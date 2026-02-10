El Gobierno unificó las embajadas ante Bélgica y la Unión Europea tras la designación de Fernando Iglesias

Javier Milei junto a Fernando Iglesias

Mediante el Decreto 94/2026, el Gobierno ordenó la unificación de sus embajadas en Bruselas, decisión que implica el cierre de la sede ante la Unión Europea y la concentración de todas las tareas diplomáticas bajo una única representación, la Embajada ante el Reino de Bélgica.

El decreto publicado durante la madrugada de este martes señala que la decisión no altera las funciones ni las responsabilidades de la diplomacia argentina frente a ambos destinos. Lo que cambia es el esquema de funcionamiento. “La Embajada ante el Reino de Bélgica asumirá las funciones de la Embajada ante la Unión Europea y el titular de dicha Embajada será también Embajador ante la Unión Europea”, dispuso el texto firmado por Javier Milei.

Durante años, Argentina mantuvo dos embajadas distintas en la ciudad de Bruselas. Una, dedicada a la relación bilateral con Bélgica; otra, enfocada en el vínculo con la Unión Europea, bloque clave para las exportaciones, la política internacional y la negociación comercial del Mercosur. La nueva disposición cierra la sede ante la Unión Europea, pero aclara que “la unificación no implica la modificación de las respectivas funciones y atribuciones para las cuales fueron creadas”. Es decir, formalmente la delegación argentina seguirá ejerciendo ambas representaciones, solo que ahora desde una única oficina y bajo un solo titular diplomático: Fernando Iglesias.

Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la decisión responde a la necesidad de “racionalizar el gasto público sin que ello altere el normal desenvolvimiento de las actividades” que tiene a cargo la Cancillería. La reducción de estructuras diplomáticas en el exterior viene siendo analizada desde los primeros meses de la administración actual, que promueve ajustes para reducir el déficit fiscal.

En la elaboración del decreto participaron varias dependencias de la Cancillería, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales y la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior. También intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que evaluó la medida desde el punto de vista legal y ratificó la competencia presidencial para ordenar estos cambios de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Nacional.

El texto oficial dispone la transferencia de todas las responsabilidades, personal y estructuras administrativas al edificio que hasta ahora funcionaba exclusivamente como sede ante Bélgica. Además, establece que los gastos necesarios para llevar a cabo el proceso de unificación “serán atendidos con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 35”, es decir, el presupuesto asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La disposición ocurre en el marco de un proceso de recorte estatal. Según los considerandos del decreto, la eliminación de una sede diplomática busca evitar duplicidades innecesarias en funciones, personal y recursos, pero cuidando que Argentina mantenga su nivel de participación y representación ante la Unión Europea.

Esta medida llega luego de que designaran a Fernando Iglesias como nuevo embajador en Bélgica tras haber sido postulado por Milei. Además, una semana más tarde, fue elegido para asumir la representación del país ante la Unión Europea.

La sede diplomática argentina en Bruselas permanecía vacante desde junio del año pasado. El Gobierno fundamentó la elección del embajador en la necesidad de asegurar la continuidad de la representación diplomática en un país considerado estratégico para los intereses bilaterales y multilaterales de Argentina. Por dicha razón, el Presidente empujó la candidatura en noviembre de 2025, con el objetivo de fortalecer las negociaciones birregionales.

Además, Iglesias contaba con experiencia en relaciones internacionales y un desempeño previo como titular de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados. Acompañó a Milei en giras oficiales en el exterior y mantuvo encuentros en Buenos Aires con el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman, cumpliendo funciones de representante no oficializado ante el bloque europeo.

Milei junto al embajador de Bélgica, Hubert Cooreman (Foto X: @BelgicaenBAires)

Dicha gestión se produjo en medio de la expectativa por la firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la cual finalmente se llevó a cabo en Asunción, Paraguay.