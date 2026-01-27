El Gobierno aumentó los salarios de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales

Los salarios se ajustaron de acuerdo a los escalafones tanto del PEN como de las FFAA

El Gobierno confirmó un aumento para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para el personal de la Policía de Establecimientos Navales, con vigencia a partir de diciembre. Esta medida se suma a los incrementos salariales otorgados en los últimos días para los empleados estatales.

Los nuevos valores quedaron establecidos, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Defensa, Carlos Presti. Según detallaron, los haberes se actualizaron tras el análisis de la situación escalafonaria y en función de los criterios salariales fijados para la Administración Pública Nacional.

A través del Anexo I que acompaña la resolución, el haber mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas quedó detallado de la siguiente manera:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196

Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221

Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353

Suboficial Mayor: $1.433.055

Suboficial Principal: $1.270.438

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671

Sargento, Cabo Principal: $889.398

Cabo Primero: $798.183

Cabo, Cabo Segundo: $738.764

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720

El ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó la resolución junto al titular de Economía, Toto Caputo

En el caso de la Policía de Establecimientos Navales, la adecuación salarial se estableció en el Anexo II de la resolución. Ambos documentos especificaron los nuevos valores según las distintas jerarquías.

Comisario Inspector: $883.514

Comisario: $848.036

Sub Comisario: $788.793

Oficial Principal: $687.932

Oficial Inspector: $625.825

Oficial Subinspector: $523.412

Oficial Ayudante: $433.557

Oficial Subayudante: $381.309

Subescribiente: $622.606

Sargento Primero: $470.357

Sargento: $450.727

Cabo: $361.420

Agente de Primera: $349.341

Agente de Segunda: $343.686

La elaboración de la medida contó con la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, que participó en la evaluación y determinación de los nuevos montos.

En una publicación oficial de este lunes, el Poder Ejecutivo oficializó un aumento salarial del 2% para los trabajadores estatales del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), junto con el pago de una suma fija de $50.000 correspondiente al último mes del 2025.

La medida se formalizó mediante el decreto 37/2026 y respondió al acuerdo alcanzado el 26 de diciembre entre las autoridades gubernamentales y los representantes sindicales en la Comisión Negociadora Sectorial, en la que participaron la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Desregulación y el Ministerio de Economía.

Mientras que UPCN avaló el entendimiento, desde ATE se manifestaron en desacuerdo, argumentando que el incremento resulta insuficiente frente a la inflación y representa una pérdida acumulada del poder adquisitivo.

El acuerdo también contempló la prórroga de la vigencia de artículos clave del convenio sectorial SINEP y la entrada en vigencia del artículo 24 bis, que hace referencia a condiciones especiales de carrera y promoción dentro del sistema.

En paralelo, el decreto 36/2026 dispuso la actualización de las escalas salariales para los profesionales residentes nacionales de hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud y del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. El monto mensual para los jefes será de $1.437.773, para residentes de cuarto y tercer año de $1.343.479, de segundo año $1.221.711 y de primer año $1.090.292. En cuanto a las becas, los valores se fijaron en $459.398 para jefes, $417.723 para residentes de cuatro y tres años, $379.686 para segundo año y $345.174 para primer año, siempre en relación a diciembre.

La normativa también introdujo modificaciones sobre licencias por exámenes, enfermedad, tratamiento médico y acompañamiento terapéutico de familiares a cargo, manteniendo condiciones previas al Decreto 788/2019. Además, se estableció en $771.912 el tope máximo mensual de retribución bruta normal, habitual y permanente para los agentes autorizados a realizar servicios extraordinarios, excluyendo suplementos y compensaciones específicas.