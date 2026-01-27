Política

El Gobierno aumentó los salarios de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales

Los nuevos montos de los haberes quedaron detallados en una resolución conjunta publicada en Boletín Oficial

Guardar
Los salarios se ajustaron de
Los salarios se ajustaron de acuerdo a los escalafones tanto del PEN como de las FFAA

El Gobierno confirmó un aumento para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para el personal de la Policía de Establecimientos Navales, con vigencia a partir de diciembre. Esta medida se suma a los incrementos salariales otorgados en los últimos días para los empleados estatales.

Los nuevos valores quedaron establecidos, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Defensa, Carlos Presti. Según detallaron, los haberes se actualizaron tras el análisis de la situación escalafonaria y en función de los criterios salariales fijados para la Administración Pública Nacional.

A través del Anexo I que acompaña la resolución, el haber mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas quedó detallado de la siguiente manera:

  • Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115
  • General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944
  • General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718
  • Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466
  • Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196
  • Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221
  • Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877
  • Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353
  • Suboficial Mayor: $1.433.055
  • Suboficial Principal: $1.270.438
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671
  • Sargento, Cabo Principal: $889.398
  • Cabo Primero: $798.183
  • Cabo, Cabo Segundo: $738.764
  • Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914
  • Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720
El ministro de Defensa, Carlos
El ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó la resolución junto al titular de Economía, Toto Caputo

En el caso de la Policía de Establecimientos Navales, la adecuación salarial se estableció en el Anexo II de la resolución. Ambos documentos especificaron los nuevos valores según las distintas jerarquías.

  • Comisario Inspector: $883.514
  • Comisario: $848.036
  • Sub Comisario: $788.793
  • Oficial Principal: $687.932
  • Oficial Inspector: $625.825
  • Oficial Subinspector: $523.412
  • Oficial Ayudante: $433.557
  • Oficial Subayudante: $381.309
  • Subescribiente: $622.606
  • Sargento Primero: $470.357
  • Sargento: $450.727
  • Cabo: $361.420
  • Agente de Primera: $349.341
  • Agente de Segunda: $343.686

La elaboración de la medida contó con la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, que participó en la evaluación y determinación de los nuevos montos.

En una publicación oficial de este lunes, el Poder Ejecutivo oficializó un aumento salarial del 2% para los trabajadores estatales del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), junto con el pago de una suma fija de $50.000 correspondiente al último mes del 2025.

La medida se formalizó mediante el decreto 37/2026 y respondió al acuerdo alcanzado el 26 de diciembre entre las autoridades gubernamentales y los representantes sindicales en la Comisión Negociadora Sectorial, en la que participaron la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Desregulación y el Ministerio de Economía.

Mientras que UPCN avaló el entendimiento, desde ATE se manifestaron en desacuerdo, argumentando que el incremento resulta insuficiente frente a la inflación y representa una pérdida acumulada del poder adquisitivo.

El acuerdo también contempló la prórroga de la vigencia de artículos clave del convenio sectorial SINEP y la entrada en vigencia del artículo 24 bis, que hace referencia a condiciones especiales de carrera y promoción dentro del sistema.

En paralelo, el decreto 36/2026 dispuso la actualización de las escalas salariales para los profesionales residentes nacionales de hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud y del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. El monto mensual para los jefes será de $1.437.773, para residentes de cuarto y tercer año de $1.343.479, de segundo año $1.221.711 y de primer año $1.090.292. En cuanto a las becas, los valores se fijaron en $459.398 para jefes, $417.723 para residentes de cuatro y tres años, $379.686 para segundo año y $345.174 para primer año, siempre en relación a diciembre.

La normativa también introdujo modificaciones sobre licencias por exámenes, enfermedad, tratamiento médico y acompañamiento terapéutico de familiares a cargo, manteniendo condiciones previas al Decreto 788/2019. Además, se estableció en $771.912 el tope máximo mensual de retribución bruta normal, habitual y permanente para los agentes autorizados a realizar servicios extraordinarios, excluyendo suplementos y compensaciones específicas.

Temas Relacionados

salariosaumentosFuerzas Armadas

Últimas Noticias

El Gobierno amplió el temario de las sesiones extraordinarias y sumó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil

La iniciativa busca actualizar las disposiciones vigentes con el objetivo de reducir la edad de imputabilidad a 13 años. La iniciativa volvió a la agenda del Ejecutivo luego de que se conociera el brutal asesinato de Jermerías Monzón

El Gobierno amplió el temario

Crisis en la yerba: productores amenazan con el desabastecimiento si no mejoran los precios de la materia prima

El reclamo se originó en Misiones y anunció una paralización de la cosecha en reclamo de que el Instituto Nacional de la Yerba Mate vuelva a regular el precio. Hubo una convocatoria multipartidaria en la provincia para analizar la situación

Crisis en la yerba: productores

Bullrich comenzará las reuniones con los dialoguistas por la reforma laboral: los reclamos y las negociaciones

La UCR mantendrá esta tarde una cumbre virtual. Son 10 votos clave. El PRO suma tres y silvestres provinciales completan el lote con el que deberá negociar la jefa libertaria. Lupa sobre un artículo relacionado con el Ministerio de Economía

Bullrich comenzará las reuniones con

Kicillof mandó a sus ministros a armar reuniones seccionales en paralelo a la negociación por el PJ bonaerense

Lo había planteado en el encuentro con intendentes y funcionarios, quienes ya dieron el puntapié. Detrás está el armado nacional 2027. Contactos para alcanzar un consenso con el cristinismo por la sucesión de Máximo Kirchner

Kicillof mandó a sus ministros

El Gobierno comenzó a analizar los reclamos por Ganancias y crece la expectativa en las provincias

Los principales dirigentes a cargo de las negociaciones de las reformas se reunieron en la Casa Rosada y abordaron el pedido junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo

El Gobierno comenzó a analizar
DEPORTES
Cómo es dirigir en África,

Cómo es dirigir en África, su “pelea” con Maradona y por qué Argelia será difícil para la Selección: entrevista al DT argentino de Tanzania

Él era su fan, se enamoraron cuando le pidió una foto y ahora anunciaron la llegada de su hijo: la historia de amor de una leyenda del tenis

Ángel Romero reveló detalles de su llegada a Boca Juniors: cómo lo convenció Riquelme y el rol clave de su hermano Óscar

El TAS habilitó a los tres jugadores argentinos suspendidos por falsificar documentos: el club de Primera División que se beneficiaría

La increíble reacción del Colo Barco por el gol que le hicieron a su equipo pese al triunfo por 4-1: “Tenemos que jugar serio”

TELESHOW
Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum,

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, verano pleno en Punta del Este junto a su hija

Quién es el nuevo eliminado en Masterchef Celebrity: el desafío de pastas de diseño que sacó de juego a una gran figura

Evelyn Botto contó cómo vive su noviazgo con Fede Bal en Mar del Plata: “Enamorada diez de diez”

El llanto de Moria Casán al escuchar al Pato Galmarini hablar sobre su amor: “Vivamos juntos hasta el día de nuestro final”

Gran Hermano Generación Dorada tiene fecha de estreno: cuándo será la vuelta del reality de Telefe

INFOBAE AMÉRICA

La Asamblea Nacional de Francia

La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años

India y la Unión Europea anunciarán este martes en Nueva Delhi un amplio pacto comercial tras dos décadas de negociaciones

El terror argentino después del ruido

Entre bromas y nostalgia: Mel Brooks desnuda su corazón en un emotivo documental

“Pluribus”: ¿Qué hace humano al ser humano?