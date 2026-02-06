El Gobierno espera un salto exportador tras el acuerdo comercial con EEUU: cuál sería el principal sector beneficiado

El Gobierno proyecta un aumento de las exportaciones de más de USD 1.000 millones tras el acuerdo comercial con EE.UU. REUTERS/Jonathan Ernst/

Tras la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei proyectó un salto de las exportaciones que, en principio, podría sumar más de USD 1.000 millones extra a la balanza de comercio exterior, por la quita de aranceles a los productos enviados desde Argentina. Además, la ampliación del cupo de toneladas de carne bovina convierte al sector cárnico en uno de los principales beneficiados por el pacto bilateral.

El entendimiento, cuyo marco se firmó a finales de noviembre de 2025, contempla la apertura mutua de mercados para bienes considerados estratégicos. El texto prevé que Argentina obtenga beneficios para sus principales exportaciones hacia Estados Unidos, con énfasis en recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna.

Desde la Cancillería se señaló que EE.UU. eliminará los aranceles para 1.675 productos nacionales de diversos rubros, lo que facilitará la recuperación de exportaciones por valor de 1.013 millones de dólares. “Este marco mejora la inversión de nuestro país en las cadenas de suministro, genera nuevas oportunidades mediante el crecimiento de exportaciones de productos ya comerciados y favorece la apertura de nuevos mercados gracias a mejores condiciones de acceso”, destacaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por su parte, Argentina suprimirá gravámenes para 221 posiciones arancelarias, entre ellas maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos. También reducirá al 2% los derechos sobre otros 20 bienes, principalmente autopartes, y concederá cuotas para vehículos, carne y otros productos del sector agropecuario.

Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, y el Canciller Pablo Quirno de Argentina, muestran con el acuerdo comercial bilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, la cartera liderada por Pablo Quirno comunicó que la administración Trump asumió el compromiso de examinar “oportunamente” los aranceles aplicados al acero y al aluminio bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos.

En paralelo, el país norteamericano impulsará, mediante organismos como el Banco de Exportaciones e Importaciones (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), el financiamiento de inversiones en sectores estratégicos de Argentina en coordinación con empresas estadounidenses.

El sector más beneficiado

En simultáneo, el gobierno argentino anunció que la administración de Donald Trump otorgará un cupo ampliado de 100.000 toneladas anuales para el ingreso de carne bovina argentina. De acuerdo con estimaciones oficiales, esto representa una suma adicional de 80.000 toneladas en 2026, que se agregan a las 20.000 toneladas previamente autorizadas. Esta medida permitiría aumentar las exportaciones argentinas de carne vacuna en aproximadamente 800 millones de dólares.

Como era de esperarse, en el sector festejaron la noticia. El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC) fue uno de los primeros en celebrar el acuerdo comercial al entender que los funcionarios argentinos “han conseguido una mejora significativa para el acceso de nuestras carnes bovinas al mercado de los Estados Unidos”.

“Fruto del trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado, se puso como una de las prioridades de la industria frigorífica a la mejora del acceso al mercado de los Estados Unidos, donde Argentina contó históricamente con una cuota de 20 mil toneladas libres de aranceles. Hemos recibido de parte de nuestros funcionarios negociadores la gran noticia de la ampliación de este por un volumen de 80 mil toneladas adicionales durante el año 2026″, indicaron.

Las exportaciones de carne vacuna totalizaron USD 3.700 millones en 2025.

Además, subrayaron que según información de la Dirección General de Aduanas, se exportaron a los Estados Unidos cerca de 45.000 toneladas de carne bovina enfriada y congelada por un valor de casi 345 millones de dólares, lo que podría incrementarse a partir de la entrada en vigencia del nuevo entendimiento. De acuerdo a las estimaciones de la entidad, los nuevos lineamientos comerciales posibilitarían el ingreso de divisas superiores a los USD 700 millones durante el año en curso.

“El volumen sujeto a preferencia arancelaria fue superado holgadamente por nuestras empresas exportadoras por lo que la ampliación de dicho contingente es una buena noticia para una industria que se encuentra frente a un contexto sumamente difícil debido a la reducción de la oferta ganadera, afectada por décadas de políticas adversas”, comentaron del Consorcio ABC.

Crecimiento exportador

Cabe destacar que las exportaciones de carne bovina alcanzaron un máximo histórico en valor en 2025, totalizando USD 3.700 millones, lo que representa un crecimiento del 22,3% en comparación con el año previo. Estos datos surgen de un informe elaborado por la Dirección Nacional de Producción Ganadera a partir de información suministrada por SENASA, Indec y la Dirección de Control Comercial Agropecuario.

El incremento en el ingreso de divisas se explicó por una fuerte demanda internacional, que impulsó los precios de la carne a niveles sin precedentes. En cuanto al volumen, las ventas al exterior sumaron 853.183 toneladas equivalentes res con hueso y exhibieron una contracción respecto al 2024.

El crecimiento de las exportaciones se relacionó con la mejora de los precios internacionales: en diciembre de 2025, el valor en dólares por tonelada de res con hueso fue un 35,6% superior al de diciembre de 2024, alcanzando el nivel nominal más alto registrado por el sector.