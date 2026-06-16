Álvaro González: “Si Milei quisiera, resolvería el caso Adorni en un minuto”

Álvaro González afirmó que Javier Milei podría resolver el caso Adorni en un minuto si le pidiera la renuncia al jefe de Gabinete

El diputado nacional Álvaro González advirtió durante una entrevista en Infobae al Regreso que el PRO solicitará la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, a raíz de la crisis política actual, y señaló que la resolución corresponde al gobierno nacional.

En la charla, González repasó la trayectoria de su partido y cuestionó el manejo de la crisis por parte del Ejecutivo. “Me parece que en términos de lo que está ocurriendo políticamente, a los argentinos no nos conviene que estas cosas pasen”, sostuvo el legislador del PRO al ser consultado sobre el rumbo del espacio y la tensión que atraviesa el oficialismo.

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González y el PRO: la experiencia y el dilema ante la crisis

González remarcó su pertenencia histórica al PRO desde sus orígenes: “Compromiso para el cambio, 2003. Macri y Larreta, candidatos. En aquel momento se ganó en la primera vuelta, se perdió en la segunda. Después vino todo el proceso de Cromañón. Después, 2007, 2011, Macri, jefe de gobierno, y ahí fue donde me tocó ser presidente de la Comisión de Presupuesto”.

González rechazó la moción de censura como primera opción y sostuvo que antes Adorni debe dar explicaciones ante el Parlamento (Infobae en Vivo)

Insistió en que el PRO no es un partido circunstancial, sino que “conocés esto desde el arranque”, lo que le permite analizar la coyuntura con perspectiva. Frente a la situación actual, fue terminante: “El problema lo tiene el Gobierno, y el Gobierno, si quisiera resolver este problema, lo puede hacer. De dos formas: o lo resuelve el que lo causó, Adorni, renuncia, o lo resuelve el presidente, le pide la renuncia”.

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Al referirse a las alternativas parlamentarias, González expresó: “En términos personales, yo estoy en contra de la moción de censura. Me parece que primero el Congreso debe escucharlo a Adorni. Lo que tendría que ocurrir es que haya una interpelación y que venga Adorni al mismo lugar donde estuvo sentado no hace mucho tiempo y les dijo, nos dijo a todos: ‘Quédense tranquilos, que en el momento de presentar los papeles yo voy a aclarar todas las situaciones que tengo que aclarar’. Más vale que no siga aclarando así, porque todos los días oscurece más”.

El Congreso, los mecanismos institucionales y la presión sobre el oficialismo

El diputado anticipó que el PRO impulsará la convocatoria formal: “Hay una sesión citada para el día 23. En esa sesión hay un sinnúmero de proyectos de distintos diputados, algunos que hablan de moción de censura, otros que hablan de interpelación y demás. En lo que a mí respecta, si hubiera quórum el día 23, lo que va a haber es la posibilidad de habilitar las comisiones, en este caso la Comisión de Derecho, Constitución, de Asuntos Constitucionales”.

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El PRO promoverá la interpelación de Manuel Adorni para que aclare en el Congreso su situación patrimonial (EFE/Matías Campaya)

González marcó diferencias entre los caminos posibles: “Abrir la Comisión de Juicio Político es un tema bastante complejo. Me tocó participar un año durante todo el proceso del juicio político a la Corte. Me parece que es un tema que da para estar discutiendo un año en una situación que, a mi gusto, la tiene que resolver el Gobierno rápidamente, porque en la mejor semana económica para el Gobierno tuvo la peor semana política. Es una cosa que no se puede creer”.

Consultado sobre la responsabilidad del Congreso frente a un eventual daño institucional, González reiteró: “Yo prefiero que venga, lo explique, y si las explicaciones que diera no son lo suficientemente válidas, podría ser otra alternativa la moción de censura”.

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Sin embargo, advirtió sobre la eficacia real de ese mecanismo: “¿Quién te garantiza que Milei te va a hacer caso? Votamos una ley para el financiamiento universitario. Recién ahora la pusieron en marcha. ¿Cuántas leyes sacó el Parlamento y Milei las votó o no las implementa?”.

El legislador sostuvo que el caso Adorni nació en el poder y que La Libertad Avanza debe asumir la responsabilidad de resolverlo (EFE/Matías Campaya)

El caso Adorni, la interna del PRO y el rol del diálogo político

González consideró que la permanencia de Adorni como jefe de gabinete “traba que fluya la política”, pero insistió en que la solución está en manos del Poder Ejecutivo: “Yo tengo la solución para el problema. Que se siente La Libertad Avanza y que vote la interpelación. ¿Lo va a hacer? No, no lo va a hacer. Entonces, la pregunta es: ¿qué hace La Libertad Avanza para resolver el problema que tiene? Que no se lo creó la oposición, no se lo creó el kirchnerismo, no tiene a quién echarle la culpa Milei. Este es un problema que surgió de las entrañas del poder. Resuelva el problema el poder”.

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Al analizar la dinámica interna del PRO y la posibilidad de que la crisis actual sirva para un reencuentro entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, González fue cauto: “Siempre hay oportunidades. Creo que la política en general hoy está en una situación en donde merecen los argentinos que la política empiece a dialogar en forma distinta de lo que lo ha venido haciendo por lo menos en los dos últimos años y medio”.

Finalmente, el legislador reflexionó sobre la función del Parlamento y la necesidad de superar la confrontación: “Hemos convertido al Congreso en una riña de gallos. Uno tiene sus convicciones, pero lo que realmente queda y cuando vos podés lograr cosas que transformen, es cuando vos podés conversar, cuando podés dialogar. Si no, imponés. Y la imposición por ahí te la da el número un ratito. Cuando pueden, te imponen otra cosa”.

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