Peter Lamelas, embajador norteamericano: “Estados Unidos hará lo necesario para que Argentina se desarrolle económicamente”

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas cristalizó el firme apoyo de la administración Donald Trump al gobierno de Javier Milei, en lo que fue la primera entrevista desde su llegada a Buenos Aires hace un mes y medio. El diplomático norteamericano fue más allá del vínculo que asegura une a ambos presidentes: “Esta es más que una relación personal. Compartimos los mismos valores de Occidente”.

En un tramo de la conversación con Infobae, Lamelas destacó la última elección en la que se impuso La Libertad Avanza a nivel nacional y señaló que ese triunfo indicaba que el pueblo argentino había “despertado”. Sin embargo, también remarcó: “Pero yo sé que este Gobierno tiene que colaborar con todo el mundo, incluyendo los gobernadores y personas que no están de acuerdo con ellos”.

Consultado acerca del apoyo financiero de Trump a Milei, el embajador norteamericano, nacido en Cuba hace 67 años, subrayó el papel del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent y dijo que “los Estados Unidos apoyan a la Argentina y va a hacer todo lo necesario para que Argentina salga para adelante y se desarrolle económicamente”.

Lamelas también fue consultado por el escándalo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a partir de las denuncias de manejo financiero turbio y dijo que era un asunto interno que debía tratar la justicia argentina. Pero consultado sobre la posibilidad de que Claudio “Chiqui” Tapia busque una foto con Trump y su reciente visita a Mar-a-lago, aclaró: “Todo el mundo que va para Mar-a-Lago quiere tomarse una foto. Ah, ¡y se puede tomar una foto! Entonces, el gesto que fue ahí se tomó una foto... eso no significa nada“.

El diplomático, médico de profesión y empresario, también se refirió a China y la manera de hacer negocios que tiene el régimen de Beijing que choca con los modos y el respeto por la transparencia que tienen los Estados Unidos y la Argentina. Y pidió atención a los abusos que pudieran generarse con maniobras de dumping que afecten diferentes sectores de la economía local.

Lamelas explicó además cómo será su trabajo en la Argentina, donde buscará recorrer las provincias para hablar y explicarles su hoja de ruta a los gobernantes de cada lugar. “Los gobernadores importan, son clave y hay que negociar con ellos”.

—Embajador Lamelas, muchísimas gracias por recibir a Infobae en su casa. Hace un mes y medio que comenzó su tarea como embajador en Argentina y me gustaría que nos cuente su primera impresión acá en el país.

—Bueno, esta no es la primera vez que estoy en Argentina. Esta es la segunda vez. Vine aquí la primera vez de vacaciones y ahora vengo para trabajar. Pero me encuentro... la gente son la misma gente. Tienen una pasión increíble. La cultura, la comida... Me gustó mucho. Antes, cuando vine de vacaciones, y ahora me gusta mucho.

—La sintonía entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei parece ser absoluta. Convenios comerciales, acuerdos militares, asistencia monetaria... ¿Cree que es solo una cuestión ideológica o los Estados Unidos están decididos a que el vínculo con la Argentina se fortalezca más allá de nombres y más allá de gobiernos?

—Bueno, es cierto que el presidente Trump piensa que Milei es amigo de él. Y Milei se siente amigo del presidente, eso seguro. Pero más que eso, el pueblo de los Estados Unidos es amigo del pueblo argentino. Esta es más que una relación personal. Compartimos los mismos valores de Occidente. Tenemos una democracia, creemos en la libertad. Entonces, esto es más que una relación entre dos presidentes, es una relación entre dos pueblos.

—Yendo a la política argentina, ¿observa actores en la oposición que puedan hacer sombra al gobierno de Javier Milei? ¿Cree que el kirchnerismo sigue siendo una opción para la sociedad argentina, teniendo en cuenta estos valores de los que estamos hablando?

—Esto es lo que estoy aprendiendo. Vengo aquí a escuchar y aprender. Y en este tiempo yo me doy cuenta que tenemos que ir para adelante, no para atrás. Tenemos que ir para adelante. Tenemos que buscar un futuro nuevo entre los dos países. Yo creo que este gobierno tiene que colaborar con todo el mundo, con todos los gobernadores y tiene que hablar con la verdad, porque el pueblo se ha despertado. Hace poco había una elección y ganó la Libertad Avanza. Y eso dice algo, dice que el pueblo argentino se despertó. Pero yo sé que este Gobierno tiene que colaborar con todo el mundo, incluyendo los gobernadores y personas que no están de acuerdo con ellos.

—Hablando de los gobernadores, tengo entendido que usted estuvo en contacto con los gobernadores y que su idea es caminar las diversas provincias del país. Si lo tiene ya planificado, ¿cuál es su primer destino y qué mensaje le transmitiría a esos gobernadores?

—Bueno, me reuní con el gobernador Cornejo. Muy buena gente. Yo creo me invitaron a un festival de vinos. ¿Cómo se llama el festival ese?

—La Vendimia.

