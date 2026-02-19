“Oligarca caballero”: Kelly Olmos recitó un himno peronista en medio del debate por la reforma laboral

La diputada "Kelly" Olmos recordó cuando empezó a "militar" en "plena proscripción del peronismo" y recitó el "himno" que le enseñaron sus "compañeros" en pleno debate por la Reforma Laboral

Mientras el debate sobre la reforma laboral continúa, la exministra de Trabajo y diputada kirchnerista, Kelly Olmos, entonó una antigua canción de la resistencia peronista en plena sesión de la Cámara de Diputados. El recinto, en medio de los cruces entre oficialismo y oposición en el recinto, presenció cómo la legisladora recurrió a la memoria histórica del movimiento justicialista para marcar su postura frente al proyecto.

Frente a sus pares, la diputada tomó la palabra para cuestionar las modificaciones a la legislación laboral y la supresión del Ministerio de Trabajo, medidas que, a su entender, orientan la política pública hacia intereses empresariales. “Permite hoy al gobierno de Milei aprovechar esas oportunidades plenas de Vaca Muerta. Esa es la historia de la Argentina, no una meseta de 50 años, sino un periodo donde los peronistas construimos y lo único que hacen ustedes es cambiarle el nombre o simplemente destruir la construcción que ha hecho el peronismo”, expresó Olmos en la sesión.

Olmos advirtió que el nuevo esquema, tras disolver el Ministerio de Trabajo y trasladar las funciones a una secretaría bajo la dirección de un abogado laboralista identificado con el sector patronal, “deja claro cuál es el objetivo”: “Para que muy pocas manos se beneficien sobre la base del esfuerzo y hasta el sacrificio del pueblo, como lo están pretendiendo ahora”.

En ese contexto, la legisladora relató parte de su historia personal. Recordó su militancia en la escuela secundaria durante la proscripción del peronismo y el aprendizaje de símbolos de lucha transmitidos por la resistencia. “Me enseñaron mis compañeras y compañeros de la resistencia un himno que a algunos les sonará viejo, pero yo se los recuerdo y que nació en la cárcel de los compañeros: ‘Oligarca caballero, prototipo del negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana, anunciando un nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. ¡Perón, Perón!’”, entonó Olmos ante el pleno.

El debate sobre la reforma laboral avanzó en un entorno marcado por la división de posturas. El oficialismo, con el respaldo de aliados y algunos diputados provinciales, defendió el proyecto como un paso para “modernizar” la legislación y combatir la informalidad.

Más temprano se vivió un insólito momento cuando el legislador kirchnerista Horacio Pietragalla le dejó una cadena en el escritorio que utiliza Martín Menem en el recinto.

“Quiero manifestar mi disconformidad de que en una ley que viene a quitar tantos derechos a trabajadores y trabajadoras se limite la voz solamente a 40 diputados”, comenzó su exposición el legislador que tomó la palabra tras pedir una interrupción a la diputada Vanesa Siley.

Así, el ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación durante la presidencia de Alberto Fernández continuó: “Esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud y te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley hoy, que es claramente un retroceso para nuestros derechos laborales, para nuestros derechos históricos y para nuestra Constitución, que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores”. En ese momento, se paró de su banca y fue hacia la presidencia de la Cámara para depositar una cadena frente al presidente de la Cámara.

“A mí no me puede entregar nada, diputado. Le pido que respete el reglamento, que retire lo que ha dejado acá. Es una falta de respeto. No está permitido”, le respondió el titular de la Cámara baja.

Esto se dio después de varios cuestionamientos por parte de la bancada de Unión por la Patria hacia la presidencia por la votación a mano alzada del plan de labor parlamentaria que impulsó el oficialismo en el inicio de la sesión. Desde la oposición pidieron una moción de reconsideración, aunque admitieron que iba a quedan en la nada.

En ese sentido, establecieron que primero cada uno de los miembros informantes de los cinco despachos pueda hablar durante 20 minutos y luego hay una lista de 40 oradores con 5 minutos cada uno antes de la votación en general y luego en particular, que será por capítulo.