Política

Javier Milei defendió en el Financial Times el desarrollo de la IA “sin la mano mortal de una regulación prematura”

El Presidente publicó un artículo de opinión en el diario británico, reconocido por su cobertura económica y política global, donde defendió el proyecto para modificar la ley de Sociedades, que impulsa el Gobierno y ya ingresó al Senado

Guardar
Google icon
Captura de pantalla de un artículo de opinión en español titulado 'Argentina invita a la IA a liberarse', escrito por Javier Milei.
Captura de pantalla de un artículo de opinión en español titulado 'Argentina invita a la IA a liberarse', escrito por Javier Milei. (Financial Times)

El presidente Javier Milei publicó en las últimas horas una columna de opinión en el prestigioso diario británico Financial Times, en la que abogó por la creación de un régimen jurídico sin regulación previa para el despliegue de la inteligencia artificial (IA), y defendió el proyecto de ley que su gobierno envió al Congreso la semana pasada para modificar la ley de Sociedades.

El texto, firmado también por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, traza un paralelo entre la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602 y el momento actual de la IA. “La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna”, escribió el Jefe de Estado. Con esa imagen histórica, argumentó que la responsabilidad limitada fue el instrumento jurídico que permitió la revolución industrial, y que hoy se necesita un equivalente para los agentes de IA.

PUBLICIDAD

El proyecto de ley se apoya en tres pilares. El primero, según escribió Milei, es “un compromiso de mantener la IA sin regular para que pueda desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”. El segundo es la creación de una nueva categoría en el derecho societario argentino: la corporación no humana, es decir, entidades operadas por agentes de IA o robots, con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada. Los accionistas humanos podrán participar, pero no serán un requisito. El tercero es un entorno fiscal competitivo, con una baja tasa de impuesto corporativo y libertad para elegir la ley de gobierno corporativo aplicable.

Javier Milei Federico Sturzenegger
Javier Milei y Federico Sturzenegger

La reforma, elaborada en conjunto por el Ministerio de Desregulación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica, también reconoce las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras gobernadas por código en una cadena de bloques (blockchain), y les otorga personería jurídica y responsabilidad limitada.

PUBLICIDAD

La columna de Milei llega en un momento de intensa actividad legislativa del Gobierno en materia tecnológica. Días antes del envío de este proyecto, el Ejecutivo remitió al Congreso el denominado “Súper RIGI”, un régimen de incentivos para atraer inversiones en infraestructura tecnológica, centros de datos e inteligencia artificial. Sturzenegger había anticipado la reforma societaria en abril, durante la Expo EFI, donde planteó que “en diez años, el PBI va a estar conformado por agentes de IA” y que Argentina podría albergar 50 millones de agentes autónomos que produzcan para el mundo y tributen en el país.

El artículo del Financial Times también funciona como una convocatoria a empresas tecnológicas globales. Milei recordó que el país avanzó 20 posiciones en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage en 2024 y 2025, el mayor progreso de cualquier nación en ambos años, y que las inversiones fluyen hacia sus recursos energéticos y mineros. “Que Buenos Aires sea para la IA lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación a vela“, escribió el presidente, en referencia al papel que la capital holandesa tuvo como centro financiero del siglo XVII.

La iniciativa de reforma societaria generó debate en Argentina. Peter Thiel, cofundador de PayPal y de Palantir Technologies —empresa de análisis de datos valuada en más de 300.000 millones de dólares que trabaja con agencias de inteligencia y defensa de Estados Unidos— estuvo en Buenos Aires varias semanas en abril y mayo. Durante esa estadía se reunió con Milei en la Casa Rosada y cenó con Sturzenegger días antes de que el ministro enviara el proyecto al Congreso.

Las estructuras DAO que el texto reconoce y dota de personería jurídica son el tipo de entidades que Thiel financió durante años a través de sus fondos de inversión. La oposición señaló esa coincidencia y cuestionó si el empresario tuvo participación en la redacción del proyecto.

En otro pasaje del artículo, Milei sostuvo que la “Argentina se ha transformado en los últimos dos años”. “La inflación, antes una amenaza existencial, ha sido controlada —aunque la tarea no ha terminado—. Un superávit fiscal, combinado con el programa de desregulación más ambicioso del mundo, ha devuelto la economía a una trayectoria de crecimiento tras 15 años de estancamiento. Las inversiones fluyen hacia nuestros recursos energéticos y mineros de clase mundial, en una región de estabilidad geopolítica, algo cada vez más escaso", remarcó.

La columna también generó reacciones entre funcionarios argentinos. Alec Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos, celebró el artículo en su cuenta de X. “¿Quién hubiera dicho que Argentina estaría alguna vez a la vanguardia mundial en materia de ideas institucionales y jurídicas?”, escribió. Oxenford señaló que el país “se anima a abrazar el futuro” con una propuesta que, a su juicio, va más allá de la competencia fiscal: “No solo competir con impuestos más bajos, sino también con mejores ideas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Una postura opuesta planteó también en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien firmó el martes, una orden ejecutiva titulada “Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security”. La medida pide a las empresas de IA someter voluntariamente sus modelos más avanzados a una revisión gubernamental de hasta 30 días antes de su lanzamiento público, con foco en riesgos de ciberseguridad y seguridad nacional.

