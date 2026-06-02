Política

El PJ cordobés logró sacar del Concejo Deliberante a Ricardo Moreno, ex abogado del acusado por el femicidio de Agostina Vega

El intendente Daniel Passerini le había pedido la renuncia. Ante la negativa, Raúl La Cava debió concluir la licencia que había pedido ante el cuerpo legislativo para efectivizar la remoción del letrado, quien había accedido al cargo por las salidas de las tres personas que lo antecedían en la lista

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Ricardo Moreno debió dejar su banca en el Concejo Deliberante de Córdoba por haber representado legalmente a Claudio Barrelier
Ricardo Moreno debió dejar su banca en el Concejo Deliberante de Córdoba por su vínculo con Claudio Barrelier

El femicidio de Agostina Vega conmocionó al país y también a la política de Córdoba, ya que un concejal peronista, Ricardo Moreno, no solo fue quien le había conseguido trabajo en la Municipalidad de la capital provincial al acusado del crimen, sino que además fue su abogado en la causa por privación ilegítima de la libertad por la que estuvo detenido en 2025. Este martes, luego de que el legislador apuntado desoyera el pedido de renuncia que le había hecho el intendente Daniel Passerini, el partido al que pertenece debió recurrir a otra maniobra para lograr sacarlo de su banca.

Raúl La Cava, quien había pedido licencia ante el cuerpo para asumir como funcionario municipal, permitiendo así el ingreso de Moreno a la legislatura, presentó una carta en la que anunció su retorno al Concejo Deliberante. De esta manera, se cumplió también con el cometido de la oposición, que iba a presentar esta semana un pedido de expulsión del abogado apuntado.

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Moreno llegó a su banca de una manera peculiar. Tres personas que lo precedían en la lista electoral pidieron licencia tras un llamado de Passerini para incorporarlos como funcionarios de su gobierno. Uno de ellos era La Cava, quien debió retornar al Concejo Deliberante tras la negativa del abogado a dar un paso al costado.

La carta, dirigida al viceintendente Javier Pretto, además del anuncio del fin de la licencia solicitada el año pasado, indica que La Cava retornará sus funciones legislativas este jueves 4 de junio. Asimismo, destaca que presentó su renuncia como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de Córdoba.

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Uno de los que había anunciado el pedido de expulsión de Moreno del Concejo Deliberante fue el dirigente radical cordobés Rodrigo de Loredo, quien cuestionó duramente al abogado durante una entrevista con Infobae al regreso.

La carta con la que Raúl Alejandro La Cava oficializa su retorno al Concejo Deliberante de Córdoba para dejar afuera a Ricardo Moreno
La carta con la que Raúl Alejandro La Cava oficializa su retorno al Concejo Deliberante de Córdoba para dejar afuera a Ricardo Moreno

“El abogado defensor de este asesino es Ricardo Moreno, concejal peronista de la ciudad de Córdoba. No lo quiero minimizar porque le queda chico el cargo de concejal, es uno de los principales dirigentes del peronismo de Córdoba, coordinador de las 62 organizaciones del peronismo y defensor de narcos y barras”, denunció.

Además, cuestionó la liberación de Barrelier tras la denuncia por violencia de género y privación ilegítima de la libertad que pesaba sobre él: “¿Lo saca por su defensa técnica o lo saca por tráfico de influencias? ¿Cómo logra un abogado sacar una persona con ese testimonio de esa chica, con la imagen de una piba desnuda, esposada, con una cinta, saliendo...?”.

“Hemos pedido inmediatamente la expulsión de Ricardo Moreno. No puede ser más concejal de la ciudad de Córdoba”, había adelantado la presentación que pensaba hacer este jueves la oposición.

La relación de Moreno con Claudio Barrelier no terminó con aquella causa de 2025. El abogado está apuntado porque incluso ahora, en la causa por el femicidio de Agostina Vega, la defensa del principal acusado estaría en manos de personas del entorno familiar y profesional de quien hasta hace pocas horas era concejal de la ciudad de Córdoba.

En un pronunciamiento conjunto, los partidos de la oposición habían marcado una “incompatibilidad ética flagrante” y un “intolerable conflicto de intereses”, al considerar que Moreno era al mismo tiempo concejal y abogado defensor de una persona incorporada a la municipalidad por su propia recomendación.

El pedido de remoción de Moreno iba a ser ingresado en la sesión legislativa de este jueves mediante una cuestión de privilegio con moción de preferencia. Requería del apoyo de dos tercios del cuerpo para ser abordado de manera inmediata en el recinto. De no lograrlo, el expediente hubiera sido girado a la Comisión de Legislación General para su tratamiento.

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