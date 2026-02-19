Política

Reforma laboral en Diputados, en vivo: la sesión duraría al menos 12 horas

En minutos comenzará en el recinto la discusión sobre el nuevo proyecto de modernización. La votación en el Senado había sido 42 votos a favor y 30 en contra

Hoy se discutirá la Reforma
Hoy se discutirá la Reforma Laboral en la Cámara baja

El Gobierno enfrenta hoy su segunda gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral. Para llegar a esta sesión, antes pasó por el Senado, donde tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original.

Después de que se aprobara el proyecto en general con un total de 42 votos a favor, deberá ser tratada durante la tarde en la Cámara baja. La iniciativa cosechó 30 negativos por parte de los bloques opositores.

16:51 hsHoy

Legisladores cordobeses ausentes

Los diputados de Córdoba, Juan Schiaretti, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, todos del frente Provincias Unidas, no podrán estar hoy en la sesión por la reforma laboral.

Torres y Aresca están de viaje, mientras, Schiaretti, no dirá presente por temas de salud.

16:29 hsHoy

El debate por la reforma laboral comenzó sin acuerdo

La reunión de Labor Parlamentaria en donde asistieron todos los presidentes de los bloques no logró llegar un consenso sobre el formato de la sesión.

El oficialismo propuso un debate que no sea mayor a las ocho horas con 40 oradores en general con la intención de tener solo ocho horas de debate y votar la ley en general alrededor de las 22. La oposición se negó a apoyar ese plan por lo que no hubo acuerdo y el formato de la sesión se deberá votar en el inicio de la misma.

Según le dijo a Infobae el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al término de la reunión; la estimación es que la sesión en la que se buscará sancionar la reforma “va a durar un piso de 12 o 13 horas”.

16:17 hsHoy

Paro de la CGT, en vivo: comenzó la congregación en el Congreso para rechazar la reforma laboral

Columnas de distintas agrupaciones se concentran en las inmediaciones del Parlamento, donde en unas horas comenzará a tratarse la reforma laboral. El Gobierno calificó la medida de fuerza como “extorsiva”

Comenzó la congregación al Congreso
Comenzó la congregación al Congreso

Desde la medianoche, rige el paro general de 24 horas, convocado por la CGT, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que será tratada hoy en la Cámara de Diputados. A la medida también se sumaron varios gremios vinculados al transporte, bancos y comercios.

16:17 hsHoy

El FMI valoró avances en la reforma laboral y apertura comercial, aunque pidió mitigar los costos de la transición

El organismo internacional destacó la agenda de cambios impulsada por el Gobierno, la acumulación de reservas y la transparencia de los datos oficiales, durante la misión de revisión del acuerdo de facilidades extendidas que terminó la semana pasada

Julie Kozack, vocera del Fondo
Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional, destacó la continuidad de las negociaciones con la Argentina

Julie Kozack, directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), calificó como “muy buenas” las discusiones entre el personal del organismo y las autoridades argentinas durante la misión reciente para la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas (EFF) y la consulta del Artículo IV. “Estas conversaciones continúan en el contexto de una agenda de reformas amplia que impulsa el Gobierno”, afirmó Kozack.

16:17 hsHoy

En medio del paro de la CGT, Martín Yeza defendió la reforma laboral y pidió habilitar las billeteras virtuales como cuenta sueldo

En la previa del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el diputado del PRO pidió evitar posturas extremas, reconoció errores en el tratamiento de algunos artículos y sostuvo que el eje del proyecto debe ser reducir la litigiosidad y ampliar derechos para los trabajadores no registrados

La reforma laboral se debate en Diputados durante un paro general convocado por la CGT en medio de tensiones sectoriales

En medio de un contexto marcado por un paro general de 24 horas, convocado por la CGT, la Cámara de Diputados tratará este jueves la reforma laboral. Martín Yeza, diputado nacional del PRO, visitó los estudios de Infobae en Vivo y defendió algunos de los puntos de la medida. El funcionario se situó en el centro del debate al defender la habilitación de las billeteras virtuales como opción para el pago de salarios.

16:17 hsHoy

El mapa de la marcha al Congreso contra la Reforma Laboral: el Gobierno decidió reforzar la seguridad y vigilancia

El Ministerio de Seguridad aplicará el protocolo antipiquetes y requisará las mochilas para evitar las bombas molotov. El objetivo es evitar disturbios y garantizar la integridad de los efectivos, personas presentes y el tratamiento de la norma en la Cámara Baja

El Gobierno refuerza la seguridad
El Gobierno refuerza la seguridad en el Congreso para evitar incidentes

El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Alejandra Monteoliva, dispuso endurecer los controles para la marcha prevista en el Congreso contra la Reforma Laboral, impulsada por piqueteros, partidos de izquierda y gremios agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos. Tal como anticipó Infobae, se realizara una requisa de mochilas y se controlarán los vehículos, incluyendo camionetas y micros destinados al traslado de activistas. El protocolo antipiquetes se aplicará como en todas las movilizaciones. Desde la Cartera de Seguridad explicaron que “las diferecias que pueden haber son en las formas de la manifestación, dependiendo de la densidad de personas, de donde vienen, hacia donde pretenden ir”.

16:17 hsHoy

Con un ajustado apoyo y cambios en el texto original, el oficialismo define hoy el futuro de la reforma laboral en Diputados

Para alcanzar el quórum, LLA debió eliminar el artículos de la baja de las licencias por enfermedad. En el espacio aseguran que no aceptará más cambios, pero sectores dialoguistas trabajan en nuevas enmiendas al Fondo de Asistencia Laboral

Jaime Olivos
Jaime Olivos

El bloque de La Libertad Avanza obtuvo ayer 44 firmas que le permitieron tener dictamen de mayoría y llamó a una sesión para hoy en la Cámara de Diputados con el objetivo de aprobar, con modificaciones, la ley de reforma laboral.

