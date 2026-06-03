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Estados Unidos frustró un ataque iraní con misiles y drones contra Kuwait, Bahréin y embarcaciones en el Golfo Pérsico

El Comando Central estadounidense aseguró que ninguno de los proyectiles alcanzó su objetivo y respondió con una operación contra una instalación militar de Teherán en la isla de Qeshm

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Estados Unidos frustró un ataque iraní con misiles y drones contra Kuwait, Bahréin y embarcaciones en el Golfo Pérsico
Estados Unidos frustró un ataque iraní con misiles y drones contra Kuwait, Bahréin y embarcaciones en el Golfo Pérsico

Las fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente interceptaron varios misiles balísticos y drones iraníes dirigidos contra Kuwait, Bahréin y embarcaciones civiles que navegaban por la región, según informó este martes el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Washington sostuvo además que respondió con ataques contra una instalación militar iraní en la isla de Qeshm.

De acuerdo con el comunicado militar, Irán lanzó varios proyectiles contra países vecinos del Golfo Pérsico, aunque ninguno logró alcanzar el objetivo previsto. Las autoridades estadounidenses indicaron que dos misiles disparados hacia Kuwait cayeron antes de completar su trayectoria o se desintegraron durante el vuelo.

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La situación fue similar en Bahréin. Según el CENTCOM, tres misiles balísticos dirigidos contra ese reino fueron interceptados inmediatamente por sistemas de defensa aérea operados conjuntamente por Estados Unidos y las fuerzas bahreiníes.

“Dos misiles iraníes disparados contra Kuwait se quedaron cortos o se rompieron en ruta, y tres misiles lanzados hacia Bahréin fueron interceptados de inmediato por las defensas aéreas estadounidenses y bahreiníes”, señaló el mando militar en su informe.

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Las fuerzas estadounidenses indicaron que el episodio formó parte de una serie de acciones coordinadas llevadas a cabo por Irán en distintos puntos de la región. Además de los misiles balísticos, el CENTCOM detectó el lanzamiento de drones de ataque que, según el Pentágono, representaban una amenaza para la navegación comercial.

El Comando Central estadounidense aseguró que ninguno de los proyectiles alcanzó su objetivo y respondió con una operación contra una instalación militar de Teherán en la isla de Qeshm
El Comando Central estadounidense aseguró que ninguno de los proyectiles alcanzó su objetivo y respondió con una operación contra una instalación militar de Teherán en la isla de Qeshm

Poco antes de la interceptación de los misiles, unidades estadounidenses derribaron tres drones iraníes de un solo uso que se dirigían hacia embarcaciones civiles que transitaban por aguas regionales.

“Las fuerzas del CENTCOM derribaron tres drones de ataque unidireccionales lanzados por Irán hacia marineros civiles que transitaban legítimamente por aguas de la región”, indicó el comunicado.

Estados Unidos aseguró que, paralelamente a las operaciones defensivas, ejecutó una acción militar contra una instalación iraní utilizada para controlar aeronaves no tripuladas. El objetivo se encontraba en la isla de Qeshm, ubicada frente a la costa sur de Irán y considerada una posición estratégica para las operaciones navales y aéreas de la República Islámica en el estrecho de Ormuz.

Según la versión oficial estadounidense, la instalación atacada era una estación terrestre de control vinculada al empleo de drones militares. Washington calificó la operación como una medida de autodefensa frente a amenazas inminentes.

El CENTCOM afirmó además que ninguno de los ataques iraníes provocó víctimas estadounidenses ni daños a sus instalaciones militares desplegadas en la zona.

“No hubo personal estadounidense herido”, indicó el comando militar, que añadió que sus fuerzas continúan preparadas para responder a cualquier incidente que considere una agresión durante la actual tregua.

Disparos contra un petrolero iraní

Estados Unidos informó que inutilizó un petrolero que se dirigía a Irán tras disparar un misil Hellfire contra su sala de máquinas. Washington aseguró que la embarcación intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto al régimen iraní

La escalada se produjo apenas horas después de otra operación anunciada por el CENTCOM en el Golfo Pérsico. Este mismo martes, Estados Unidos informó que inutilizó un petrolero que navegaba hacia un puerto iraní y que, según Washington, intentaba incumplir las restricciones marítimas impuestas a la República Islámica.

El buque involucrado fue identificado como el M/T Lexie, de bandera de Botsuana. De acuerdo con el comunicado estadounidense, la embarcación se dirigía hacia la isla de Kharg, principal terminal exportadora de petróleo iraní.

“El personal del buque ignoró repetidas advertencias y no cumplió en múltiples ocasiones con las instrucciones de las fuerzas estadounidenses durante un período de 24 horas”, afirmó el CENTCOM.

Tras esas advertencias, una aeronave estadounidense disparó un misil Hellfire contra la sala de máquinas del barco, dejándolo fuera de servicio antes de que alcanzara aguas iraníes.

Washington recordó que mantiene un bloqueo sobre el tráfico marítimo relacionado con los puertos iraníes desde el 13 de abril. Según las cifras difundidas por el propio mando militar, desde entonces las fuerzas estadounidenses han inutilizado seis embarcaciones comerciales y obligado a otras 122 a modificar su rumbo.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)

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