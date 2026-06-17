Desde álbumes del Mundial 2026 hasta electrodomésticos: secuestraron productos de contrabando valuados en $98 millones

El valor de los álbumes incautados es de 100 millones de pesos

La Policía Federal Argentina secuestró más de 2.000 álbumes oficiales del Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un operativo orientado a desarticular el ingreso ilegal de mercadería valuada en sumas millonarias. La acción, denominada “El álbum más buscado”, fue supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional y estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

La investigación comenzó a fines de mayo, cuando agentes del Departamento Delitos Fiscales realizaban controles sobre la Avenida Suárez al 2700, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante una recorrida preventiva, advirtieron la circulación de dos vehículos que transportaban bultos de gran volumen. Al ser interceptados, los ocupantes no pudieron acreditar la documentación de la carga, que consistía en 2.200 álbumes de figuritas de la Copa Mundial FIFA 2026 con la inscripción “PANINI” y de origen brasileño. Según fuentes policiales, los productos no contaban con documentación aduanera que respaldara su ingreso al país.

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La Policía Federal Argentina secuestró 2.200 álbumes de figuritas

La aparición de figuritas, pero no de álbumes, provocó una demanda inusual en todo el país y derivó en faltantes de stock en kioscos y comercios. Esto, según los investigadores, incentivó la creación de canales informales de abastecimiento y comercialización, donde se detectó el ingreso irregular de álbumes sin aval legal.

Tras el hallazgo, el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N°8, a cargo de Gustavo Darío Meirovich, ordenó el traslado de la mercadería y de los dos implicados. En la sede policial, verificadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contabilizaron 2.200 álbumes, valuados en 100 millones de pesos. La Justicia dispuso la detención de ambos hombres y el secuestro de la carga.

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A partir del procedimiento, se realizó un allanamiento en un depósito de Lanús y una presentación en un comercio de encomiendas en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la Policía Federal constató el almacenamiento de mercadería de diversos rubros.

Durante el operativo, un hombre fue notificado de la causa y se incautaron 1.500 prendas de vestir, 170 cajas de TV Box, 80 vasos térmicos, 30 aires acondicionados, 40 proyectores, 90 auriculares, siete notebooks, 110 cargadores, 10 reproductores de DVD, 60 controles de videojuego, 20 aspiradoras y 20 pistolas de hidrogel, entre otros elementos. El valor de lo secuestrado asciende a 98 millones de pesos.

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Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por infracción al Código Aduanero

Todos los detenidos y la mercadería secuestrada quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero. El operativo apunta a combatir el contrabando y la comercialización ilegal de estos productos en el mercado argentino.

A mediados de mayo, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron en Mendoza a un ciudadano peruano que intentó evadir un control policial y terminó volcando con su auto. En el vehículo hallaron una carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuada en más de 17 millones de pesos.

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Tras el accidente y el hallazgo, la Justicia dispuso el secuestro del vehículo y de la mercadería, que quedaron a disposición de la Aduana. El conductor fue trasladado a la Comisaría N° 23 de Mendoza, donde permanece detenido por contrabando.

La Fiscalía Federal de Mendoza intervino en el procedimiento, solicitando la verificación del domicilio del conductor, la consulta de antecedentes y una alerta migratoria