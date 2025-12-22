Kicillof envió un mensaje de cara al 2027: “Todo mi compromiso será para construir una alternativa política”

Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, empezó a mostrar un nuevo perfil tras el año electoral que transitó en un sube y baja. Decidido a avanzar en una construcción nacional desde su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), este viernes reunió a 1500 integrantes del sector, entre los que hubo intendentes, ministros y bajó un mensaje preelectoral. “Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires”.

El plan, como contó este medio, es empezar a darle volumen federal al Movimiento Derecho al Futuro; que hoy cuenta con un carácter meramente bonaerense. Para eso, habrá ministros y dirigentes que empezarán a hacer “avanzadas” a las provincias. Este lunes, Kicillof planteó que “Tenemos que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”.

El acto fue el camping del Sindicato de Obras Sanitarias Provincia de Buenos Aires (SOSBA) en el municipio de Ensenada. Hasta allí llegaron intendentes, dirigentes sindicales, ministros, diputados nacionales y legisladores provinciales; además de representantes de distintos sectores sociales y culturales. “Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo”.

También dijo que esa construcción no implica “romper lazos”, en referencia a la interna que atraviesa el peronismo con epicentro en la provincia de Buenos Aires y que volvió a materializarse en la dinámica de la reunión del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aries del último viernes.

Kicillof busca fortalecer el vínculo con los gobernadores propios. Cerca de él admiten que, sin embargo, habla con todos; pero que “el punto de partida son los propios”. Es decir, los que días atrás firmaron el comunicado de oposición la Reforma Laboral que el gobierno nacional intenta aprobar en el Congreso. Ellos son: Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

Días atrás hizo un desembarco en Formosa y se mostró con Gildo Insfrán. Luego de la reunión con gobernadores y su paso por la provincia del noreste argentino, este lunes planteó que “este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires”. En el amplio salón del camping de los trabajadores de Obras Sanitarias había banderas del Frente Grande, el espacio que timonea el intendente de Ensenada, Mario Secco; del Partido Comunista Argentino o el MUP. El discurso, sin embargo, terminó con la marcha peronista versión original.

Intendenes, ministros, dirigentes y militantes participaron del plenario del MDF en el que Kicillof convocó a una nacionalización del espacio

Al cierre del discurso, Kicillof intento ponerle paños fríos a lo que se leía rápidamente como una definición clara hacia 2027. “No venimos a lanzar ni una campaña electoral, ni una candidatura. Hoy venimos a lanzar una nueva etapa más decidida y más potente de construcción de una fuerza política que trascienda nuestra provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa a la ultraderecha y no venimos a repetir la historia, venimos a crear futuro, un futuro diferente, un futuro mejor para todo nuestro pueblo”, matizó. Para ese entonces, la gente ya había cantado varias veces “Axel presidente”.

“Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”, expresó en otro pasaje de su discurso en el que también planteó: “No alcanza con resistir y cuidar, también hay que brindar una perspectiva de futuro. Hay que darle a nuestro pueblo la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores”.