El embajador de EEUU Peter Lamelas visitó Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo

El diplomático estadounidense fue recibido por el asesor presidencial luego de que ratificara el apoyo del gobierno de Trump a Javier Milei

Peter Lamelas y Javier Milei
Peter Lamelas y Javier Milei

La calma que grafica los primeros días del año por los pasillos de Casa Rosada se vio perturbada esta tarde, cuando el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, desfiló rumbo al despacho que el asesor presidencial, Santiago Caputo, tiene en el Salón Martín Fierro. La visita tuvo lugar luego de que el diplomático ratificara el apoyo del gobierno de Donald Trump a Javier Milei a raíz del reintegro de los USD 2.500 millones que había utilizado del swap, en la previa a las elecciones.

Con un fuerte operativo de Casa Militar, el embajador ingresó a la oficina del primer piso de Casa Rosada a las 14 y se retiró una hora más tarde por una puerta lateral, sin dar declaraciones a la prensa acreditada. Desde la Embajada de Estados Unidos precisaron a Infobae que fue un encuentro “para conversar sobre asuntos de la agenda bilateral”.

No es la primera vez que el representante de Donald Trump se reúne con interlocutores del Ejecutivo. Ni bien desembarcó en el país se entrevistó con el ministro del Interior, Diego Santilli, incluso estuvo presente en las juras de Alejandra Monteoliva en Seguridad, y Carlos Presti en Defensa. Además, visitó el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y estableció contacto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El embajador Peter Lamelas junto
El embajador Peter Lamelas junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada

En diciembre, el propio Lamelas había anticipado que trabajaría para concretar una visita del republicano a la Argentina durante el evento de bienvenida que celebró la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham). En paralelo, en la administración libertaria aseguran que coordinan una nueva visita del Presidente a Estados Unidos que podría tener lugar en marzo. Lo cierto es que del 9 al 11 del mes, Nueva York será sede de la Argentina Week, tal como informó el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

En una entrevista a Infobae, Lamelas sostuvo que el vínculo entre Trump y Milei es “más que una relación personal”, y subrayó que comparten los mismos valores de Occidente. Tras la intervención de Estados Unidos a Venezuela, el mandatario respaldó el accionar del republicano y se mostró completamente alineado. “No lo llamaría una invasión sino una liberación”, definió desde el despacho presidencial en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para CNN en Español.

Asimismo, el embajador nacido en Cuba no ocultó sus intenciones de establecer contacto con gobernadores para el desembarco de inversión norteamericana. “Los gobernadores importan, son clave y hay que negociar. Hay que traer industria americana a las provincias. Por eso hay que hablar, el sistema federal aquí es muy importante. Y no es solamente hablar con el gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, tengo un deber y una responsabilidad a viajar a todas las provincias”, reveló en otro pasaje de la entrevista a este medio.

La reunión de esta tarde con el asesor presidencial es la primera de este 2026, pasada la intervención del mandatario republicano en Venezuela y la detención del autoproclamado presidente Nicolás Maduro, quien cursa junto a su esposa, Cilia Flores, un proceso judicial a raíz de las acusaciones por formar parte de una banda de narcotráfico.

El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto al republicano Donald Trump (REUTERS/Al Drago/File Photo)

A principios de mes, Lamelas había contactado al canciller, Pablo Quirno, en agradecimiento por la cooperación prestada por la Argentina en lo que definió como “el operativo de aplicación de la ley en Venezuela”. Además, destacó la coincidencia en la cooperación “para un hemisferio fuerte, seguro y libre”.

Si bien en la previa al desembarco en el país, el embajador había anticipado que trabajaría para limitar la presencia de China en el país, luego de que la calificara como “influencia maligna”, el mandatario reafirmó en la última entrevista que mantendrá el vínculo comercial con el país que lidera Xi Jinping. Incluso, dejó abierta la posibilidad de viajar al gigante asiático que diseña Quirno.

