Política

Tres testigos de la Aduana paraguaya complicaron a Edgardo Kueider en el juicio por contrabando

Este martes declararon los tres funcionarios que lo detuvieron cuando transitaba con más de USD 200 mil sin declarar. Uno dijo que el acusado sacó a relucir su condición de senador argentino

Guardar
Google icon
El video del momento en que le encuentran al ex senador Kueider la mochila con los dólares de contrabando

Este martes declararon los tres agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay que detuvieron al ex senador nacional Edgardo Kueider cuando circulaba con más de 200 mil dólares. Lo hicieron ante el Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García (presidenta), Matías Garcete y Adriana Planás.

El primero en hablar ante la Justicia fue Cristian Díaz Benítez. El funcionario era el encargado del grupo de control nocturno. Su turno comenzaba a las 19 y se extendía hasta las 7 del otro día. Según relató, el vehículo en el que se trasladaba Kueider (una Chevrolet Trailblazer) es considerado de alta gama. Y eso llevó a que fuera detenido por perfil aleatorio.

PUBLICIDAD

Benítez indicó que le preguntaron al conductor (el ex senador) si tenía algo que declarar. Respondió que no. Sin embargo, observaron una mochila negra detrás del asiento. Le pidieron que la abriera. Allí encontraron los dólares, afirmó.

A Kueider lo detuvieron en la cabecera del puente de la Amistad que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu (Brasil). Llevaba 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

PUBLICIDAD

Kueider, según relató Benítez, se identificó como senador argentino tras el hallazgo. Esto llevó al funcionario paraguayo a dar parte a sus superiores. Luego, en presencia de representantes de Delitos Económicos y de la Marina paraguaya se realizó el procedimiento en el que se labró acta de todo lo actuado.

Comenzó el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay
Comenzó el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay

Luego fue el turno de Diego Tottil. Narró que su intervención puntual fue detectar la mochila donde estaba escondido el dinero. Ocurrió mientras realizaba la verificación del vehículo en el que se trasladaba el ex legislador por Entre Ríos junto a su pareja y ex secretaria, Iara Guinsel. La mujer también está procesada por el mismo delito.

Esteban Castiñeira, en tanto, consignó que su rol fue resguardar a las personas y al vehículo en las instalaciones de la Aduana. También ratificó que fue Tottil quien registró el auto.

La próxima audiencia del juicio se programó para la semana entrante. La fecha estimada es el jueves 25 de junio.

El fiscal del caso es Ysrael Villalba. Los defensores de Kueider y Guinsel son Marcelo Bogado y Carlos Arévalo.

El proceso

iara guinsel costa edgardo kueider partida
Iara Guinsel, pareja y ex secretaria de Kueider, también está siendo juzgada

El juicio por contrabando en grado de tentativa contra el ex senador argentino comenzó el pasado martes 9 de junio. Antes, hubo tres postergaciones. La fecha original era el 24 de noviembre del 2025. Luego, pasó al 20 de abril de este año y más tarde al 1° de junio.

El cargo que enfrenta tiene una pena en expectativa de dos años y medio. Si hay condena y supera los 24 meses, será de cumplimiento efectivo. Esto significa que deberá ir a la cárcel. Pero para el cómputo de una eventual sanción también se considerarán el año y medio que ha cumplido con prisión domiciliaria.

El juicio por contrabando es clave para comenzar a desarmar la tela de araña de las causas contra Kueider en la Argentina. En nuestro país tiene dos procesos abiertos por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno está en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos. El otro, en los Tribunales Federales de San Isidro. La Corte Suprema debe definir cuál se queda con la investigación. Pero el expediente está paralizado desde noviembre.

La titular del Juzgado Federal, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra su banda. La remisión de Paraguay a la Argentina es otro juicio que se tramita en el país vecino. La Fiscalía guaraní ya dio el visto bueno para que sea extraditado. Pero requirió que antes se complete el proceso por contrabando.

