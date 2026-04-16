Jornada financiera: el dólar operó estable y la Bolsa argentina cortó una racha de cinco caídas seguidas

Tanto el dólar mayorista como minorista se mantuvieron estables. REUTERS/Willy Kurniawan

Mientras que para los bonos soberanos se advirtió una toma de ganancias a partir de una importante recuperación de precios en el transcurso de abril, las acciones operaron con tendencia positiva, alineadas con Wall Street, para interrumpir una serie bajista de cinco ruedas consecutivas.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un leve 0,2%, en los 2.923.833 puntos, luego de acumular una baja de 3,1% en las anteriores cinco sesiones operativas.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street destacó el rebote de las castigadas acciones de Bioceres (+10,1%) y la revalorización de 4,5% para Vista Energy, sostenida por la nueva suba del crudo.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó siete unidades, en los 518 puntos básicos, luego de tocar los 515 puntos básicos, un mínimo desde el 18 de febrero. Los títulos públicos hard dollar venían de acumular una suba promedio del 4,6% en las últimas diez rondas consecutivas.

Por su parte, el Tesoro argentino viene de colocar en la víspera deuda por 9,92 billones de pesos -equivalentes a unos USD 7.300 millones-, lo que significó una renovación del 127% sobre los vencimientos del día.

Las acciones estadounidenses pasaron a ganancias al promediar la sesión después conocido que Israel y El Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará esta noche, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mantener conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su homólogo libanés, Joseph Aoun. La tregua se presenta como un intento de desescalar la tensión en la frontera entre ambos países tras una serie de enfrentamientos recientes.

El S&P 500 ganó 0,3% y marcó un nuevo máximo histórico en los 7.041 puntos, mientras que el panel tecnológico Nasdaq avanzó 0,4%, también en récord de 24.102 puntos, para encadenar 12 sesiones consecutivas de ganancias, lapso en el que acumuló un beneficio de 15,9 por ciento.

El petróleo volvió a subir. Los contratos del crudo ligero de Texas para entregar en mayo terminaron pactados a USD 93,47 (+2,4%), mientras que la variedad Brent del Mar del Norte para junio subió a USD 98,18 (+3,4%).

“El mercado financiero ha cerrado una jornada marcada por una actividad geopolítica intensa. El contexto global está dominado por las declaraciones del presidente Trump, quien asegura nuevamente que un acuerdo con Irán está ‘muy cerca’, lo que incluiría el desmantelamiento de su capacidad nuclear a cambio de estabilidad energética. Este optimismo diplomático se ha visto reforzado por el anuncio de un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano, que contaría con la participación de Hezbolá, a pesar de la reticencia de Netanyahu a abandonar el sur del Líbano”, resumió Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

Dólar estable y compras del BCRA

El dólar mayorista descontó un peso y cerró a $1.358 para la venta, en una sesión de contado con un volumen de USD 401,7 millones, con baja de más de USD 100 millones respecto de la rueda anterior.

Tras “marcar mínimos de los últimos días en $1.345″, el precio “logró estabilizarse y operó durante gran parte de la rueda en torno a $1.350. En el tramo final, y faltando pocos minutos para el cierre, se observó un rebote repentino que permitió recortar prácticamente toda la baja intradiaria, finalizando en $1.358, muy cerca de los niveles del día previo”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 12 pesos, menos que la caída de 24 pesos registrada en la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA estableció para la fecha una banda superior del esquema cambiario en los $1.680,65, que dejó al tipo de cambio oficial a 322,65 pesos o 23,8% de ese límite.

El dólar al público finalizó sin variantes, a $1.380 para la venta en el Banco Nación, un piso desde el 13 de octubre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.379,34 para la venta y $1.328,44 para la compra.

El dólar blue ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.415 para la venta y $1.395 para la compra.

El Banco Central absorbió USD 75 millones, el 18,7% de la oferta de contado, para acumular un saldo a favor de USD 1.539 millones por la intervención cambiaria de abril, que se amplía USD 5.925 millones desde que empezó el año.

Las reservas internacionales brutas avanzaron escasos USD 4 millones, a USD 45.631 millones, con leve baja de 0,2% para la cotización del oro, a USD 4.814,60 la onza, que integra los activos.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, indicó que “la capacidad de absorción de divisas en el Mercado Libre de Cambios permite al Banco Central mantener la sostenibilidad de su política monetaria en un contexto de alta demanda externa. La dinámica actual refleja una dualidad técnica: mientras el flujo comercial de divisas se mantiene robusto y permite la acumulación de activos propios, los compromisos financieros previos y la volatilidad de los mercados externos ejercen presión sobre el nivel de reservas totales. De esta manera, el Gobierno continúa priorizando el fortalecimiento del balance neto mientras gestiona los vencimientos de capital con entidades financieras multilaterales”.

Por cuestiones de estacionalidad, el sector agroindustrial comienza una etapa de fuerte liquidación de divisas por la comercialización de su cosecha, la que se mueve en niveles récords.

“Empezó la oferta estacional del segundo trimestre y el BCRA aceleró la compra de dólares. esto le dará sesgo bajista al tipo de cambio en la medida que se mantenga el nivel de oferta. El mercado seguirá atento a la fecha de finalización de este ciclo, que podría darse hacia fines de junio”, puntualizó MegaQM.

“El tipo de cambio se mantiene estable por debajo de los $1.400, aunque con reservas negativas (-0,2% del PIB), marcando una diferencia con los gobiernos previos, que contaban con mayor holgura en las arcas del Central para soportar shocks externos. Levantar la confianza es un trabajo en progreso porque la demanda de dinero (M2 como porcentaje del PIB) no supera el 10% del PIB en 2026″, reportó GMA Capital.