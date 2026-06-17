Crimen y Justicia

Desde álbumes del Mundial 2026 hasta electrodomésticos: secuestraron productos de contrabando valuados en $98 millones

La investigación comenzó cuando dos hombres fueron detenidos en la Ciudad de Buenos Aires con una carga de más de 2 mil álbumes del mundial. Ahora, la Policía Federal realizó allanamientos en el territorio porteño y el Conurbano bonaerense, que permitieron desarticular la organización criminal

Guardar
Google icon
Vista aérea de varios álbumes coleccionables del Mundial y una placa azul de la PFA con 'DEPARTAMENTO DELITOS FISCALES' sobre una superficie gris.
El valor de los álbumes incautados es de 100 millones de pesos

La Policía Federal Argentina secuestró más de 2.000 álbumes oficiales del Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un operativo orientado a desarticular el ingreso ilegal de mercadería valuada en sumas millonarias. La acción, denominada “El álbum más buscado”, fue supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional y estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

La investigación comenzó a fines de mayo, cuando agentes del Departamento Delitos Fiscales realizaban controles sobre la Avenida Suárez al 2700, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante una recorrida preventiva, advirtieron la circulación de dos vehículos que transportaban bultos de gran volumen. Al ser interceptados, los ocupantes no pudieron acreditar la documentación de la carga, que consistía en 2.200 álbumes de figuritas de la Copa Mundial FIFA 2026 con la inscripción “PANINI” y de origen brasileño. Según fuentes policiales, los productos no contaban con documentación aduanera que respaldara su ingreso al país.

PUBLICIDAD

Albumes mundial PFA
La Policía Federal Argentina secuestró 2.200 álbumes de figuritas

La aparición de figuritas, pero no de álbumes, provocó una demanda inusual en todo el país y derivó en faltantes de stock en kioscos y comercios. Esto, según los investigadores, incentivó la creación de canales informales de abastecimiento y comercialización, donde se detectó el ingreso irregular de álbumes sin aval legal.

Tras el hallazgo, el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N°8, a cargo de Gustavo Darío Meirovich, ordenó el traslado de la mercadería y de los dos implicados. En la sede policial, verificadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contabilizaron 2.200 álbumes, valuados en 100 millones de pesos. La Justicia dispuso la detención de ambos hombres y el secuestro de la carga.

PUBLICIDAD

A partir del procedimiento, se realizó un allanamiento en un depósito de Lanús y una presentación en un comercio de encomiendas en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la Policía Federal constató el almacenamiento de mercadería de diversos rubros.

Durante el operativo, un hombre fue notificado de la causa y se incautaron 1.500 prendas de vestir, 170 cajas de TV Box, 80 vasos térmicos, 30 aires acondicionados, 40 proyectores, 90 auriculares, siete notebooks, 110 cargadores, 10 reproductores de DVD, 60 controles de videojuego, 20 aspiradoras y 20 pistolas de hidrogel, entre otros elementos. El valor de lo secuestrado asciende a 98 millones de pesos.

Albumes mundial PFA
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por infracción al Código Aduanero

Todos los detenidos y la mercadería secuestrada quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero. El operativo apunta a combatir el contrabando y la comercialización ilegal de estos productos en el mercado argentino.

A mediados de mayo, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron en Mendoza a un ciudadano peruano que intentó evadir un control policial y terminó volcando con su auto. En el vehículo hallaron una carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuada en más de 17 millones de pesos.

Tras el accidente y el hallazgo, la Justicia dispuso el secuestro del vehículo y de la mercadería, que quedaron a disposición de la Aduana. El conductor fue trasladado a la Comisaría N° 23 de Mendoza, donde permanece detenido por contrabando.

