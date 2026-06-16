Los empleados bancarios recibirán otro aumento en mayo: a cuánto llegará el monto récord del salario inicial

Los trabajadores bancarios recibirán otro aumento atado a la inflación (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

La Asociación Bancaria firmó con las cámaras empresariales su nuevo aumento salarial para mayo en sintonía con la inflación: se trata de un 2,1%, lo que llevará el salario inicial del sector a $2.368.759,48.

La cifra se eleva aún más al sumar el monto de $68.473,44 por participación en las ganancias: de esa forma, el sueldo inicial llega a $2.437.232,92.

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Además, el gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.111.667,14, que se corregirá en futuras actualizaciones de los salarios.

Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria

En un comunicado, la Asociación Bancaria informó que esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los primeros 5 meses del año un 14,7% sobre los salarios de diciembre de 2025.

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De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron una importante mejora ya que se mantiene el acuerdo entre las partes de otorgar un aumento atado a la inflación.

En las últimas semanas, como anticipó Infobae, otros sindicatos importantes acordaron aumentos salariales en sintonía con la pauta salarial que fija el Gobierno.

El líder de la UOCRA, Gerardo Martínez

Por un lado, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez, acordó con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un incremento acumulativo del 7,7% para el período marzo-mayo. Además, sumó bonos no remunerativos que pasarán parcialmente a ser parte del salario.

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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que encabeza Armando Cavalieri, pactó un aumento escalonado del 5% para el trimestre abril-junio, contemplando un bono extraordinario de $120.000. El convenio firmado estipula una suba del 2% en abril, 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, por su parte, aprobó un nuevo esquema que mejoró los valores mínimos por hora y por mes para las diferentes categorías del personal doméstico, con vigencia de abril a julio de 2026. Los aumentos se aplicarán de manera progresiva: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, se incorporó al salario básico el 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo en abril y el 50% restante en julio.

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Armando Cavalieri, titular del Sindicato de Comercio

En el caso del Sindicato de Camioneros, se firmó un acuerdo semestral que fija un incremento acumulativo del 10,1% entre marzo y agosto, complementado con un premio de $60.000 mensuales por presentismo en las áreas de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas. Por otra parte, la contribución patronal a la obra social de los camioneros se elevó a $25.000 por trabajador. Para este miércoles está prevista un encuentro entre el gremio y las cámaras empresariales con el fin de definir una mejora en función de la revisión salarial de este mes.

Mientras, la paritaria aceitera volvió a cerrarse sin acuerdo este martes. La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo a pedido de la Cámara (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) terminó sin resultados positivos, luego de que los gremios rechazaron la propuesta de actualizar los salarios mes a mes según el índice de precios al consumidor del INDEC.

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Semanas atrás, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro en todas las plantas del país, medida suspendida luego de que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que vencerá este jueves.