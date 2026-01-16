Fernando Iglesias asumirá la representación del país ante la Unión Europea

Fernando Iglesias estará al frente de las dos embajadas (Gustavo Gavotti)

La designación de Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la Unión Europea quedó firme esta madrugada luego de que el Gobierno publicara en Boletín Oficial su nombramiento. De esta manera, queda bajo el mando del ex diputado nacional la representación del país ante dos territorios de mucho interés para el Gobierno.

La decisión se conoció luego de que Iglesias, muy cercano al presidente Javier Milei, fuera designado “en comisión” el jueves de la semana pasada como embajador frente al Reino de Bélgica. En este sentido, bajo el decreto 18/2026 emitido esta madrugada, se estableció que desempeñará su nuevo rol en la Unión Europea “sin perjuicio de sus actuales funciones”.

Este proceso se fundamentó en la necesidad de “garantizar la continuidad en la representación diplomática, la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales, y representa un ahorro genuino del gasto público”, así lo detalló el documento. Además, “la Unión Europea concedió el plácet de estilo”, un requisito fundamental para poder avanzar.

El decreto aclaró que el gasto que demande el cumplimiento de la designación se imputará a partidas específicas del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El 8 de enero, el Gobierno publicó el decreto 6/2026, en el que formalizaba a Iglesias como embajador argentino ante el Reino de Bélgica, tras la aprobación del plácet de estilo por parte de ese país. El nombramiento se concretó “en comisión”, dado el receso del Senado de la Nación, conforme a la facultad presidencial prevista en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que autoriza al Presidente a llenar vacantes durante el receso legislativo mediante nombramientos en comisión que expiran al finalizar el próximo período parlamentario.

“El señor Fernando Adolfo Iglesias reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias para desempeñar esta función con la responsabilidad y el compromiso que la misma exige”, afirmaba el texto publicado en Boletín Oficial.

La sede diplomática argentina en Bruselas permanecía vacante desde junio del año pasado. El Gobierno fundamentó la elección de un embajador en la necesidad de asegurar la continuidad de la representación diplomática en un país considerado estratégico para los intereses bilaterales y multilaterales de Argentina. Por dicha razón, el Presidente empujó la candidatura en noviembre de 2025, con el objetivo de fortalecer las negociaciones birregionales.

Además, Iglesias contaba con experiencia en relaciones internacionales y un desempeño previo como titular de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados. Acompañó a Milei en giras oficiales en el exterior y mantuvo encuentros en Buenos Aires con el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman, cumpliendo funciones de representante no oficializado ante el bloque europeo.

Javier Milei junto a Luis Lacalle Pou, Ursula von der Leyen, Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña (EFE/ Sofía Torres)

Dicha gestión se produjo en medio de la expectativa por la firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la cual finalmente se llevará a cabo este sábado en Asunción, Paraguay.

El jefe de Estado confirmó su participación en la ceremonia, de acuerdo con lo indicado por voceros oficiales a Infobae, en un contexto donde la rúbrica del tratado representa un evento histórico para ambos bloques. Milei se sumará a la delegación argentina que integran el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el embajador de Argentina en Paraguay, Guillermo Nielsen.

El evento tendrá lugar en el Gran Teatro José Asunción de Flores, ubicado en el Banco Central del Paraguay, al mediodía del sábado. La ceremonia también contará con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Por parte del Mercosur, está prevista la asistencia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien asume la presidencia pro tempore del bloque regional, y del presidente uruguayo Yamandú Orsi. El único de los cuatro jefes de Estado del Mercosur que aún no confirmó su asistencia es Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, en medio de un contexto de tensión diplomática con la administración argentina.