Temas Relacionados

Edgardo KueiderIara GuinselContrabandoParaguayÚltimas noticiasEnriquecimiento ilícito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los empleados bancarios recibirán otro aumento en mayo: a cuánto llegará el monto récord del salario inicial

La Asociación Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, rubricó un incremento del 2,1% para el mes pasado, como parte del acuerdo con las cámaras. Otras paritarias firmadas

Los empleados bancarios recibirán otro aumento en mayo: a cuánto llegará el monto récord del salario inicial

En medio de las dudas por Adorni, Santilli se reunió con gobernadores en busca del apoyo para eliminar las PASO

El ministro del Interior estuvo en Casa Rosada con los mandatarios de Chaco, San Juan y Tierra del Fuego. Todavía no hay fecha para que se trate la reforma electoral

En medio de las dudas por Adorni, Santilli se reunió con gobernadores en busca del apoyo para eliminar las PASO

Un decreto de Milei abre la posibilidad de acelerar los pliegos para completar la Corte Suprema

La reforma publicada en el Boletín Oficial elimina instancias previas para apurar vacantes, entre ellas las del máximo tribunal. Sin embargo, en Casa Rosada aún no hay una decisión tomada. Los nuevos cargos que se ponen en juego por estos meses

Un decreto de Milei abre la posibilidad de acelerar los pliegos para completar la Corte Suprema

“¡Fuera bloqueadores!”: los gritos contra la delegación argentina que fue expulsada de Bolivia

La escena fue registrada en el avión que llevó al grupo de diputados y dirigentes argentinos que había viajado como veedores ante denuncias por violaciones a los derechos humanos. Los pasajeros bolivianos los increparon

“¡Fuera bloqueadores!”: los gritos contra la delegación argentina que fue expulsada de Bolivia

A la espera de señales del Senado, la oposición sigue negociando en Diputados para interpelar a Adorni

La sesión prevista para este jueves en la Cámara alta podría suspenderse. De ser así, la arremetida contra el jefe de Gabinete volverá a tomar fuerza en el recinto que preside Martín Menem

A la espera de señales del Senado, la oposición sigue negociando en Diputados para interpelar a Adorni

DEPORTES

El conmovedor mensaje de Di María a sus ex compañeros de la selección argentina antes del debut en el Mundial 2026

El conmovedor mensaje de Di María a sus ex compañeros de la selección argentina antes del debut en el Mundial 2026

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Detalles exclusivos de la reunión cumbre que pone paz al automovilismo argentino

Shaquille O’Neal confesó que tiene apnea del sueño: “Decidí compartir mi experiencia porque es una afección seria”

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

El encuentro de Luck Ra con La T y La M en la previa del debut de la Selección: bromas, champagne y un deseo cordobés

El encuentro de Luck Ra con La T y La M en la previa del debut de la Selección: bromas, champagne y un deseo cordobés

De Valeria Mazza hasta Franco Masini y La Joaqui: famosos argentinos posaron para Vogue en la previa del debut mundialista

La foto que Pablito Lescano y Cecilia Calafell subieron y borraron: ¿reconciliación a un mes de la separación?

El duelo por el Indio Solari hizo que Gaspar Benegas y Baltasar Comotto cancelaran su gira por Estados Unidos en pleno Mundial

Ángel de Brito tuvo un ida y vuelta con Lionel Messi durante sus vacaciones en Miami: “Algunos mensajitos”

INFOBAE AMÉRICA

Turismo aéreo en República Dominicana crece más de 10% en mayo

Turismo aéreo en República Dominicana crece más de 10% en mayo

Bajo la sombra del temporal: El misterio de una turista estadounidense desaparecida en Costa Rica

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

Corte Plena de Costa Rica rechaza solicitud de nuevo concurso y devuelve nómina de magistrados suplentes a la Asamblea Legislativa

El Salvador impulsa una estrategia para fortalecer el financiamiento climático