—Vendimia, Vendimia. Entonces, voy a eso seguramente, eso sí que voy a eso (ríe). Todavía no decidimos en qué orden, pero Córdoba es muy importante, Mendoza... todas las provincias son importantes. Y yo quiero recorrer las provincias. El otro embajador que estuvo aquí antes de mí fue a las provincias, pero yo voy a recorrer las provincias a conocer a los gobernadores, porque aquí no es solamente Buenos Aires. Los gobernadores importan, son clave y hay que negociar con los gobernadores, hay que traer industria americana, industria estadounidense a las provincias y por eso tenemos que hablar con los gobernadores, porque el sistema federal aquí yo lo respeto, es muy importante. Y no es solamente hablar con el gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, tengo un deber y una responsabilidad a viajar a todas las provincias.

—Hace poco se anunció un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina. ¿Cuáles son los principales objetivos que espera Estados Unidos de ese acuerdo comercial y cuál cree que será el impacto en el vínculo bilateral en el corto y en el mediano plazo?

—Bueno, el acuerdo ese, de lo que entiendo ya se negoció. Están esperando lo que se dice small print, la palabra chiquita. Puede cambiar unas cositas en el acuerdo, pero el acuerdo va a ser fabuloso, va a ser espectacular para el pueblo argentino. Yo creo que va a aumentar las inversiones aquí en Argentina, eso va a aumentar los empleos y vamos a tener una mejor relación, vamos a alinear las economías de los Estados Unidos con la de Argentina.

—También hace poco hubo una asistencia monetaria financiera al gobierno de Javier Milei. ¿Cree que ese escenario podría repetirse y de ser necesario repetirse una asistencia similar como la que ya hubo durante el proceso que permitió que Javier Milei ganara las elecciones?

—Bueno, esa es una pregunta interesante. Tú conoces algo, tú sabes algo más de lo que yo, de lo que yo sé (ríe). Porque verdaderamente eso fue algo increíble que hizo el gobierno de los Estados Unidos e hizo el secretario Bessent. No creo que Argentina lo va a necesitar otra vez. Pero yo te voy a decir que los Estados Unidos apoya a Argentina y va a hacer todo lo necesario para que Argentina salga para adelante y se desarrolle económicamente.

—Hablamos al principio de acuerdos militares, también acuerdos comerciales, financieros, ya tocamos esos temas. Pero hay un tema reciente que es la compra, la adquisición por parte de la Argentina de aviones caza F—16 y de los blindados Stryker. ¿Qué significado tiene este vínculo en defensa entre los Estados Unidos y la Argentina y cuál podría ser, si nos puede adelantar, la próxima adquisición en materia de defensa de la Argentina?

—Bueno, los F-16 es más que todo un símbolo, un símbolo de la soberanía argentina, de que Argentina tiene el poder aéreo sobre sobre su territorio. Cualquier cosa para defender su propio territorio, su nación. Los Strykers igual. Y también hay otra cosa que no hablaste, los P-3, los P-3 Orion. Hay dos aviones, hay uno que viene y hay otro que están en orden. Y esos no son tan sexy como el F-16, pero esos van a hacer un trabajo muy importante, patrullar las aguas territoriales, prevenir que los chinos estén pescando y cogiendo los recursos de los argentinos, algo que es muy necesario. Entonces, la modernización de lo militar argentino es muy importante para los Estados Unidos y los Estados Unidos está dispuesto a todo lo que quiera Argentina a discutirlo, a ver cómo podemos ayudarla.

—Habló de pesca china, habló de la soberanía de la Argentina, y hay una particular atención en lo que es el Atlántico Sur y Tierra del Fuego y la Antártida, ¿no? ¿Cree que China es una amenaza en esa parte del planeta?

—Bueno, todo el mundo sabe que China es una potencia comercial y (que el país) tiene que tratar con China. Estados Unidos trata con China, Argentina trata con China. Lo que nosotros estamos haciendo es competir con China. Y hay una diferencia que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno aquí de Argentina, son gobiernos democráticos y los negocios de los estadounidenses y de los argentinos son negocios privados, hacen el trabajo transparente, tienen reglas que obedecen. El gobierno chino es un gobierno comunista, no creen en la democracia. Y también los negocios de los chinos, lo que estamos preocupados, son los negocios que están controlados por el Estado, por el Partido Comunista de China. Entonces sí tenemos que hacerle competencia a China y tenemos que estar atentos de lo que está haciendo China no solamente en esta parte del mundo, pero en el mundo entero.

—Como bien dice, es un socio comercial. Pero también se registran abusos y, en el último tiempo, cámaras de empresarios argentinos, pero también en Brasil, en Uruguay, en Chile han alzado la voz preocupados por la invasión de artículos chinos mediante plataformas como Temu o Shein, que facilitan la compra de artículos de todo tipo que golpean las finanzas y la economía de las empresas en cada uno de sus países. ¿Cree que habría que hacer algo para evitar estas prácticas de dumping de China?

