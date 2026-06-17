Honduras: salud investiga posible primera muerte por dengue mientras casos sospechosos rozan los 4 mil

La Secretaría de Salud investiga la posible primera muerte por dengue de 2026, mientras espera los resultados de laboratorio que confirmarán o descartarán la causa del fallecimiento de una joven de 22 años. (Foto: SESAL)

Las autoridades sanitarias investigan la posible primera muerte por dengue registrada en Honduras durante 2026, en medio de un aumento de casos sospechosos que mantiene en alerta al sistema de salud nacional.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, informó que actualmente se esperan los resultados de laboratorio para determinar si una estudiante de enfermería de 22 años falleció a consecuencia de dengue grave.

La paciente era originaria del municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho, y presentó síntomas compatibles con la enfermedad desde el pasado 7 de junio.

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Según el reporte médico, la joven buscó atención hospitalaria varios días después del inicio de los síntomas y posteriormente fue remitida a una clínica privada, donde falleció pocas horas después debido a complicaciones asociadas a shock séptico e insuficiencia respiratoria.

Las muestras tomadas fueron trasladadas desde Catacamas hacia Juticalpa y posteriormente enviadas a Tegucigalpa para realizar los análisis correspondientes que permitan confirmar o descartar la presencia del virus.

Las muestras clínicas fueron trasladadas desde Olancho hasta Tegucigalpa para realizar los análisis que determinarán si el caso corresponde a dengue grave. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

De acuerdo con Mejía, los resultados podrían estar disponibles en las próximas horas y serán determinantes para establecer si Honduras registra oficialmente su primera muerte por dengue en lo que va del presente año.

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Mientras tanto, las cifras de vigilancia epidemiológica reflejan un incremento sostenido de la enfermedad en distintas regiones del país.

La Secretaría de Salud reporta actualmente 3,935 casos sospechosos de dengue y un total de 67 casos clasificados como graves, situación que mantiene bajo monitoreo constante a las autoridades sanitarias.

Tegucigalpa encabeza la lista de municipios con mayor incidencia de contagios, acumulando cerca de mil casos sospechosos. Le siguen departamentos como Choluteca, Yoro, Colón y Olancho, donde también se registra una importante circulación del virus.

En la capital, sectores como Villa Nueva, Villa Vieja, Los Pinos, la colonia 21 de Octubre y la colonia 3 de Mayo figuran entre las zonas con más reportes de pacientes afectados por la enfermedad.

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Especialistas atribuyen parte del incremento de casos a las condiciones climáticas generadas por la temporada lluviosa, ya que las precipitaciones favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica permanente ante el aumento de casos sospechosos registrados en distintas regiones del país. (Foto: Secretaria de Salud)

Ante este panorama, la Secretaría de Salud ha reiterado el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención dentro de los hogares y comunidades.

Entre las principales recomendaciones se encuentra eliminar recipientes que acumulen agua, como botellas, latas, llantas en desuso y otros objetos que puedan convertirse en criaderos del mosquito.

Asimismo, se aconseja mantener tapados los recipientes de almacenamiento de agua, limpiar constantemente pilas y barriles, y utilizar medidas de protección para evitar las picaduras del insecto.

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Las autoridades también recuerdan que el mosquito transmisor suele tener mayor actividad durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, por lo que recomiendan extremar precauciones durante esos períodos.

El dengue continúa siendo una de las principales amenazas sanitarias durante la temporada lluviosa en Honduras, por lo que los equipos de vigilancia epidemiológica mantienen monitoreo permanente en todo el territorio nacional.

Mientras se esperan los resultados de laboratorio, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de acudir oportunamente a los centros asistenciales ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos, vómitos o cualquier signo de alarma que pueda indicar una complicación de la enfermedad.

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