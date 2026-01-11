Kicillof retoma las actividades oficiales: diferenciación de Milei y foco en su construcción a nivel nacional

Kicillof volverá a mostrar agenda pública a partir de actividades en la Costa Atlántica

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reiniciará en los próximos días su agenda de gestión con actividades previstas en la Costa Atlántica, después de la pausa de fin de año. El mandatario encabezará un encuentro productivo con empresarios y autoridades locales en el Espacio Cultural Mar de Ajó, donde se prevé la participación de entre 150 y 200 referentes del sector; en lo que será la primera de las llamadas “Conferencias de Verano”, en la que repasará cómo viene la temporada. Desde allí, buscará confrontar con la gestión de Javier Milei, mientras monitorea cómo vienen las conversaciones al interior del peronismo que, en territorio bonaerense, se prepara para una renovación de autoridades.

Las actividades dispuestas en el Partido de la Costa y en Villa Gesell representan el primer movimiento formal de Kicillof en 2026, en una etapa en la que buscará consolidar su presencia territorial y avanzar en la construcción política dentro del peronismo para llegar con cierto respaldo a la discusión electoral del 2027.

Así, el miércoles de la semana que inicia, Kicillof buscará recuperar la centralidad. Lo intentará a partir de las actividades de verano y con una jornada que incluirá un intercambio con sectores productivos en la localidad de Mar de Ajó. Será recibido por el intendente, el intendente Juan de Jesús y escoltado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Se calcula que esa reunión durará cerca de tres horas.

Luego del evento, la comitiva se trasladará hacia Villa Gesell, donde está prevista una Conferencia de Verano con autoridades, sectores y público general en el Golf Club local. Se confirmó la presencia del intendente Gustavo Barrera y de ministros bonaerenses; una dinámica que viene repitiendo temporada a temporada.

Axel Kicillof y Gustavo Barrera

Políticamente, el regreso de Kicillof a la actividad pública coincide con el reordenamiento que empezará a transitar PJ provincial. También se mira lo que sucede en plano regional e internacional luego de la captura y caída de Nicolás Maduro en Caracas y a manos de fuerzas estadounidenses. Tras el operativo de la administración de Donald Trump, Kicillof —en sintonía con la mayoría del arco peronista opositor— repudió las acciones de Estados Unidos en el país latinoamericano. “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”, había planteado.

Su posición despertó las críticas de sectores libertarios y del PRO. De hecho, en la Legislatura bonaerense se presentaron proyectos de declaración de parte de los bloques de La Libertad Avanza tanto en el Senado como en Diputados, repudiando la posición de Kicillof. El mandatario se mostró en sintonía con algunos presidentes de la región como Lula Da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Yamandú Orsi (Uruguay), Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia); además del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El pronunciamiento de Kicillof ante la caída de Nicolás Maduro

Más allá del caso Venezuela, Kicillof terminó el año con un fuerte guiño hacia su construcción política en vistas a los comicios del 2027. Fue cuando cerró un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el camping de Sindicato de Obras Sanitarias, en Ensenada. Ante 1500 personas, entre las que había intendentes, diputados nacionales y provinciales, referentes sindicales y sociales, ministros y demás invitados; el mandatario bonaerense remarcó: “Todo mi compromiso será para construir una alternativa política”.

Además, también había planteado un gesto de amplitud territorial cuando planteó que convocaba “a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires”. Ese acto de fin de año fue leído por su sector como la definición de que, efectivamente, Kicillof buscará ser candidato presidencial en 2027 para enfrentar a Javier Milei. Antes, deberá afrontar la discusión interna del peronismo. Por ello, en este 2026, uno de los objetivos es desanudar esa trama. La conformación del nuevo PJ bonaerense a partir de marzo de este año podría ser un punto de partida o la ruptura definitiva con el kirchnerismo; algo que por ahora en La Plata no forma parte del plan inmediato, ya que el mandatario debe todavía gestionar todo el 2026 y hasta diciembre del 2027.

Por lo pronto, una semana después a las actividades que lleve adelante en el Partido de La Costa y Villa Gesell, el encuentro con empresarios y productores y su posterior “Conferencia de Verano” tendrá lugar en Chascomús, bajo la gestión de Javier Gastón. El miércoles 28, el gabinete provincial se reunirá en San Pedro, encabezado por Cecilio Salazar, para mostrar la oferta turística de la región. En febrero, la agenda continuará en Carmen de Patagones, con Ricardo Marino como anfitrión, y la siguiente conferencia será en Quequén el miércoles 11.

Más tarde, el encuentro productivo pasará a Lobos, único municipio de la Tercera sección gobernado por el PRO, lo que representa una novedad por la elección de la locación. El ciclo finalizará el 25 de febrero en Mar Chiquita, distrito a cargo de Walter Wischnivetzky, tradicional sede de actividades provinciales.