—Bueno, yo soy un capitalista. Apoyo los mercados abiertos, el sistema promercado, el sistema democrático. Y la competencia es muy importante, pero también tenemos que evitar tener una adicción en los materiales que no cuestan mucho, que son cheap, que son basura. Y yo creo que es un... lo que se dice, un balancing act. Eso entre capitalismo, el mercado libre y también prevenir que hacen un dumping de mercancías en este país.

—Lo saco del tema comercial y lo llevo a algo más deportivo. En 2026 va a haber un mundial de fútbol, que en Argentina es algo trascendental. El mundial va a ser en Estados Unidos, en Canadá y México. Pero hay conflictos en la Argentina entre la AFA y el gobierno de Javier Milei y hay sospechas de acciones turbias por parte de la AFA, según el Gobierno, que podrían ensuciar el paso de la Selección de acá al Mundial. ¿Esto preocupa a Estados Unidos en alguna medida?

—Esto no es nada más que una pregunta de deporte, es una pregunta de la política de los deportes. Yo estoy un poquito atento de eso, pero verdaderamente no sé lo suficiente para dar una opinión. Yo creo que... si hay un tipo de problema legal, en el sistema legal de Argentina... Yo sé que ahora cualquier cosa, si se investiga... yo apoyo el sistema que tienen ahora en Argentina y que puede investigar cualquier problema. Entonces eso es lo único que puedo decir.

—El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia estuvo en Mar-a-Lago. ¿Cree que podría haber una foto y que está persiguiendo una foto con Donald Trump?

—Seguro que hay muchas fotos en Mar-a-Lago. Todo el mundo que va para Mar-a-Lago quiere tomarse una foto. Ah, ¡y se puede tomar una foto! Entonces, el gesto que fue ahí se tomó una foto... eso no significa nada. Yo te puedo enseñar veinte fotos con mucha gente que está ahí... pero yo quiero decir mira, yo no... Eso es una cuestión doméstica, y yo creo que en la justicia argentina si hay algo malo ahí lo encuentran y va a un tribunal y va a pasar lo que (tenga que) pasar.

—Lo saco de la Argentina brevemente. América Latina vive un cambio de época político, ¿no? El domingo ganó un candidato de derecha en Chile, y lo mismo pasó hace pocos meses en Bolivia. Está el gobierno de Milei. ¿Cuál es su visión de este cambio de política?

—Bueno, yo creo que el pueblo se está despertando, despertando de tantos años bajo gobiernos izquierdistas, gobiernos comunistas... ve que la única forma de desarrollar es el capitalismo de forma promercado. Es una cosa buena, no solamente Chile, pero en el resto de Latinoamérica.

—¿Y por qué cree que sea este fenómeno? ¿Desilusión con la izquierda, con los gobiernos progresistas?

—Bueno, primero, porque tenemos el liderazgo del presidente Trump, ¿verdad? Y, ahora el liderazgo del presidente Milei. El pueblo ve lo que están haciendo y quiere seguirlo. Ah, también el sistema de la izquierda, el sistema que el gobierno te debe dar todo, que no deben trabajar, nada más puede durar un poquito, porque se acaba la plata, no tienen el dinero y se dissolution the people... se desilusiona el pueblo cuando ven la verdad.

—En la región hay aún, por el momento, regímenes autocráticos, dictaduras que persiguen la actividad periodística. ¿Cómo ve la libertad de prensa en América Latina?

—Bueno, en Venezuela seguramente está malísimo, ¿verdad? No pueden hablar, no pueden decir nada contra el Gobierno, te ponen en la cárcel. El freedom of the press es un derecho en la Constitución de los Estados Unidos y yo creo mucho en the freedom of the press. A veces, si ponen cosas que no me gusta... eso también es un derecho. Hay un dicho que (dice) yo posiblemente no creo en lo que tú dices, pero defiendo hasta la muerte el derecho tuyo a decirlo. Es una cosa clave para los americanos. No existe en Venezuela.

—Y una última pregunta, embajador. Usted nació en Cuba y quizás su respuesta esté influida por su deseo personal. Si finalmente la dictadura de Nicolás Maduro cae, ¿cree que el régimen cubano podría ser el siguiente?

—Yo no soy estratega militar, pero de la experiencia que yo tengo en la vida es que eso puede... va a pasar, porque es un efecto dominó. Venezuela está apoyando a Cuba. Eso se sabe claramente. El otro día cogieron un buque de petróleo que iba para Cuba. Yo espero, eso es una esperanza que tenemos. Yo soy americano, te voy a decir, soy cubano de nacimiento. Americano por la gracia de Dios. Y tengo en mi corazón una esperanza que un día estaríamos... tendríamos una Cuba libre. Ah, pero estamos ahora viendo lo que pasa en Venezuela. Yo sé que los argentinos y los estadounidenses tienen eso en común: queremos la democracia en Venezuela, queremos que el narcotráfico pare, queremos que el narcotraficante, narcoterrorista Nicolás Maduro deje el poder y se respete la democracia. Y vamos a ver si los dos (países) podemos trabajar para ver ese éxito un día.

