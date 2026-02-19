Política

“Usted está pasándose de vivo”: el fuerte cruce con el que empezó el debate por la reforma laboral en Diputados

La sesión en la Cámara Baja comenzó con reclamos por la votación a mano alzada de la labor parlamentaria y fuertes cruces entre el bloque oficialista y el opositor. Además, Cecilia Moreau cuestionó a los legisladores votados por espacios peronistas

En el inicio de la sesión, hubo cruces por una moción de reconsideración entre los bloques del oficialismo y el presidente de la Cámara, Martín Menem. También lanzaron críticas contra los legisladores que respaldarán el proyecto

La sesión en la Cámara de Diputados inició con fuertes cuestionamientos que marcó el tono del debate por la reforma laboral. El inicio del cruce se produjo cuando los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda se acercaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, tras votar a mano alzada el trabajo de labor parlamentaria.

El clima en el recinto se tornó áspero apenas se alcanzó el quórum reglamentario. Diputados de la Unión por la Patria y del Frente de Izquierda protestaron por la decisión de Menem de avanzar con la votación a mano alzada del plan de labor oficialista, mientras varios legisladores solicitaban hacer uso de la palabra.

La escena se tensó aún más cuando la diputada Moreau pidió la palabra e increpó a Menem: “Usted está pasándose de vivo porque está planteando la reconsideración de esa moción porque sabe que reglamentariamente, para poner una moción en reconsideración, hacen falta dos tercios”, expresó la diputada. Y añadió: “Igual vamos a pedir esa moción de reconsideración, porque aunque perdamos, vamos a perder esos dos tercios con la frente en alto, defendiendo los derechos de los trabajadores”.

Imágenes del tenso inicio de la sesión en la Cámara de Diputados para tratar la reforma laboral. Legisladores de la oposición increparon a los gritos al presidente del cuerpo, Martín Menem, generando un clima de caos en el recinto.

El oficialismo, representado por el bloque de La Libertad Avanza, había logrado que se aprobara su propuesta para el desarrollo de la sesión sin el voto nominal. El diputado Gabriel Bornoroni propuso que se asignaran veinte minutos para cada uno de los dictámenes y un total de cuarenta oradores, distribuidos proporcionalmente entre los bloques. Esta organización fue llevada a votación y se impuso la postura libertaria. El plan de labor estableció, además, que la votación de la reforma se realizaría por títulos, sumando veintiséis en total.

En medio de los gritos y reclamos, la moción del peronismo para modificar el plan de labor fue sometida a votación y obtuvo 107 votos afirmativos y 136 negativos. De esa manera, la propuesta del oficialismo se mantuvo y la sesión avanzó bajo esos parámetros.

La discusión parlamentaria por la
La discusión parlamentaria por la reforma laboral arrancó con escenas de tensión, luego de que diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda protestaran contra la decisión de Martín Menem

“Monigotes. Ustedes, los que entraron en nombre del peronismo, en nombre del campo nacional y popular, en nombre de Irigoyen y de Alem, no solo hoy van a acompañar un retroceso en la vida de los trabajadores, sino que además van a ser cómplices en este Congreso, censurar las voces de los diputados y diputadas”, lanzó Moreau en el recinto tras pedir la palabra. Enseguida, la diputada exigió que la votación se hiciera de manera nominal: “Pido una reconsideración y que se vote de manera nominal”. Finalmente, la moción fue rechazada y el plan del oficialismo se mantuvo.

En la previa del debate, un video subido a X por la diputada Lilia Lemoine mostró un episodio protagonizado por la legisladora Florencia Carignano, a quien Lemoine acusó de agredir a trabajadores de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para intentar frenar la sesión. En el video, se escucha como Lemoine le grita a la diputada opositora: “¡Carignano! ¿Qué hacés? ¿Estás loca? Quedaste grabada, pedazo de loca. ¿Cómo vas a hacer eso? Estás loca”.

La diputada de La Libertad Avanza calificó el hecho como “inaceptable” y pidió sanciones para la diputada Carignano, asegurando que su conducta no podía pasar inadvertida.

La diputada de la libertad avanza denunció en su cuenta de X que su par opositora "agredió" a los trabajadores de la Cámara Baja

En el arranque de la sesión, se registraron ausencias en la bancada cordobesa: Juan Schiaretti, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, todos del frente Provincias Unidas, no participaron de la votación por motivos de viaje y salud. El quórum fue alcanzado con el aporte de legisladores de La Libertad Avanza, representantes del PRO, la UCR y diputados de provincias como San Juan, Catamarca, Tucumán, Misiones y Santa Cruz.

La discusión sobre la reforma laboral se encuentra marcada por la falta de acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión. El oficialismo impulsó un debate con una duración máxima de ocho horas y la posibilidad de votar la ley en general alrededor de las 22. La oposición rechazó esa propuesta y el formato de la sesión se sometió a votación al inicio.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, estimó que la sesión para tratar la reforma demandaría entre 12 y 13 horas. El bloque oficialista obtuvo 44 firmas para el dictamen de mayoría, lo que habilitó el llamado a sesión para aprobar el texto con modificaciones. En el espacio libertario aclararon que no aceptarían más cambios al proyecto, aunque sectores dialoguistas buscaban nuevas enmiendas, en particular sobre el Fondo de Asistencia Laboral.

