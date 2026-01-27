El Gobierno aumentó los salarios de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales

El Gobierno confirmó un aumento para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para el personal de la Policía de Establecimientos Navales, con vigencia a partir de diciembre. Esta medida se suma a los incrementos salariales otorgados en los últimos días para los empleados estatales.
Los nuevos valores quedaron establecidos, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Defensa, Carlos Presti. Según detallaron, los haberes se actualizaron tras el análisis de la situación escalafonaria y en función de los criterios salariales fijados para la Administración Pública Nacional.
A través del Anexo I que acompaña la resolución, el haber mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas quedó detallado de la siguiente manera:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196
- Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221
- Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353
- Suboficial Mayor: $1.433.055
- Suboficial Principal: $1.270.438
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671
- Sargento, Cabo Principal: $889.398
- Cabo Primero: $798.183
- Cabo, Cabo Segundo: $738.764
- Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914
- Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720
En el caso de la Policía de Establecimientos Navales, la adecuación salarial se estableció en el Anexo II de la resolución. Ambos documentos especificaron los nuevos valores según las distintas jerarquías.
- Comisario Inspector: $883.514
- Comisario: $848.036
- Sub Comisario: $788.793
- Oficial Principal: $687.932
- Oficial Inspector: $625.825
- Oficial Subinspector: $523.412
- Oficial Ayudante: $433.557
- Oficial Subayudante: $381.309
- Subescribiente: $622.606
- Sargento Primero: $470.357
- Sargento: $450.727
- Cabo: $361.420
- Agente de Primera: $349.341
- Agente de Segunda: $343.686
La elaboración de la medida contó con la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, que participó en la evaluación y determinación de los nuevos montos.
En una publicación oficial de este lunes, el Poder Ejecutivo oficializó un aumento salarial del 2% para los trabajadores estatales del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), junto con el pago de una suma fija de $50.000 correspondiente al último mes del 2025.
La medida se formalizó mediante el decreto 37/2026 y respondió al acuerdo alcanzado el 26 de diciembre entre las autoridades gubernamentales y los representantes sindicales en la Comisión Negociadora Sectorial, en la que participaron la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Desregulación y el Ministerio de Economía.
Mientras que UPCN avaló el entendimiento, desde ATE se manifestaron en desacuerdo, argumentando que el incremento resulta insuficiente frente a la inflación y representa una pérdida acumulada del poder adquisitivo.
El acuerdo también contempló la prórroga de la vigencia de artículos clave del convenio sectorial SINEP y la entrada en vigencia del artículo 24 bis, que hace referencia a condiciones especiales de carrera y promoción dentro del sistema.
En paralelo, el decreto 36/2026 dispuso la actualización de las escalas salariales para los profesionales residentes nacionales de hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud y del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. El monto mensual para los jefes será de $1.437.773, para residentes de cuarto y tercer año de $1.343.479, de segundo año $1.221.711 y de primer año $1.090.292. En cuanto a las becas, los valores se fijaron en $459.398 para jefes, $417.723 para residentes de cuatro y tres años, $379.686 para segundo año y $345.174 para primer año, siempre en relación a diciembre.
La normativa también introdujo modificaciones sobre licencias por exámenes, enfermedad, tratamiento médico y acompañamiento terapéutico de familiares a cargo, manteniendo condiciones previas al Decreto 788/2019. Además, se estableció en $771.912 el tope máximo mensual de retribución bruta normal, habitual y permanente para los agentes autorizados a realizar servicios extraordinarios, excluyendo suplementos y compensaciones específicas.