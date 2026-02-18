La UTA confirmó que se sumará mañana al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó esta tarde que mañana se sumará al paro general anunciado por la CGT en el marco de una jornada en la que la reforma laboral se tratará en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza alcanzará a servicios de corta, media y larga distancia, combis y subterráneos en todo el país, en protesta por la reforma laboral.

A través de un comunicado, la organización advirtió sobre el riesgo para la dignidad del trabajo y la viabilidad del sector del transporte, argumentando que la convocatoria no responde a intereses sectoriales sino al reclamo de quienes ven amenazadas sus condiciones de vida. El gremio instó a los empleados del sector a sostener el paro como un mecanismo de “defensa colectiva”.

La UTA fundamentó la medida por la caída del salario real y el deterioro de las condiciones de empleo, cuestiones que el sindicato atribuye directamente al ajuste económico. Desde la entidad, además, señalaron el impacto del incremento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo, junto a la preocupación por la estabilidad laboral.

El sindicato reafirmó que el paro abarca todas las actividades del transporte a nivel nacional y reiteró su compromiso con la defensa del salario y el empleo.

“Reafirmamos que esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida”, indica el texto firmado por Roberto Fernández, secretario general de la UTA.

Más temprano, la CGT había confirmado el paro general de 24 horas previsto para este jueves, día en que la Cámara de Diputados tratará la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Desde la central que nuclea a los trabajadores aseguraron que “no se entregarán las conquistas laborales”. “Este es el comienzo”, advirtieron.

En una conferencia de prensa realizada en la sede de Azopardo 802, el triunvirato cegetista hizo un “llamado a la reflexión” a los diputados para que tengan “responsabilidad política” y no apoyen el proyecto oficial con el fin de “representar a los trabajadores, que también los votaron”.

Héctor Daer, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, durante la conferencia de prensa de la CGT

Los sindicalistas enfatizaron que el paro general será “contundente” y que buscan que “no haya nadie en la calle”, como muestra de rechazo a la reforma laboral oficialista.

El cotitular cegetista Jorge Sola (Seguro), al comenzar la rueda de prensa, señaló que la reforma laboral impulsada por Javier Milei implica una “gran transferencia de recursos económicos” desde los trabajadores hacia los empleadores, y el debilitamiento de los derechos laborales en Argentina.

Subrayó que el país atraviesa una crisis sociolaboral profunda, evidenciada en la pérdida de “300 mil puestos de trabajo formales en los últimos dos años”, el cierre de Fate, que dejó a “casi 1000 trabajadores” desempleados, y la desaparición de “más de 21 mil pymes”.

A la vez, aseguró que se pierden “400 puestos de trabajo formales cada día” y que la industria opera con “menos del 50%” de su capacidad instalada, factores que vinculó con la “apertura indiscriminada de la importación”.

Según Sola, la reforma laboral afecta “tres ejes fundamentales: lesiona derechos individuales, debilita derechos colectivos de los gremios y promueve una transferencia monetaria significativa a los empleadores”. “Ese solo detalle significa la transferencia de 6000 millones de dólares anuales al sector de los empleadores, que van a ir al sector financiero”, advirtió.

Esta transferencia, de acuerdo con el líder cegetista, se relaciona con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el pago de indemnizaciones con salario diferido y una reducción en los aportes patronales.

Rechazó la “promesa futura” de creación de empleo genuino que asegura el Gobierno a cambio de la pérdida de derechos actuales que ocasionaría la reforma laboral, calificándola como “demasiado costosa” e “incumplida”, y resaltó la inconstitucionalidad del proyecto, al juzgar que “atenta contra el principio protectorio del derecho laboral y el principio de progresividad, que impide la reducción de derechos preexistentes”.

Uno por uno, todos los servicios que se verán afectados

Este jueves no habrá trenes por el paro general contra la reforma laboral

Con respecto al transporte público, estos son los gremios que confirmaron su participación.

En el caso de los colectivos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo la conducción de Roberto Fernández, ratificó su acompañamiento a la medida gremial.

Por el lado de los trenes, la adhesión fue comunicada por la Unión Ferroviaria, presidida por Sergio Sasia, y por La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas y está liderada por Omar Maturano. Ambas organizaciones aseguraron que se suspenderán los servicios de trenes metropolitanos y regionales, lo que afectará a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y servicios interurbanos.

Con respecto a los subtes, en un comunicado difundido durante la noche del martes, Metrodelegados informó que se adherirán al paro de 00 a 24 horas, en rechazo a la reforma laboral, tal como lo hace su central, CTA-T.

De esta manera, no habrá servicio de Subte o Premetro durante esa franja horaria.

Además, la Asociación de Personal Aeronáutico y la CATT dirigida por Juan Carlos Schmid notificó la adhesión de gremios que agrupan a camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales, extendiendo el paro a la logística de cargas, vuelos nacionales e internacionales, servicios fluviales y marítimos.

Por último, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), encabezada por Omar Maturano, sumó a señaladores, playeros de estaciones de servicio, remiseros y conductores de taxis al cese de actividades. El alcance de la medida garantizará la interrupción total de los servicios de transporte público de pasajeros durante la jornada determinada por la CGT.