Los referentes de Boca hablaron antes del Superclásico con River: el árbitro, el campo de juego del Monumental y qué equipo llega mejor

Boca Juniors visitará este domingo a River Plate en el estadio Monumental por la fecha 15 de la fase regular del Torneo Apertura. El duelo interzonal comenzará a las 17 y contará con el arbitraje de Darío Herrera, designación que generó debate en ambos clubes (como suele ocurrir). Luego del último entrenamiento del plantel comandado por Claudio Úbeda, algunos referentes xeneizes tomaron contacto con la prensa y dejaron algunos títulos.

Leandro Paredes palpitó: “Más alla del presente de cada uno, el clásico siempre es un partido aparte, pero nosotros lo tomamos con tranquilidad y mucha confianza. Venimos de una seguidilla de partidos muy buenos. El buen nivel se fue dando, nos fuimos encontrando. El presente hace que se juegue mejor. En el medio somos tres mediocampistas diferentes, pero muy buenos para un equipo. A mí Delgado y Ascacíbar me hacen las cosas muy fáciles, son dos jugadores muy inteligentes, que corren muchísimo y juegan muy bien. Para mí es un placer”.

A nivel personal, el campeón del mundo está en un gran momento: “Disfruto mucho el día a día con esta camiseta, con mis compañeros y el grupo que se armó, es espectacular. Quieren lograr cosas para Boca, la gente y el sueño de todos que es ganar con esta camiseta. ¿Si Boca llega mejor que River? Da igual cómo llega cada uno, es un partido realmente aparte que la gente vive de esa manera y nosotros lo afrontaremos como tal".

En más de una ocasión, el capitán xeneize le brindó respaldo a Claudio Úbeda de forma pública. Esta vez no fue la excepción: “Está con mucha más confianza, como la de todos después de doce partidos sin perder, haber encontrado una idea y sistema que nos llevó a conseguir resultados y que se juegue mejor que cuando arrancamos. Eso hace que el entrenador tenga mucha más confianza y nos transmita mucha más seguridad a nosotros”.

En cuanto a los arbitrajes, Paredes aclaró: “No puedo decir mucho, no estuve en los partidos anteriores. Sé lo que pasó, sé lo que se habló y lo que se generó. Hablé con algunos de mis compañeros y me contaron cosas, pero de mi parte no me preocupa, no creo en la mala intención de nadie, todos se pueden equivocar como nosotros cuando jugamos, así que desde ese lado yo estoy muy tranquilo”.

Un poco más vehemente fue Miguel Merentiel, que opinó: “Sabemos que alguna que otra vez no nos han favorecido en cancha de ellos, pero no nos fijamos tanto en eso, miramos el partido, lo que venimos haciendo, el juego, que es lo más importante”. Y Nicolás Figal, que también dialogó con la prensa, acotó: “En los últimos partidos en esa cancha no tenemos un buen recuerdo, pero hay que abstraerse de eso. Siento que a veces le damos mucha bola a esas cosas. Confiamos en la terna arbitral en este caso”.

¿Cómo se prepara un Superclásico? La Bestia manifestó: “De igual manera que lo venimos haciendo. Sabemos que es muy importante, se vive de una manera única”. En tanto, fue consultado por su dupla de ataque con Bareiro: “Adam me da mucho más desde lo físico que yo, él es mucho más de ir al choque y me facilita mucho las cosas. Tratamos de entendernos y complementarnos. Me siento muy cómodo al lado de él”.

El uruguayo manifestó que en los últimos partidos sintió una pequeña dolencia física, aunque estará disponible para el fin de semana: “Venía hablando con Claudio (Úbeda) por una sensación en el pubis, pero nada de qué preocuparse. Me siento muy bien, salí también en el último partido un poco por precaución, pero me siento al 100% y ahora a focalizarse para el domingo”.

Merentiel también hizo hincapié en el césped del Monumental: “Llama la atención que esté así, pero sabemos que el clásico es diferente a lo normal. Veremos las condiciones, pero trataremos de fijarnos en lo que venimos haciendo”. Paredes también había tocado este ítem: “Me tocó muchas veces jugar ahí con la Selección y está siempre muy bien, es raro que esté de esa manera, pero estará igual para los dos”.

Figal concluyó sobre el estado del campo de juego: “Esa cancha siempre estuvo linda, se la vio un poco arenosa en el medio, pero habrá que abstraerse de eso, intentar imponer nuestro juego, no cambiar la forma y ojalá llegue el día y no esté tan arenosa. Hay que ver el pique, cuándo salir jugando y cuándo no. Tenemos gente de experiencia que esos detalles los tienen en cuenta. Iremos viendo en el transcurso del partido”.