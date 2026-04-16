Crimen y Justicia

Hernán Boveri pidió su sobreseimiento en la causa por robo de propofol en el Hospital Italiano: “Mi carrera es intachable”

El anestesista, procesado por administración fraudulenta, presentó un recurso ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47. Su defensa cuestionó la falta de pruebas en su contra

Guardar
Delfina Lanusse y Hernán Bovieri, los imputados por el uso de fármacos para fiestas del Hospital Italiano
Hernán Bovieri, el anestesista procesado en la causa por el robo de propofol del Hospital Italiano

Hernán Boveri, quien fue procesado la semana pasada por el supuesto robo de propofol en el Hospital Italiano, apeló la decisión judicial y pidió que se revoque la medida.

Su defensa presentó este jueves el recurso ante el juez Javier Sánchez Sarmiento y solicitó que se dicte la falta de mérito o, de manera alternativa, el sobreseimiento.

Según la apelación, a la que accedió Infobae a través de fuentes cercanas al caso, el procesamiento dictado el 10 de abril “carece del sustento probatorio y argumentativo” que exige la ley.

En el escrito, la defensa de Boveri sostuvo que el fallo es autocontradictorio y arbitrario. En ese sentido, señala que la resolución sostiene que los hechos están probados, pero en distintos pasajes reconoce que no existe prueba concreta sobre la modalidad, el origen del propofol y el supuesto perjuicio al hospital.

De acuerdo con el texto, “no se exponen hechos ciertos, concretos y debidamente acreditados, sino conjeturas, inferencias y apreciaciones subjetivas acerca de escenarios eventuales”.

También se remarca que el juez admite que la modalidad de la supuesta sustracción no está esclarecida y que el propio hospital informó que no hay diferencias de stock.

Murio Jorge Lanata - Hospital Italiano
El Hospital Italiano (RS Fotos)

El recurso también cuestiona la oportunidad del procesamiento. La defensa considera que la decisión fue “prematura”, al dictarse cuando todavía hay pruebas pendientes de producción, como el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados.

Afirma que la única consecuencia procesal válida en ese punto de la causa era dictar la falta de mérito y continuar con la investigación para incorporar toda la prueba, incluido el descargo de Boveri.

Otro de los cuestionamientos está dirigido hacia a la prueba testimonial. El escrito advierte que toda la imputación contra Boveri se apoya en testigos de oídas, principalmente en relatos que se originan en una misma persona y se transmiten de manera indirecta.

“La reiteración no subsana la ausencia de percepción directa”, sostiene la defensa. Según el recurso, ninguno de los testigos declaró haber presenciado hechos vinculados al robo del propofol y la información circuló por cadenas de versiones, lo que, en su opinión, debilita el fundamento de la acusación.

Una mano enguantada de azul administra Propofol blanco de una jeringa grande a una vía intravenosa en el brazo de un paciente, cubierto por una bata quirúrgica
Un profesional médico administra propofol intravenoso a un paciente para inducir la anestesia previa a una cirugía de mano

La defensa también objetó el carácter conjetural de la imputación y la falta de una reconstrucción fáctica precisa, advirtiendo que el expediente no describe con claridad cuál es el hecho concreto que se le atribuye a Boveri, ni sus circunstancias de tiempo, modo y lugar.

El representante legal del anestesista sostiene así que esto afecta el derecho a la defensa en juicio, ya que ubica a su cliente en la obligación de probar hechos negativos.

Por otro lado, planteó además que la figura de administración fraudulenta fue aplicada de manera incorrecta.

En este caso, considera que el fallo no identifica un perjuicio patrimonial concreto ni acredita que Boveri tuviera la calidad de administrador de los bienes del hospital, sino que solo tenía acceso a los insumos en el marco de su trabajo como anestesista.

“Sin perjuicio no hay defraudación por administración fraudulenta. Y sin la calidad de administrador, tampoco”, dice el texto.

Numerosas ampollas y viales de vidrio, transparentes y ámbar, sobre una encimera de granito moteado. Al fondo, azulejos blancos con decoraciones y una cocina
Varios medicamentos en ampollas y viales, incluyendo propofol y fentanilo, que fueron hallados en el departamento del enfermero fallecido de Palermo

En el tramo final de la apelación, la defensa rechazó también el monto del embargo dispuesto sobre los bienes de Boveri, fijado en más de $70 millones. Respecto a ello, subrayó que no existe un cálculo concreto del supuesto daño, ni se determinó la maniobra que habría dado origen a ese perjuicio, por lo que la cifra carece de sustento en las constancias del expediente.

En su descargo presentado luego de negarse a declarar durante la indagatoria, Boveri había negado las acusaciones y aseguró que la causa “nació de rumores y carece de pruebas directas”.

También explicó que las jeringas halladas en su domicilio eran para suministrar medicación a su perro, bajo tratamiento oncológico.

