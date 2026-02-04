Política

Se levantó el paro de trenes: cómo sigue el reclamo salarial de los trabajadores ferroviarios

El Gobierno dictó la conciliación de obligatoria para que las partes negocien sin conflicto y se suspendió la medida de fuerza de este jueves

Trabajadores de ocho líneas ferroviarias
Trabajadores de ocho líneas ferroviarias y todos sus ramales reclaman mejores salarios (Adrián Escandar)

Avanzada la tarde de este miércoles 4 de febrero, la secretaría de Trabajo de la Nación emitió el llamado a Conciliación Obligatoria para que La Fraternidad, sindicato que representa a los maquinistas de trenes, y las autoridades de Ferrocarriles Argentinos, continúen negociando el salario y las condiciones de trabajo con el arbitraje del Estado, sin conflicto en el medio. Por ese motivo, quedó sin efecto el paro que estaba convocado para el jueves 5 de febrero.

La protesta en el transporte ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires no había logrado soluciones en la reunión que tuvo lugar el lunes 2 de febrero entre el gremio La Fraternidad, encabezado por Omar Maturano, con las autoridades de la Ferrocarriles Argentinos en la Secretaría de Transporte. Allí, las empresas insistieron en ofrecer un aumento escalonado en torno al 1% para los salarios de enero, febrero y marzo. En consecuencia, el paro previsto para este jueves quedó ratificado.

A qué líneas afecta el conflicto

Los trabajadores que se encuentran planteando la necesidad de recomponer sus salarios pertenecen a los siguientes áreas:

  • Línea Mitre
  • Línea Sarmiento
  • Línea San Martín
  • Línea Urquiza
  • Línea Roca
  • Línea Belgrano Norte
  • Línea Belgrano Sur
  • Tren de la Costa

Qué dijo el gremio La Fraternidad

La conducción sindical de La Fraternidad había ratificado el paro de trenes previsto para el jueves, tras una reunión considerada insatisfactoria con directivos de Ferrocarriles Argentinos. El encuentro no logró modificar la postura del gremio, que exige una recomposición salarial superior.

“Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el Sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un Plan de Lucha que inicia el próximo jueves 05 de febrero con un Paro General de 24 horas. Por lo que no habrá servicios en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC”.

La Fraternidad ratificó el paro de trenes para el jueves. El gremio aclaró que acatará en caso de que el Gobierno llame a conciliación obligatoria.

Así comunicó el gremio de La Fraternidad la respuesta ante la oferta realizada por el Gobierno aunque, según advirtió el secretario general del gremio, Omar Maturano, el conflicto puede ser destrabado todavía. “Hay varias formas de destrabarlo, pero la solución la tienen que buscar ellos”, consideró en Radio Mitre.

“Nos ofrecieron lo mismo: el 2% para diciembre. Lo único que varió fue el 1,3% para enero, 1,3% febrero, y el 1,2% para marzo”, deslizó, al consignar que apenas se mejoraron 0,3%, 0,3% y 0,2% para ese trimestre. “Desde que asumió este gobierno nos deben el 56% a lo que hace la inflación, y el 18% a los 9 meses para atrás, entre marzo de 2025 y 2026″, le dijo al periodista Eduardo Feinmann.

En concreto, Maturano admitió: “no somos optimistas respecto a que nos vayan a dar el 18%, pero hay una solución que es firmar diciembre únicamente”. Sin embargo, persiste el desacuerdo porque el Estado nacional ofrece el 2% para ese período, mientras que la inflación mensual alcanzó el 2,8 por ciento.

La Fraternidad mantiene el paro de trenes pero fijó condiciones para suspenderlo

En un recuento sobre la pérdida del poder adquisitivo de los ferroviarios, el dirigente sindical contempló que el incremento deben impactar en el salario básicos, sobre todo luego de que “no dieron el bono de fin de año” y otros beneficios como “la canasta de navidad, que hace dos años que no la recibimos”.

Para la dirigencia de La Fraternidad, además de la cuestión salarial, la falta de inversión en el sector agrava la situación laboral. Desde el sindicato señalaron que la ausencia de herramientas adecuadas y el envejecimiento del material rodante dificultan cualquier intento de mejora en la productividad. “¿Cómo flexibilizamos cuando estamos conduciendo trenes de 1965 o de 1976? ¿Cómo flexibilizamos cuando tenemos señales de 1930?“, se preguntó.

En las últimas horas, frente a la posibilidad de que el Gobierno dicte la conciliación obligatoria, Maturano aseguró que el gremio actuará dentro del marco legal y acatará la resolución que disponga la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero. “No parece que uno comience una negociación con una medida de fuerza. Está bien que en el pasado sucedía, pero hoy la gente ni los mismos trabajadores gustan de eso”, expresó el funcionario ayer con radio La Red.

