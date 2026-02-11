Política

El Gobierno designó al nuevo embajador en México

El Ejecutivo, además, oficializó otros dos cambios dentro del Gabinete: aceptaron la renuncia de Milano Rodríguez al cargo de secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior; y nombraron a Ayelén Giomi como subsecretaria de Políticas Nucleares en el Ministerio de Economía

El Gobierno designó a Leandro Fernández Suárez como nuevo Embajador ante los Estados Unidos Mexicanos

El Gobierno nombró a Leandro Fernández Suárez como nuevo embajador ante los Estados Unidos Mexicanos, tras recibir el visto bueno de ese país.

Su nomrabmiento terminó por oficializarse, a través de la publicación del Decreto 97/2026 en el Boletín Oficial, que confirma el traslado del diplomático desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto hacia la Embajada argentina en México.

La designación de Fernández Suárez quedó respaldada por la llamada “aceptación de plácet”, como se conoce al consentimiento que debe otorgar el país receptor antes de que un diplomático asuma formalmente su tarea.

De este modo, el Gobierno asignó la partida presupuestaria correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores para cubrir los gastos de su traslado y estadía en México.

El Gobierno designó al nuevo embajador en México (REUTERS)

Este puesto reviste alta relevancia institucional, ya que la relación bilateral con el país incluye temas como comercio, cooperación internacional y políticas migratorias.

El lunes, el Gobierno dispuso la unificación de sus embajadas en Bruselas mediante el Decreto 94/2026. Todas las funciones diplomáticas ante Bélgica y la Unión Europea quedarán concentradas bajo la Embajada ante el Reino de Bélgica, cuya titularidad asumirá Fernando Iglesias, designado recientemente tras una propuesta de Javier Milei.

En el considerando de la norma, detallaron que la medida busca evitar duplicidades de funciones, personal y recursos, priorizando que la representación argentina ante la Unión Europea se mantenga sin modificaciones en las atribuciones y tareas, aunque ahora desde una única oficina.

El decreto aclara que la unificación no altera las responsabilidades de la diplomacia argentina frente a ambas jurisdicciones: “La Embajada ante el Reino de Bélgica asumirá las funciones de la Embajada ante la Unión Europea y el titular de dicha Embajada será también representante ante la Unión Europea”, establece el texto oficial.

Con el cierre de esta dependencia, se ordenó el traslado de todo el personal, responsabilidades y estructuras administrativas al edificio que funcionaba como sede ante Bélgica. Los costos del proceso de unificación serán absorbidos por el presupuesto específico de la Jurisdicción 35, correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Javier Milei y Fernando Iglesias

La embajada argentina ante la Unión Europea permanecía vacante desde junio del año pasado. La elección de Fernando Iglesias se fundamentó en la necesidad de garantizar la continuidad de la representación diplomática en un destino considerado estratégico para Argentina, tanto en el plano bilateral como multilateral.

Iglesias, quien acompañó a Milei en giras internacionales y había mantenido encuentros previos con el embajador belga Hubert Cooreman en Buenos Aires, ejerció tareas como representante no oficializado antes de formalizarse su designación.

La reestructuración diplomática coincidió con la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción, Paraguay.

Más movimientos en el Gobierno

Este mismo martes, el Ejecutivo formalizó la aceptación de la renuncia de Javier Ricardo Milano Rodríguez al cargo de secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, así como la designación de Ayelén Giomi como subsecretaria de Políticas Nucleares en el Ministerio de Economía, según lo publicado en el Boletín Oficial.

Javier Ricardo Milano Rodríguez

Milano Rodríguez, quien ostentaba el cargo de secretario de Provincias y Municipios, dejó su puesto el 1 de febrero tras presentar su dimisión.

Por otra parte, la ingeniera química Ayelén Giomi fue nombrada subsecretaria de Políticas Nucleares de la Secretaría de Asuntos Nucleares, con efecto desde el 21 de enero. De esta manera, avanza la conformación del equipo del nuevo organismo, dependiente del Ministerio de Economía. Fue creado en diciembre del año pasado con el objetivo de supervisar y coordinar el sector nuclear, con el objetivo declarado de aportar dinamismo y mayor eficacia en la implementación de las políticas públicas vinculadas a la materia.

