Política

Los empleados bancarios recibirán otro aumento en mayo: a cuánto llegará el monto récord del salario inicial

La Asociación Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, rubricó un incremento del 2,1% para el mes pasado, como parte del acuerdo con las cámaras. Otras paritarias firmadas

Guardar
Google icon
Los trabajadores bancarios recibirán otro aumento atado a la inflación (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)
Los trabajadores bancarios recibirán otro aumento atado a la inflación (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

La Asociación Bancaria firmó con las cámaras empresariales su nuevo aumento salarial para mayo en sintonía con la inflación: se trata de un 2,1%, lo que llevará el salario inicial del sector a $2.368.759,48.

La cifra se eleva aún más al sumar el monto de $68.473,44 por participación en las ganancias: de esa forma, el sueldo inicial llega a $2.437.232,92.

PUBLICIDAD

Además, el gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.111.667,14, que se corregirá en futuras actualizaciones de los salarios.

CGT
Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria

En un comunicado, la Asociación Bancaria informó que esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los primeros 5 meses del año un 14,7% sobre los salarios de diciembre de 2025.

PUBLICIDAD

De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron una importante mejora ya que se mantiene el acuerdo entre las partes de otorgar un aumento atado a la inflación.

En las últimas semanas, como anticipó Infobae, otros sindicatos importantes acordaron aumentos salariales en sintonía con la pauta salarial que fija el Gobierno.

Captura - GERARDO MARTINEZ, Secretario General de la UOCRA – Infobae en Vivo
El líder de la UOCRA, Gerardo Martínez

Por un lado, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez, acordó con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un incremento acumulativo del 7,7% para el período marzo-mayo. Además, sumó bonos no remunerativos que pasarán parcialmente a ser parte del salario.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que encabeza Armando Cavalieri, pactó un aumento escalonado del 5% para el trimestre abril-junio, contemplando un bono extraordinario de $120.000. El convenio firmado estipula una suba del 2% en abril, 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, por su parte, aprobó un nuevo esquema que mejoró los valores mínimos por hora y por mes para las diferentes categorías del personal doméstico, con vigencia de abril a julio de 2026. Los aumentos se aplicarán de manera progresiva: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, se incorporó al salario básico el 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo en abril y el 50% restante en julio.

Armando Cavalieri, del Sindicato de Comercio
Armando Cavalieri, titular del Sindicato de Comercio

En el caso del Sindicato de Camioneros, se firmó un acuerdo semestral que fija un incremento acumulativo del 10,1% entre marzo y agosto, complementado con un premio de $60.000 mensuales por presentismo en las áreas de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas. Por otra parte, la contribución patronal a la obra social de los camioneros se elevó a $25.000 por trabajador. Para este miércoles está prevista un encuentro entre el gremio y las cámaras empresariales con el fin de definir una mejora en función de la revisión salarial de este mes.

Mientras, la paritaria aceitera volvió a cerrarse sin acuerdo este martes. La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo a pedido de la Cámara (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) terminó sin resultados positivos, luego de que los gremios rechazaron la propuesta de actualizar los salarios mes a mes según el índice de precios al consumidor del INDEC.

Semanas atrás, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro en todas las plantas del país, medida suspendida luego de que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que vencerá este jueves.

Temas Relacionados

ParitariasBancariosAsociación BancariaSalariosInflaciónSergio PalazzoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres testigos de la Aduana paraguaya complicaron a Edgardo Kueider en el juicio por contrabando

Este martes declararon los tres funcionarios que lo detuvieron cuando transitaba con más de USD 200 mil sin declarar. Uno dijo que el acusado sacó a relucir su condición de senador argentino

Tres testigos de la Aduana paraguaya complicaron a Edgardo Kueider en el juicio por contrabando

En medio de las dudas por Adorni, Santilli se reunió con gobernadores en busca del apoyo para eliminar las PASO

El ministro del Interior estuvo en Casa Rosada con los mandatarios de Chaco, San Juan y Tierra del Fuego. Todavía no hay fecha para que se trate la reforma electoral

En medio de las dudas por Adorni, Santilli se reunió con gobernadores en busca del apoyo para eliminar las PASO

Un decreto de Milei abre la posibilidad de acelerar los pliegos para completar la Corte Suprema

La reforma publicada en el Boletín Oficial elimina instancias previas para apurar vacantes, entre ellas las del máximo tribunal. Sin embargo, en Casa Rosada aún no hay una decisión tomada. Los nuevos cargos que se ponen en juego por estos meses

Un decreto de Milei abre la posibilidad de acelerar los pliegos para completar la Corte Suprema

“¡Fuera bloqueadores!”: los gritos contra la delegación argentina que fue expulsada de Bolivia

La escena fue registrada en el avión que llevó al grupo de diputados y dirigentes argentinos que había viajado como veedores ante denuncias por violaciones a los derechos humanos. Los pasajeros bolivianos los increparon

“¡Fuera bloqueadores!”: los gritos contra la delegación argentina que fue expulsada de Bolivia

A la espera de señales del Senado, la oposición sigue negociando en Diputados para interpelar a Adorni

La sesión prevista para este jueves en la Cámara alta podría suspenderse. De ser así, la arremetida contra el jefe de Gabinete volverá a tomar fuerza en el recinto que preside Martín Menem

A la espera de señales del Senado, la oposición sigue negociando en Diputados para interpelar a Adorni

DEPORTES

Detalles exclusivos de la reunión cumbre que pone paz al automovilismo argentino

Detalles exclusivos de la reunión cumbre que pone paz al automovilismo argentino

Shaquille O’Neal confesó que tiene apnea del sueño: “Decidí compartir mi experiencia porque es una afección seria”

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argelia, el rival de Argentina en el Mundial 2026: sus antecedentes y quiénes son sus figuras

Agustín Calleri fue reelecto para un nuevo mandato en la Asociación Argentina de Tenis (AAT): será presidente hasta 2030

TELESHOW

De Valeria Mazza hasta Franco Masini y La Joaqui: famosos argentinos posaron para Vogue en la previa del debut mundialista

De Valeria Mazza hasta Franco Masini y La Joaqui: famosos argentinos posaron para Vogue en la previa del debut mundialista

La foto que Pablito Lescano y Cecilia Calafell subieron y borraron: ¿reconciliación a un mes de la separación?

El duelo por el Indio Solari hizo que Gaspar Benegas y Baltasar Comotto cancelaran su gira por Estados Unidos en pleno Mundial

Ángel de Brito tuvo un ida y vuelta con Lionel Messi durante sus vacaciones en Miami: “Algunos mensajitos”

La sorpresiva aparición de Iván de Pineda en medio de la fiesta por el Mundial 2026 en Dallas: “Empieza a tomar forma”

INFOBAE AMÉRICA

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

Corte Plena de Costa Rica rechaza solicitud de nuevo concurso y devuelve nómina de magistrados suplentes a la Asamblea Legislativa

El Salvador impulsa una estrategia para fortalecer el financiamiento climático

Ecuador decretó un nuevo estado de excepción: Noboa despliega militares en diez provincias

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran control total de Rigores tras masacre que dejó 20 muertos