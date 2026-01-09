Política

El PJ Bonaerense avanza en la depuración del padrón y le pedirá a la Justicia que revise las afiliaciones

La junta electoral del partido se reunió este viernes. Habrá un nuevo encuentro antes de hacer la presentación de los padrones. Quieren que se actualicen los registros por si hay elecciones

El PJ Bonaerense se reunió este viernes

La junta electoral del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires mantuvo un encuentro en la antesala de lo que será la renovación de autoridades fijada para el 15 de marzo próximo. El encuentro, de carácter procedimental, sirvió para seguir trabajando el ordenamiento del proceso que implica una elección interna. Sin garantías de que el proceso electoral se lleve adelante, en el PJ intentan allanar el camino para que —en caso de que haya elecciones— sea lo más transparente posible.

Por estas horas, la atención pasa por las afiliaciones con las que cuenta el PJ y la conformación del padrón electoral a presentar ante la Justicia Electoral, que es quien debe validar en última instancia por la legalidad de la elección. “Una cosa es que los compañeros estén afiliados y otra que estén incluidos en el padrón electoral”, describió uno de los integrantes de la junta partidaria a Infobae. El mismo dirigente adelantó que “se está trabajando para que el Juzgado —Federal 1, con competencia electoral y a cargo de Alejo Ramos Padilla— incluya a todos los afiliados que tengan por lo menos 180 días de antigüedad en el padrón”.

Por un lado, esto quiere decir que quienes tengan menos de 180 días de afiliados al día de la elección no podrán votar. De realizarse una interna, sería el 15 de marzo. Así, las afiliaciones generadas a partir del 17 de septiembre del año pasado no podrán participar de la elección interna.

Los padrones se exhibirán entre el 22 y el 27 de enero, según el cronograma fijado. Es una carrera a contrarreloj y con cierta complejidad; toda vez que la justicia electoral se encuentra en feria judicial.

En lo que aún no se adentró demasiado es cómo se renovarán las autoridades. Si será mediante internas o finalmente se alcanzará una instancia de unidad con una sola lista proclamada.

El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner. El 15 de marzo vence su mandato, pero podría ir por otro período

La definición está atada a la discusión y tensiones con las que convive el peronismo. Hay varios intereses cruzados y con proyección hacia 2027 dentro del principal partido de oposición al gobierno de Javier Milei en la provincia de mayor peso del país.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, intenta que la discusión del PJ provincial no influya en su plan político para este año que inicia; que básicamente será de una construcción más federal hacia 2027, momento en el que se llevarán adelante las elecciones nacionales. Antes de llegar a esa instancia, el mandatario bonaerense intenta tener “ordenado” el escenario político en la provincia que gobierna.

Un sector de intendentes y dirigentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ven en la renovación de autoridades fijadas para el PJ la posibilidad de imponerse ante el kirchnerismo y las figuras de La Cámpora. Sin embargo, en el cristinismo reina la cautela y aguardarán hasta última instancia para negociar.

Por lo pronto, el 8 de febrero vence el plazo para la presentación de candidatos. Ese día —que cae domingo— se sabrá si el peronismo bonaerense irá a una interna o llegará a la unidad. Una instancia electoral será toda una novedad. Cerca de Kicillof admiten que ningún sector quiere pagar el costo político y económico de encabezar una elección interna.

Sin embargo, el Movimiento Derecho al Futuro, tiene dos nombres que llevan algunos cuerpos de ventaja como posibles postulantes. La vicegobernadora, Verónica Magario, por un lado, y el intendente de La Plata, Julio Alak, por el otro.

Kicillof con Magario y Alak en un acto del MDF

Magario es la apuesta de Kicillof y de un grupo de intendentes si es que efectivamente se realiza la interna. A fin de año, en un acto junto a Kicillof y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, la dirigente blanqueó que iban a ir “por la herramienta del PJ”.

El caso de Alak, aparece como figura más componedora y en la que Kicillof y su círculo más íntimo de colaboradores confían. El nombre de Alak podría reunir, incluso, algunos consensos del kirchnerismo para esquivar una elección interna. Ministro y funcionario durante las presidencias de Cristina Kirchner, estuvo activo en los últimos movimientos dentro de la vida interna del PJ bonaerense, como fue la reunión del Consejo partidario, celebrada en Malvinas Argentinas. Allí, negoció la ampliación del grupo de apoderados del PJ para que el MDF tenga su representación. De los dos nombres que se incluyeron, uno fue a propuesta suya.

La junta partidaria del PJ bonaerense se reunirá nuevamente el 20 de enero.

