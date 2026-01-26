Aumento salarial para estatales: oficializaron la suba del 2 por ciento y ordenaron el pago de una suma fija

Desde UPCN aceptaron la propuesta, mientras que ATE la rechazó

El Gobierno homologó el nuevo acuerdo salarial para los trabajadores estatales del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) que había sido acordado en diciembre pasado.

Tras la publicación del decreto 37/2026 en el Boletín Oficial, el personal de la Administración Pública Nacional recibirá un aumento del 2 % y el pago de una suma fija de $50.000 por el mes de diciembre.

Los montos se establecieron a partir de la firma del Acta de Acuerdo en la Comisión Negociadora Sectorial celebrada entre el 28 de noviembre y el 26 de diciembre de 2025, de la que participaron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Desregulación y del Ministerio de Economía.

La propuesta fue aceptada por la UPCN, según consta en el acta de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, adjuntada como anexo de la normativa.

Por su parte, ATE rechazó el acuerdo salarial en la última audiencia. De hecho, el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, consideró en esa oportunidad que “el regalo para las Fiestas de parte del Gobierno, finalmente, fue una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”.

"En 2025 quedamos 14 puntos por debajo de la inflación y desde que asumió Milei perdimos 4 salarios completos. Es muy difícil aceptar que existan otros sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega”, manifestó Aguiar al cuestionar directamente a la UPCN.

Al respecto, añadió: “Tienen que explicar a cambio de qué firman incrementos por debajo de la evolución de los precios, cuál es la contrapartida por permitir la demolición de los ingresos. A esta altura, en el sector público, UPCN ya es socio de la motosierra. Este aumento vergonzoso se da en medio de una inflación en ascenso y anticipa un inicio de año altamente conflictivo”.

De esta manera, dejaron asentado que “rechazan la propuesta del Estado Empleador y se manifestará por acta complementaria”. Sin más, el texto concluyó: “Se tiene por perfeccionado el presente acuerdo”.

Por otro lado, se estableció la prórroga de la vigencia de artículos clave del convenio sectorial SINEP y la entrada en vigencia del artículo 24 bis, que había sido incorporado en el acta del 27 de diciembre de 2022 y homologado por el decreto 192/2023. Este artículo refiere a las condiciones especiales de carrera y promoción dentro del Sistema de Empleo Público. Además, se postergó la derogación de los artículos 19, 20, 38 y 84 y el inciso 3.2 del artículo 78, previstos para modificarse en función de una reforma más amplia del sistema.

En cuanto al decreto 36/2026, también publicado este lunes en Boletín Oficial, se actualizaron las escalas salariales de los profesionales residentes nacionales que se desempeñan en hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud y en el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”.

Para ellos, el monto mensual desde diciembre será de $1.437.773 para jefes, $1.343.479 para residentes de cuarto y tercer año, $1.221.711 para segundo año y $1.090.292 para primer año. Para las becas de este último grupo, los valores fijados son $459.398 para jefes, $417.723 para residentes de cuatro y tres años, $379.686 para segundo año y $345.174 para primer año, siempre en relación a diciembre.

Además, sustituye incisos relacionados con licencias por exámenes (los cuales varían entre dos y tres días); enfermedad, tratamiento médico y acompañamiento terapéutico de un familiar a cargo, manteniendo las condiciones vigentes antes del Decreto 788/2019.

El límite para la retribución bruta mensual normal, habitual y permanente de los agentes autorizados a realizar servicios extraordinarios queda fijado en $771.912, excluyendo suplementos y compensaciones específicas.