Reforma laboral en Diputados, en vivo: la sesión duraría al menos 12 horas

El Gobierno enfrenta hoy su segunda gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral. Para llegar a esta sesión, antes pasó por el Senado, donde tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original.
Después de que se aprobara el proyecto en general con un total de 42 votos a favor, deberá ser tratada durante la tarde en la Cámara baja. La iniciativa cosechó 30 negativos por parte de los bloques opositores.
Los diputados de Córdoba, Juan Schiaretti, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, todos del frente Provincias Unidas, no podrán estar hoy en la sesión por la reforma laboral.
Torres y Aresca están de viaje, mientras, Schiaretti, no dirá presente por temas de salud.
La reunión de Labor Parlamentaria en donde asistieron todos los presidentes de los bloques no logró llegar un consenso sobre el formato de la sesión.
El oficialismo propuso un debate que no sea mayor a las ocho horas con 40 oradores en general con la intención de tener solo ocho horas de debate y votar la ley en general alrededor de las 22. La oposición se negó a apoyar ese plan por lo que no hubo acuerdo y el formato de la sesión se deberá votar en el inicio de la misma.
Según le dijo a Infobae el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al término de la reunión; la estimación es que la sesión en la que se buscará sancionar la reforma “va a durar un piso de 12 o 13 horas”.
Desde la medianoche, rige el paro general de 24 horas, convocado por la CGT, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que será tratada hoy en la Cámara de Diputados. A la medida también se sumaron varios gremios vinculados al transporte, bancos y comercios.
Julie Kozack, directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), calificó como “muy buenas” las discusiones entre el personal del organismo y las autoridades argentinas durante la misión reciente para la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas (EFF) y la consulta del Artículo IV. “Estas conversaciones continúan en el contexto de una agenda de reformas amplia que impulsa el Gobierno”, afirmó Kozack.
En medio de un contexto marcado por un paro general de 24 horas, convocado por la CGT, la Cámara de Diputados tratará este jueves la reforma laboral. Martín Yeza, diputado nacional del PRO, visitó los estudios de Infobae en Vivo y defendió algunos de los puntos de la medida. El funcionario se situó en el centro del debate al defender la habilitación de las billeteras virtuales como opción para el pago de salarios.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Alejandra Monteoliva, dispuso endurecer los controles para la marcha prevista en el Congreso contra la Reforma Laboral, impulsada por piqueteros, partidos de izquierda y gremios agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos. Tal como anticipó Infobae, se realizara una requisa de mochilas y se controlarán los vehículos, incluyendo camionetas y micros destinados al traslado de activistas. El protocolo antipiquetes se aplicará como en todas las movilizaciones. Desde la Cartera de Seguridad explicaron que “las diferecias que pueden haber son en las formas de la manifestación, dependiendo de la densidad de personas, de donde vienen, hacia donde pretenden ir”.
El bloque de La Libertad Avanza obtuvo ayer 44 firmas que le permitieron tener dictamen de mayoría y llamó a una sesión para hoy en la Cámara de Diputados con el objetivo de aprobar, con modificaciones, la ley de reforma laboral.