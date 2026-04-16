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Tyga revela su relación con plataforma de apuestas y recibe experiencia exclusiva con jet privado y obsequio de lujo

El rapero estadounidense confirmó oficialmente su estatus de miembro VIP en la plataforma 1win, tras varios días de especulación en redes sociales

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Foto: Difusión
Foto: Difusión

El rapero estadounidense Tyga confirmó oficialmente su estatus como miembro VIP en la plataforma de apuestas 1win, tras varios días de especulación en redes sociales. El anuncio fue realizado por el propio artista a través de Instagram y replicado en los canales oficiales en X.com y Telegram, lo que puso fin a los rumores que circulaban en medios y comunidades digitales.

Antes de la confirmación, seguidores ya habían detectado la presencia de 1win en las publicaciones de Tyga. Además, algunos reportes señalaban que el artista fue visto abordando un jet privado de 1win con la marca visible.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la activación, el rapero fue recibido con una experiencia VIP exclusiva, que incluyó un vuelo privado y un reloj de lujo Audemars Piguet Royal Oak 14700BA. La compañía indicó que este tipo de acciones forma parte de su estrategia de servicios personalizados y activaciones premium para clientes de alto nivel.

Según la empresa, la incorporación de Tyga se integra a su ecosistema de servicios premium, basado en privilegios exclusivos y experiencias de entretenimiento a medida, donde los usuarios forman parte de una comunidad selecta.

En el pasado, la marca ha destacado por ofrecer importantes experiencias, como evacuaciones en jet privado durante crisis internacionales, así como obsequios que incluyen autos de alta gama y accesos privados a eventos deportivos y artísticos.

Aunque no se han revelado más detalles sobre la futura colaboración entre Tyga y 1win, el anuncio ha generado amplia repercusión en plataformas digitales y es considerado por analistas como uno de los movimientos más llamativos del año en el sector.

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