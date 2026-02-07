Política

Un exministro kirchnerista elogió el acuerdo comercial con EEUU: “Para el sector de la carne es una muy buena noticia”

Se trata de Julián Domínguez, quien estuvo al frente de la cartera de Agricultura nacional en dos períodos del gobierno de Cristina Kirchner. No obstante, advirtió que “otros sectores van a crujir”

Julián Domínguez, exministro de Agricultura nacional, destacó este sábado el acuerdo comercial entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos, aunque lo hizo particularmente para el sector de la carne. Aseguró que es “muy bueno” y “muy beneficioso” pero también advirtió que hará “crujir” otras áreas productivas.

“Para el sector agropecuario, tanto el acuerdo Mercosur-Unión Europea como con los Estados Unidos, trae beneficios”, aseguró Domínguez antes de puntualizar que “para el tema carnes, abre un escenario que no teníamos” y “desde el punto de vista del sector es inobjetable”.

El dirigente peronista bonaerense reconoció que no leyó el acuerdo comercial con el país del norte del continente “punto por punto” pero por lo que leyó en la prensa “la apertura de hasta 100 mil toneladas de carne es una muy buena noticia”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes el decreto que quintuplica el cupo de importaciones de carne vacuna argentina.

La cuota se ampliará en unas 80.000 toneladas desde las 20.000 actuales. En principio, la medida será temporal y solo regirá para 2026, con el objetivo de reducir los precios internos del país norteamericano.

Domínguez explicó que Argentina “peleó siempre por ese mercado”, que fue parte de la política exterior durante su mandato y que “Argentina buscaba ese mercado porque sabe que es un mercado donde se paga muy bien la carne, pero además donde pueden entrar otras variedades”.

"Si hay algo que teníamos en claro, es que el camino de la solución para la Argentina era la búsqueda del nuevo mercado, el mercado americano. Se hizo todo el esfuerzo desde la secretaría de Mercados para abrir Estados Unidos, para ampliar el cupo y en la Unión Europea para ser parte de un cupo mayor. Bueno, ahora, tanto el acuerdo con la Unión Europea como el acuerdo con Estados Unidos tiene beneficios. Lo importante es que nuestra dirigencia esté pensando cómo se resuelven los problemas o los sectores que quedan rezagados”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que aunque “está fuera de toda discusión la conveniencia para el sector ganadero” habrá “sectores que van a crujir y que va a haber que hacer un enorme esfuerzo para alcanzar niveles o estándares de competitividad”.

“La preocupación o la observación de muchos que conocen el tema es un Estado que no ha acompañado el cambio de preferencia de competitividad en otros sectores”, explicó.

Domínguez auguró que “el acuerdo con Estados Unidos va a poner en crisis al Mercosur” porque “tiene todas las características de libre comercio”.

“Empieza una nueva Argentina, va a haber que resolver todos los otros problemas que quedan pendientes, en biotecnología, medicina, autopartismo, el sector industrial”, enumeró y reflexionó sobre que el Gobierno de Javier Milei tendrá que “pensar cómo esos sectores alcanzan la competitividad que tiene hoy nuestro sector, particularmente ganadero y agropecuario”.

“Si la economía no crece, no se industrializa. No se va a generar trabajo”, comentó Domínguez en diálogo con radio Continental y siguió: “No se puede gobernar una Argentina con inflación y con desorden macroeconómico. Pero tampoco se puede gobernar un país abandonando las economías regionales como está sucediendo. Fijate lo que pasa con el vino, fijate con la yerba mate.

El acuerdo entre ambos países se firmó el jueves en EEUU. “Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo”, confirmó el canciller argentino, Pablo Quirno ese día.

Se espera que Argentina acceda a ventajas para sus principales exportaciones a Estados Unidos, con especial foco en recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna. Desde la Casa Rosada indicaron que el entendimiento “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio comercial, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”