El texto de la Casa Blanca aclara que la medida no crea un sistema de licencias obligatorias, pero establece un mecanismo de supervisión federal que el gobierno argentino descarta por completo. Esta posición tiene lugar, además, en una discusión global sobre los mecanismos de regulación a las empresas de inteligencia artificial.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialArgentinaLegislación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Duro discurso de la CGT en la conferencia de la OIT: denunció al Gobierno por la “aniquilación” de los derechos laborales

En Ginebra, el cotitular cegetista Jorge Sola criticó la “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales y dijo que no rige la “modernización laboral sino la precarización del trabajo”

Duro discurso de la CGT en la conferencia de la OIT: denunció al Gobierno por la “aniquilación” de los derechos laborales

Nicolás Pino insistió en avanzar con una baja de impuestos al campo: “A mí me encantaría que las retenciones sean cero hoy”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina sostuvo que existe margen para reducir los derechos de exportación, destacó el dinamismo de las economías regionales y aseguró que el sector necesita reglas que incentiven la inversión y la competitividad

Nicolás Pino insistió en avanzar con una baja de impuestos al campo: “A mí me encantaría que las retenciones sean cero hoy”

Mayra Mendoza cuestionó a Patricia Bullrich por sus críticas a Ni Una Menos: “Las feministas queremos a Cristina libre”

La diputada provincial replicó los dichos de la senadora y resaltó la figura de la ex Presidenta: “Ella fue quien más hizo por nosotras y hoy está secuestrada y proscripta”

Mayra Mendoza cuestionó a Patricia Bullrich por sus críticas a Ni Una Menos: “Las feministas queremos a Cristina libre”

Gabriel Sánchez Zinny: “Me gusta que Jorge Macri sea reelecto el año que viene y con un PRO fuerte”

En medio de las internas del partido amarillo, el jefe de Gabinete porteño respaldó que el alcalde continúe por un nuevo mandato y evitó pronunciarse sobre una alianza con La Libertad Avanza en 2027

Gabriel Sánchez Zinny: “Me gusta que Jorge Macri sea reelecto el año que viene y con un PRO fuerte”

Javier Alonso le respondió a Jorge Macri luego de que propusiera “levantar un muro contra la barbarie”

Tras el discurso del jefe de Gobierno porteño durante el acto de incorporación de nuevos agentes a la Policía de la Ciudad, el ministro de Seguridad bonaerense criticó el estado de la Ciudad de Buenos Aires

Javier Alonso le respondió a Jorge Macri luego de que propusiera “levantar un muro contra la barbarie”

DEPORTES

Una figura de Inglaterra se quedó afuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta tras su exclusión: “Las mujeres lo rodeaban por todas partes”

Una figura de Inglaterra se quedó afuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta tras su exclusión: “Las mujeres lo rodeaban por todas partes”

La cruda revelación de una figura de Argentina sobre los motivos de la dolorosa eliminación del Mundial 2002: el aprendizaje para Scaloni

Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán en el Mundial: la lluvia de dólares que recibirán los clubes por su participación

El conflicto que estalló entre Ralf Schumacher y su ex esposa tras la boda del piloto con su novio: “No pudo resistirse”

Los New York Knicks sorprendieron a San Antonio Spurs en el inicio de la final de la NBA: el insólito momento que vivió Wembanyama

TELESHOW

El inesperado gesto de Luciano Castro a Griselda Siciliani que reavivó los rumores de reconciliación

El inesperado gesto de Luciano Castro a Griselda Siciliani que reavivó los rumores de reconciliación

Ángela Leiva cantó junto a Abel Pintos en Es mi sueño y conmovió a todos:“Esperé mucho este momento”

La sorpresa de Mario Pergolini por la irrupción de Nelson Castro en su programa: “Esto es impagable”

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

Las postales de Ángel de Brito en Miami que causaron furor en redes: playa, relax y desconexión

INFOBAE AMÉRICA

Murió Marjane Satrapi, autora de ‘Perspépolis’ y emblema de la disidencia en Irán

Murió Marjane Satrapi, autora de ‘Perspépolis’ y emblema de la disidencia en Irán

Revelan que el escorpión más grande de la historia vivió antes que los dinosaurios

Investigan una red transnacional de gestación subrogada orquestada desde China que esclaviza a las gestantes

El futbolista que agredió de un cabezazo a un árbitro en Uruguay y le hizo perder dos dientes deberá indemnizarlo

Quién era la uruguaya de 25 años que murió mientras cumplía su sueño de hacer trekking en Tierra del Fuego