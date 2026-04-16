Nicaragua

Líder opositor de Nicaragua solicitará a la OEA declarar ilegítimo al gobierno de Ortega

La iniciativa presentada durante un foro internacional en Washington busca el reconocimiento global de la pérdida de legitimidad institucional en Nicaragua ante las constantes denuncias de violaciones a los derechos fundamentales y represión contra sectores disidentes.

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Félix Maradiaga solicita a la OEA declarar ilegítimo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua./(ACI PRENSA)
Félix Maradiaga solicita a la OEA declarar ilegítimo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua./(ACI PRENSA)

El líder opositor nicaragüense, Félix Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua y ex preso político, anunció que solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA) que declare ilegítimo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta solicitud se hará de manera formal, en busca de que la comunidad internacional reconozca la pérdida de legitimidad del actual gobierno nicaragüense, acusado de graves violaciones a los derechos humanos y de mantener una represión sistemática contra la oposición y la Iglesia católica.

La petición fue presentada por Maradiaga durante el panel “Freedom and Democratic Renewal in Latin America”, organizado el 13 de abril en Washington D.C. por la Fundación National Endowment for Democracy (NED), según consigna ACI PRENSA. En el evento, el líder opositor afirmó que la resolución de ilegitimidad “no es solo una medida simbólica sino parte de una respuesta hemisférica coherente”. Maradiaga resaltó la urgencia de que la OEA impulse acciones claras para enfrentar la crisis política y social que vive Nicaragua desde 2018.

Maradiaga describió la situación actual en Nicaragua como un “patrón de represión total”, en el que domina un clima de miedo sostenido por desapariciones, vigilancia, detenciones arbitrarias y una lógica de “puerta giratoria” respecto a los presos políticos. Según datos de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, entre abril de 2018 y abril de 2026 el régimen de Ortega y Murillo ha mantenido un ciclo continuo de encarcelamientos, superando los 1,490 casos de personas reconocidas como presas políticas. Algunas personas son excarceladas o desterradas, mientras otras continúan siendo detenidas, procesadas o desaparecidas dentro del país.

El líder opositor advirtió que, de mantenerse el régimen sandinista en el poder, afectará a los vecinos de la región. “Si el régimen sandinista se mantiene en pie, utilizará todos los medios a su alcance para desestabilizar a sus vecinos y proyectar su modelo de control político en otros países de la región”, alertó Maradiaga.

Persecución contra la Iglesia y líderes religiosos

Uno de los aspectos más graves señalados por Maradiaga es la persecución sistemática contra la Iglesia católica. El opositor afirmó que la Iglesia es “un blanco estratégico de la dictadura”, ya que representa una de las pocas reservas morales e institucionales capaces de ofrecer sentido, cohesión y esperanza a una sociedad sometida al miedo. Desde 2018, el gobierno de Ortega y Murillo ha expulsado a más de 300 religiosos católicos, confiscado propiedades eclesiásticas, prohibido procesiones públicas y expresiones de fe, y restringido la ordenación de sacerdotes en cuatro diócesis del país.

ARCHIVO – Entre abril de 2018 y abril de 2026, más de 1,490 personas han sido reconocidas como presas políticas bajo el régimen de Ortega y Murillo. /(AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
ARCHIVO – Entre abril de 2018 y abril de 2026, más de 1,490 personas han sido reconocidas como presas políticas bajo el régimen de Ortega y Murillo. /(AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

“El régimen persigue a la Iglesia precisamente porque reconoce en ella una autoridad moral que no controla y una capacidad de convocatoria que no puede absorber”, denunció Maradiaga. La represión contra líderes religiosos ha sido condenada por organismos internacionales y ha generado preocupación por la libertad religiosa y de expresión en Nicaragua.

Contexto internacional y llamado a la acción

La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, que han documentado ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y represión violenta de protestas. La ONU ha alertado sobre el deterioro de las libertades fundamentales y la ausencia de garantías para un proceso democrático legítimo.

En el evento en Washington, según ACI PRENSA, también participó el expresidente de Colombia, Iván Duque, quien subrayó la importancia de una transición democrática en Nicaragua y advirtió sobre los riesgos de que se consolide un modelo autoritario que pueda replicarse en otros países de la región.

A ocho años de las protestas de 2018, Maradiaga recordó que la persecución contra la oposición y la Iglesia se ha intensificado. Destacó que, lejos de resignarse, los exiliados y opositores continúan denunciando, documentando y construyendo redes de apoyo y presión internacional. El llamado a la OEA busca fortalecer la respuesta de la comunidad internacional y sentar un precedente ante la impunidad del régimen de Ortega y Murillo.

La decisión que tome la OEA en respuesta a esta solicitud será clave para el futuro político de Nicaragua y podría marcar un punto de inflexión en la presión internacional contra uno de los regímenes más autoritarios de la región.

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