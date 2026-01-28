Milei participó del acto en Memoria del Holocausto: “Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”

El Presidente Milei participa del acto por el Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Poco después de volver de Mar del Plata, donde encabezó una recorrida en tono de campaña y un acto de derecha, el presidente Javier Milei hizo una pausa en su agenda política para participar del acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, durante el cual ratificó su alineamiento con Israel los Estados Unidos y prometió que mientras esté al frente de la Argentina, tendrá “tolerancia cero con el antisemitismo”.

El mandatario nacional volvió a reivindicar su posición geopolítica con occidente y la lucha irrestricta contra el odio hacia el pueblo judío, mal que, alertó, está creciendo “ayudado por la izquierda ideológica”. “Los viejos fantasmas que creíamos enterrados han vuelto a asomar la cabeza”, sostuvo.

El jefe de Estado subrayó que desde su rol aprovechó cada foro para denunciar el avance del terrorismo y remarcó que eso no cambiará mientras esté al frente del Poder Ejecutivo Nacional. “Mientras sea presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”, sintetizó.

El homenaje se realizó en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, ubicado sobre Montevideo al 919, en el barrio porteño de Recoleta, hasta donde se acercaron dirigentes de diferentes partidos, referentes de la comunidad judía y público en general.

Durante su discurso, el libertario también destacó el rol del presidente estadounidense, Donald Trump, al sostener que está haciendo un “aporte fundamental” para lograr la paz mundial.

“Mediante la creación de su Board of Peace, Trump ha dado un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global, impulsando y defendiendo los valores judeocristianos, una fuerza que haga de contrapeso frente a una locura que ya está cobrando una magnitud preocupante”, opinó.

Desde temprano, los alrededores del establecimiento permanecieron fuertemente custodiados por efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad, y personal de Casa Militar.

Milei, al salir del homenaje a las víctimas del Holocausto

Asimismo, el tránsito en la calle que da al ingreso principal estuvo totalmente cortado, habilitado solamente para los vehículos que traían a los invitados.

Los comerciantes de la zona, aburridos por la poca actividad propia del verano y reducida aún más por los mecanismos de control que limitaban la circulación, salían hasta las puertas de los negocios para observar los preparativos en el edificio de ladrillos rojizos a la vista, con fachada, balcones y ventanas de estilo medieval, decorados con ornamentos blancos.

El Presidente llegó a las 17:00 en punto junto a su hermana y secretaria general, Karina Milei, y al ingresar al lugar se saludó con el titular del museo, Marcelo Mindlin. “Sepa señor presidente que lo apreciamos”, indicó Mindlin al introducir su discurso.

En el lugar estuvieron también, por parte del Gobierno, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

Cuando estaba por empezar el acto, arribó también el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

Adorni también participó del acto

Además, asistieron el embajador de Israel, Eyal Sela, y representantes diplomáticas de Alemania, Australia, Austria, Brasil, Chile, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Grecia, Países Bajos, ONU, Paraguay, Peru, Portugal, Rusia, Ucrania, Unión Europea y Uruguay, entre otros.

Uno de los primeros en llegar fue el abogado y vicepresidente del museo, Guillermo Yanco, marido de la senadora Patricia Bullrich, quien no lo pudo acompañar por compromisos legislativos (el próximo lunes inician las sesiones extraordinarias.

En un momento del homenaje también habló la sobreviviente de Auschwitz Lea Zajac de Novera, quien recordó sus días en el campo de exterminio.

Milei advirtió por el avance el antisemitismo en el mundo

El 27 de enero se conmemora la liberación en 1945 por parte de las tropas de la entonces Unión Soviética del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, el más grande y terrible que tenía el régimen.

Se calcula que en ese sitio fueron asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial más de un millón de personas, en su mayoría judíos.

Esta fecha, que marcó el fin de la Shoá (palabra hebrea para referirse al intento de exterminio de este pueblo), se celebra todos los años desde el 2006, cuando fue establecido.

En este caso, el Museo de Buenos Aires decidió postergar un día el evento “por cuestiones de agenda”. El Presidente llegó recién este miércoles a la ciudad, ya que el lunes y el martes tuvo los compromisos en Mar del Plata.

El acto se llevó adelante en el marco de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que fue impulsado por el Gobierno.

El titular de esa organización, de hecho, será a partir de este año el propio Mindlin, quien asumirá en el cargo en marzo próximo de manos del actual líder de la entidad, representante de Israel.

*Fotos: Jaime Olivos