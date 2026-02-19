Reforma laboral en Diputados, en vivo: la sesión duraría al menos 12 horas

Hoy se discutirá la Reforma Laboral en la Cámara baja (Europa Press)

El Gobierno enfrenta hoy su segunda gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral. Para llegar a esta sesión, antes pasó por el Senado, donde tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original.

Después de que se aprobara el proyecto en general con un total de 42 votos a favor, deberá ser tratada durante la tarde en la Cámara baja. La iniciativa cosechó 30 negativos por parte de los bloques opositores.