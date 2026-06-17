Crimen y Justicia

Estafaron a un jubilado en La Plata, sacaron un préstamo a su nombre y le robaron más de $1 millón

Un hombre de 81 años entregó datos personales a una banda de estafadores, que alegaban ser empleados del área de atención al cliente. Luego, realizaron trasferencias y préstamos desde su cuenta bancaria

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Un adulto mayor con suéter azul oscuro habla por un teléfono fijo con el auricular en la oreja, sentado en un escritorio con documentos, un libro y una computadora.
Un adulto mayor atiende una llamada telefónica que resultó una estafa por la cual le robaron más de un millón de pesos de sus cuentas personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo episodio de estafa virtual sacudió a la ciudad de La Plata. Un jubilado de 81 años denunció haber sido víctima de un engaño telefónico que le provocó la pérdida de más de un millón de pesos.

El hecho, que ocurrió en el tradicional barrio La Loma, expone la sofisticación creciente de los métodos utilizados por los delincuentes para acceder a datos bancarios y vaciar cuentas mediante aplicaciones digitales.

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La mañana de la estafa comenzó de manera rutinaria para la víctima, quien recibió una llamada que creyó provenía del servicio de atención al cliente de una reconocida aseguradora. Según su declaración ante las autoridades, durante la conversación le solicitaron datos personales y bancarios, bajo el pretexto de actualizar información de su cuenta. El hombre, confiado en la veracidad del contacto, proporcionó los datos requeridos sin advertir la maniobra fraudulenta.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, poco después de brindar la información, el jubilado notó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. Entre las operaciones detectadas figuraba una transferencia por más de un millón de pesos y otra por 100.000 pesos, además de transacciones realizadas a través de aplicaciones digitales que nunca había autorizado. “Recibí un correo electrónico que informaba la aprobación de un préstamo online que jamás solicité”, precisó el denunciante en sede policial.

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Una mujer mayor con cabello gris y suéter azul claro mira su teléfono móvil con expresión de angustia, con el texto "scam" visible en la pantalla.
Según los especialistas en cyberseguridad este tipo de maniobras afecta de manera particular a quienes no están familiarizados con las tecnologías digitales y los métodos de protección de datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denuncia presentada detalla que el contacto inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana. El interlocutor, con un tono profesional y conocimiento del sistema, logró ganarse la confianza del hombre.

La víctima explicó que, tras advertir la situación, procedió a bloquear y dar de baja distintos accesos a sus cuentas bancarias. No obstante, ya se habían concretado las principales operaciones fraudulentas. El monto total sustraído supera ampliamente el millón de pesos, una cifra que representa ahorros de toda una vida para muchos jubilados.

El caso fue reportado inmediatamente a las autoridades, quienes iniciaron una investigación para determinar la modalidad exacta del fraude. La causa quedó en manos de la Justicia, que ya tomó declaración a la víctima y solicitó los registros de movimientos bancarios para rastrear el destino de los fondos. Las pericias técnicas buscarán identificar desde qué dispositivos y ubicaciones se concretaron las operaciones, así como el recorrido de las transferencias.

Este tipo de delitos se volvió cada vez más recurrente. De hecho, a finales de mayo, la Policía porteña desarticuló una banda dedicada a realizar estafas virtuales. Así, detuvieron a 3 personas tras realizar 10 allanamientos en la Ciudad y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos fueron ordenados luego de un operativo inicial que, hace un mes, permitió desarticular la estructura principal de la organización y secuestrar más de 250 mil dólares, vehículos y dispositivos electrónicos.

La causa, que se originó a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, Chubut, ya tiene once imputados identificados y apunta a una banda integrada por dos familias que operaban mediante falsas promesas de inversión financiera.

Según la investigación, los acusados ofrecían supuestas oportunidades de ganancias en acciones de empresas y activos digitales, mientras simulaban movimientos bursátiles a través de una aplicación apócrifa diseñada para engañar a las víctimas.

El nuevo operativo fue coordinado por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad junto con efectivos de la Policía Bonaerense y de Chubut, bajo directivas del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson. También intervino el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza.

De los diez allanamientos realizados en esta etapa de la investigación, ocho se concretaron en los barrios porteños de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, mientras que los restantes tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo, en la provincia de Buenos Aires.

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