muestras de pragmatismo y luego de implementar más de 20 cambios de la redacción original, resolvió excluir el tan polémico artículo que buscaba modificar el régimen de licencias por enfermedades. Pese a haber sido aprobado en la Cámara de Senadores, la determinación se tomó a pedido de diputados aliados que lo resistían junto a otro puñado de artículos que el oficialismo logró mantener en la redacción como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), de los más cuestionados por los bloques de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

“Ganamos por lo mismo por lo que lo hicimos en el Senado. Solo un artículo cambió. Allá ganamos todo. En diputados también. Es razonable. Sacamos la ley, se discutió el artículo y todo siguió igual”, planteó una importante fuente legislativa a este medio.

El abrazo entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la media sanción de la reforma laboral en Diputados

El primer desafío de la jornada en el que se impuso el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, fue el haber logrado alcanzar el quorum necesario para iniciar el debate de la ley que contaba con media sanción en el Senado. Pasada las 14, el oficialismo se valió de 130 diputados entre los que sobresalieron varios legisladores que responden a gobernadores aliados como Hugo Passalaqcua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), y los sureños Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Esta acción profundizó lo que el bloque de La Libertad Avanza celebró durante el tratamiento del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil en Diputados: el resquebrajamiento del peronismo.

En pleno paro general convocado por la Confederación del Trabajo (CGT), aunque sin movilizaciones masivas, el ministro del Interior, Diego Santilli, pasó la mañana en Casa Rosada y antes del mediodía se trasladó al Congreso para intensificar los contactos con los representantes provinciales. Algo similar efectivizó el secretario de asuntos estratégicos, Ignacio Devitt, que desde las 9.30 recorrió los pasillos del Congreso hasta la madrugada. También el armador libertario Eduardo “Lule” Menem, quien abandonó sus oficinas del primer piso de Balcarce 50 a las 16.30 rumbo al Palacio Legislativo.

Algunas horas más tarde, a diez minutos de las 22, la menor de los Milei se mostró en uno de los palcos junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con quien se fundió en un sentido abrazo tras la conquista de la media sanción. Sorprendió la ausencia de la senadora Patricia Bullrich, que por la necesidad de dictaminar hoy a las 10 para volver a debatir la reforma el próximo viernes en el Senado, optó por seguir el debate de manera virtual. Tampoco asistió el asesor presidencial, Santiago Caputo, que repitió el accionar de la exministra.

El segundo triunfo de la jornada que se anotó el oficialismo fue la aprobación en general del proyecto con 135 votos a favor y 115 en contra, con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y varios diputados provinciales, pese al accionar de algunos legisladores que dieron quórum, como los tres del bloque Elijo Catamarca, pero que sorprendieron con su rechazo durante la votación. “Jalil no controla ni los puede controlar”, lo justificó una fuente legislativa. “Más allá del quórum, a los catamarqueños no los dabamos adentro. Tampoco al tucumano Noguera. Sí los misiones y los salteños que están adentro”, se escudó previo a la votación un funcionario a este medio.

El kirchnerismo intentó hacer caer la sesión por falta de quórum

En tercer término, en el ecosistema libertario señalaban también el acompañamiento en la votación particular de varios puntos discutidos, en particular el del título II, que contempla la creación del FAL que asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones. Lo cierto es que configura una de las claves de la reforma, y que si bien peligraba en la previa, en horas de la madgruda resultó aprobado con 130 votos a favor contra 117 rechazos.

Al cierre de la sesión, el mandatario no se había comunicado con ninguno de los representantes del Ejecutivo debido a que se encontraba en viaje de regreso al país, luego de haber participado de la ceremonia inaugural de la Junta de Paz convocada por el republicano Donald Trump en Estados Unidos. A través de su cuenta de X, algunas horas más tarde, expresó: “Histórico. Argentina será grande nuevamente. Viva la libertad, carajo”.

En pleno jolgorio violeta, los propios integrantes de la mesa política remarcaron la dinámica desplegada bajo la coordinación del jefe de Gabinete al que elogiaron en la tarea. También hubo halagos para el exlegislador del PRO Diego Santilli al que le adjudican “un gran trabajo”, y para el titular de la Cámara Baja, Martín Menem. “La mesa funcionó de manera impecable. Todos aportaron algo”, aseveró uno de sus miembros. Otra voz coincidió: “El triunfo es todo del buen funcionamiento de la mesa política”.

Asimismo, hay quienes argumentaron que otra de las claves del resultado residió en la determinación de dar curso a los pedidos de los aliados y retirar el artículo 44. “Reflejó un cambio en lo que estuvo pasando en el último tiempo. Se decidió en base al diálogo darlo de baja y fue buen visto”, expresó una fuente libertaria.

Luego de 12 horas de debate, una frustrada moción de orden para que el proyecto vuelva a comisión, protestas e incidentes policiales que dejaron el saldo de más de 8 detenidos por los efectivos de seguridad, la CGT advirtió la judicialización del proyecto que cuenta con dos medias sanciones, pero que deberá volver a la Cámara de Senadores para revalidar la eliminación de las modificaciones en las licencias médicas. Como contó este medio, con la idea de anticiparse al accionar de varios sectores, el Ejecutivo ultima los detalles de la estretegia que desplegará para blindar la norma de los potenciales embates judiciales.

Festejo del bloque LLA tras la aprobación de la reforma laboral

En los planes de la administración libertaria, la Cámara de Senadores deberá “aceptar o rechazar” la eliminación del artículo 44 el próximo viernes 27 de febrero, en la previa al cierre de las extraordinarias del 28. Además, deberá tratar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europera, como también la Ley Penal Juvenil que el pasado jueves obtuvo dictámen.

En el mejor de los escenarios diseñados en Balcarce 50, habrá media sanción de la modificación de la Ley de Protección de Glaciares y quedará para tratar en marzo el proyecto propio que busca compensar a las autoridades universitarias que reclaman fondos. Sin embargo, se conformarán las comisiones para avanzar en su discusión. Por lo pronto, la mesa política que pareciera haberse ganado su continuidad tiene en agenda una nueva reunión para la semana próxima.