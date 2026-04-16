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Un basquetbolista argentino ganó el concurso del “hombre más alto” y logró ponerse un traje tras casi 15 años

Joaquín Lallana, pivote de Belgrano de San Nicolás, es el cuarto jugador más alto en la historia de la Liga Nacional y participó de una campaña de una marca de ropa

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Joaquín Lallana
Joaquín Lallana, el hombre más alto de la Liga Federal de básquet y cuarto en la historia de la Liga Nacional

El basquetbolista argentino Joaquín Lallana logró una distinción que se hizo viral en los últimos días al ganar el concurso del “hombre más alto” del país. La consigna fue impulsada por una marca de indumentaria y tuvo como protagonista al pivote de 29 años que actualmente juega en Belgrano de San Nicolás en la Liga Federal, la tercera categoría a nivel nacional.

Con 2.16 metros de estatura, Lallana figura entre los jugadores más altos de la historia en la Liga Nacional de Básquet. Más precisamente, el pampeano que debutó al máximo nivel con Atenas de Córdoba está cuarto en el ranking detrás de Jorge Gigante González (2.30), Fernando Varas (2.20) y Glen Sudhop (2.18). Detrás suyo se suma Francisco Cáffaro (2.15), hoy en Boca Juniors.

Todo comenzó con una publicación de la marca de ropa y calzado Palacios&Palacios en la cual buscaban al hombre más alto de la Argentina. “¿Tenés ese amigo que no entra en las fotos? ¿Tu primo que tiene que agacharse para pasar por las puertas? ¡Esta es su oportunidad!​ En P&P queremos encontrarlo y premiarlo con un Outfit de nuestra marca. Sabemos que el estilo no tiene límites, ¡y el talle tampoco!​“, fue la introducción de la campaña que tuvo como ganador a Lallana. El jugador fue etiquetado en los comentarios y recibió el premio. Además, la empresa realizó otro desafío y propuso localizar al ex basquetbolista Fernando Borcel, de 2.15 metros, para un encuentro con Joaquín.

Joaquín Lallana y Fernando Borcel, dos de los basquetbolistas más altos en la historia de la Liga Nacional (Instagram @palaciosypalacios)
Joaquín Lallana y Fernando Borcel, dos de los basquetbolistas más altos en la historia de la Liga Nacional (Instagram @palaciosypalacios)

“Desde la secundaria que no usaba traje. Tuve uno para mis 15 o 16 años. La genia de mi mamá me lo había comprado. Lo usé hasta que me recibí. Nunca más me lo probé. No puedo decir que este es el primer traje que tengo, pero sí el primero que me calza bien porque aquel al principio me iba largo y ancho de torso, grande de hombros y corto de manga. Hasta que empecé a estirarme y ya no hubo manera de que me entrara”, dijo Lallana en una entrevista con la revista Gente, luciendo el traje que ganó en el concurso.

El pivote, que tiene un peso de 100 kilos, es una de las figuras de Belgrano de San Nicolás en el tercer escalón del básquet argentino. Promedia casi 24 minutos por partido, con 9 puntos (64% en dobles), 6.7 rebotes y es el jugador con mayor valoración del plantel en siete juegos disputados. Su equipo marcha como líder de la división Sudeste B y viene de ganarle el clásico a Regatas 80-73.

Nacido el 19 de abril de 1996 en General Pico, La Pampa, Lallana creció en el seno de una familia de estatura poco frecuente. De acuerdo con la publicación de la revista, su tío Néstor y su primo Rodrigo superan los dos metros, y su otro primo Ulises alcanza los 2,06 metros. Con buen ojo, su madre lo llevó desde muy temprano a practicar gimnasia controlada para fortalecer la postura, una práctica inusual para un niño de ocho años.

El pivote de 2.16 metros de altura se destaca en la Liga Federal de Básquet y ganó un concurso del Hombre más alto de Argentina

A los seis años, Joaquín eligió el básquet como deporte principal, por encima de otras disciplinas como karate, natación y fútbol. Esta decisión fue motivada en parte por la influencia familiar y por su temprana inclinación atlética, corroborada luego por exámenes médicos que presagiaban su altura. Durante su adolescencia compartió equipo con Juan Pablo Vaulet, jugador de la selección argentina, y otros consagrados, pero las exigencias deportivas y los estudios universitarios en Ingeniería en Computación lo apartaron temporalmente de la alta competencia. Se reintegró a Atenas a los 17 años y su diferencia física ya era ostensible y determinante para su carrera. En el Griego, debutó en la Liga Nacional y disputó 31 partidos entre 2016 y 2019.

Su trayectoria deportiva consigna una etapa formativa en Córdoba en los clubes Central Vecinal de Yofre Norte, Hindú, Racing y Atenas. También jugó en San Isidro de San Francisco, Racing de Chivilcoy, Barrio Parque y en Provincial de Rosario en la Liga Argentina. Antes de volver a Belgrano (en donde había jugado entre 2022 y 2023) actuó en la Liga Federal para Bochas de Colonia Caroya.

La vida cotidiana de Lallana está delimitada por las dificultades para conseguir indumentaria y calzado apropiados. El gigante pampeano utiliza prendas de talla triple XL, adaptadas por su madre o diseñadores especializados como P&P, y zapatos talle 48,5 (número 15 estadounidense), una rareza en el mercado local. Según contó en revista Gente, para espectáculos o viajes, debe buscar ubicaciones especiales—como los espacios reservados a quienes usan sillas de ruedas en salas de cine—y en vuelos, opta por los asientos junto a las salidas de emergencia en trayectos cortos, dado que los vuelos largos resultan prácticamente inviables. A partir de su triunfo en el concurso, Lallana al menos tendrá resuelto el tema ropa.

Joaquín Lallana
Joaquín Lallana, jugador de Belgrano de San Nicolás en la Liga Federal (Instagram)

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