La Fiscalía Federal de Mendoza intervino en el procedimiento, solicitando la verificación del domicilio del conductor, la consulta de antecedentes y una alerta migratoria

Temas Relacionados

Mundial 2026Álbum mundialPolicía Federal ArgentinaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan Peña: en la segunda jornada del debate se espera el testimonio de los padres del niño

A más de dos años de la desaparición del menor en Corrientes, José Peña y María Luisa Noguera declararán este miércoles ante el Tribunal Oral Federal. También podría testificar Mariano Peña, uno de los hermanos del niño

Juicio por Loan Peña: en la segunda jornada del debate se espera el testimonio de los padres del niño

Estafaron a un jubilado en La Plata, sacaron un préstamo a su nombre y le robaron más de $1 millón

Un hombre de 81 años entregó datos personales a una banda de estafadores, que alegaban ser empleados del área de atención al cliente. Luego, realizaron trasferencias y préstamos desde su cuenta bancaria

Estafaron a un jubilado en La Plata, sacaron un préstamo a su nombre y le robaron más de $1 millón

Quién es Esteban Rossi Colombo, el acusado que no asistió al juicio por Loan y apareció por zoom tras ser declarado en rebeldía

El psicólogo tucumano integra el denominado grupo del hotel. Está imputado por privación ilegítima de la libertad, estafa, encubrimiento, falso testimonio y violación de secretos profesionales. Qué dijo para justificar su ausencia en el debate

Quién es Esteban Rossi Colombo, el acusado que no asistió al juicio por Loan y apareció por zoom tras ser declarado en rebeldía

La custodia de Laudelina, el anillo del ex comisario y un acusado por Zoom: el detrás de escena del primer día del juicio por Loan

La primera jornada del debate por la desaparición de Loan Danilo Peña estuvo atravesada por sucesivos cuartos intermedios, discusiones procesales y situaciones inesperadas. Los detalles

La custodia de Laudelina, el anillo del ex comisario y un acusado por Zoom: el detrás de escena del primer día del juicio por Loan

Femicidio de Agostina Vega: Barrelier fue imputado por homicidio triplemente calificado y negó las acusaciones en su contra

El presunto autor del crimen se abstuvo de declarar ante el fiscal y continúa detenido en el penal de Bouwer. El miércoles se espera que declaren Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos acusados de encubrimiento agravado

Femicidio de Agostina Vega: Barrelier fue imputado por homicidio triplemente calificado y negó las acusaciones en su contra

DEPORTES

Messi explicó sobre por qué lloró en el primer gol y reveló quién es el histórico deportista que lo inspira

Messi explicó sobre por qué lloró en el primer gol y reveló quién es el histórico deportista que lo inspira

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Las perlitas del debut de Argentina en el Mundial: del gesto de Messi con Agüero a la reacción de Scaloni en los goles

Con un show de Messi, Argentina jugó como campeón y venció 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial

Qué necesita Argentina para clasificarse a los 16avos de final del Mundial 2026 tras la goleada ante Argelia

TELESHOW

Muriel López Benítez, la pareja de Lisandro Martínez, contó su cábala para los partidos de Argentina: “Siempre nerviosa”

Muriel López Benítez, la pareja de Lisandro Martínez, contó su cábala para los partidos de Argentina: “Siempre nerviosa”

Así vivieron los famosos el triunfo de Argentina frente a Argelia en el Mundial

El insólito blooper de Marley al revelar el romance de Ian Lucas en vivo: “Era secreto”

Nazarena Vélez explicó por qué evitó cruzarse con Flor de la V: “Le cree a todas las mujeres menos a mi hija”

Ángela Torres palpitó su debut como jurado en Popstars: “No lo puedo creer”

INFOBAE AMÉRICA

La nueva piel del puente más antiguo de París y el giro del arte urbano, de la subversión al espectáculo

La nueva piel del puente más antiguo de París y el giro del arte urbano, de la subversión al espectáculo

Desde adentro, alguien cuenta la etapa más tensa de la historia entre Canadá y Estados Unidos

Autoridades de desarrollo social atienden más de 1,600 casos de adultos mayores maltratados en Panamá

El Congreso de Guatemala pidió al gobierno declarar lesiva la adjudicación de la frecuencia 5G en el país

Honduras: salud investiga posible primera muerte por dengue mientras casos sospechosos rozan los 4 mil