“Jamás tuve un conflicto con ninguna institución. Jamás enfrenté un cuestionamiento ético ni disciplinario de ningún tipo. Mi carrera es intachable”, afirmó.

Además, reconoció la relación sentimental con Delfina Lanusse, señaló que fue consensuada y sostuvo que el vínculo se mantuvo en reserva por motivos personales, negando cualquier situación de violencia o riesgo para su colega.

Delfina Lanusse sonríe a la cámara con la cabeza inclinada, apoyándose en un árbol en una calle urbana con edificios y autos estacionados
Delfina Lanusse, también procesada en la causa

Por ahora, la causa sigue en trámite y el procesamiento continúa vigente, a la espera de la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones.

Con información de Omar Lavieri

Temas Relacionados

Hernán BoveriPropofolHospital ItalianoDelfina LanusseÚltimas noticias

Últimas Noticias

Confirmaron la prisión preventiva del policía porteño que mató a un joven que iba a jugar al fútbol

El agente pidió la excarcelación o la prisión domiciliaria, pero ambas fueron denegadas. La investigación sigue en curso

Confirmaron la prisión preventiva del policía porteño que mató a un joven que iba a jugar al fútbol

Misiones: secuestraron más de 24 kilos de cocaína valuados en casi $500 millones

El hallazgo de 27 paquetes ocultos bajo el tablero de un vehículo en un control fronterizo movilizó a la División Aduana Posadas y derivó en la detención de un conductor que ingresaba desde Paraguay

Misiones: secuestraron más de 24 kilos de cocaína valuados en casi $500 millones

Video: un conductor embistió a un delincuente y evitó un asalto piraña en Ingeniero Budge

El ladrón sufrió una fractura y escapó con ayuda de sus cómplices. El violento episodio quedó registrado por cámaras de seguridad

Video: un conductor embistió a un delincuente y evitó un asalto piraña en Ingeniero Budge

Detuvieron a “Derli”, un prófugo de Paraguay acusado de abusar sexualmente de una niña de 9 años

El hombre tenía un pedido de captura internacional. Tras una amplia investigación, la Policía de la Ciudad lo encontró en la localidad de San Vicente. Había intentado ocultarse en Misiones

Detuvieron a “Derli”, un prófugo de Paraguay acusado de abusar sexualmente de una niña de 9 años

Pidieron perpetua para once de los involucrados en los cuatro crímenes “narcoterroristas” de marzo de 2024 en Rosario

Lo adelantó un grupo de fiscales provinciales durante la audiencia preliminar, que sigue en desarrollo. Entre los imputados está el recluso Alejandro Isaías Núñez, alias “Chucky Monedita”, sindicado como presunto instigador de dos de los asesinatos

Pidieron perpetua para once de los involucrados en los cuatro crímenes “narcoterroristas” de marzo de 2024 en Rosario
DEPORTES
A la espera de San Lorenzo, Tigre recibe a Macará de Ecuador en busca de su primera victoria por la Copa Sudamericana

A la espera de San Lorenzo, Tigre recibe a Macará de Ecuador en busca de su primera victoria por la Copa Sudamericana

Lanús intenta hacerse fuerte como local ante Always Ready por la Copa Libertadores

Las dos atajadas vitales del Dibu Martínez para la clasificación del Aston Villa a semifinales de la Europa League

Murió Hugo Nelson Lacava Schell, ex futbolista campeón con Boca Juniors y emblema de Temperley

El ranking de los 20 candidatos y el favorito a ganar el Balón de Oro 2026: los tres argentinos de la lista

TELESHOW
Así fue la visita de Ricky Martin al MALBA: la muestra que le llamó la atención

Así fue la visita de Ricky Martin al MALBA: la muestra que le llamó la atención

Escándalo en Gran Hermano: operativo policial y notificación judicial a una participante en Telefe

Moria Casán volvió a arremeter contra Betiana Blum: "Cognitivamente estoy mejor que ella"

Cami Mayan celebró su cumpleaños número 27: globos, amigos y vino

El apoyo de Dalma Maradona a su hermana Gianinna luego de que cancelaron su declaración en el juicio: “Siempre con vos”

INFOBAE AMÉRICA

Descubrieron restos fósiles de carpinchos en Chile de más de 4,5 millones de años

Descubrieron restos fósiles de carpinchos en Chile de más de 4,5 millones de años

Por qué el misterioso brillo azul del casuario desafía lo conocido sobre las aves gigantes

Líder opositor de Nicaragua solicitará a la OEA declarar ilegítimo al gobierno de Ortega

Tyga revela su relación con plataforma de apuestas y recibe experiencia exclusiva con jet privado y obsequio de lujo

Quién es Peter Thiel, el magnate de Silicon Valley que impulsa la vigilancia global y propone reemplazar la democracia por empresas